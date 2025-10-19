Deviza
EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4% EUR/HUF391.08 +0.43% USD/HUF335.46 +0.4% GBP/HUF448.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF92.13 +0.41% RON/HUF76.85 +0.4% CZK/HUF16.1 +0.4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
közel-kelet
bányászat
Szaúd-Arábia

Még hogy csak olajmonarchia: Szaúd-Arábia felfoghatatlan értékű nemesfémen is ül - lendületesen srófolják fel a kitermelést

Szaúd-Arábia földje az olaj mellett más kincseket is rejt, amelyek kiaknázása egyre fontosabb szerepet tölt be a gazdaságban. Az ország bányászati szektora 2024-ben körülbelül 17 milliárd dollárral járult hozzá az ország GDP-jéhez.
Hornyák Szabolcs
2025.10.19, 18:05

Szaúd-Arábia kiaknázatlan ásványkincseinek becsült értéke 2,5 ezermilliárd dollár, a közel-keleti ország földje többek között aranyat, rezet, foszfátot, cinket, nikkelt, titánt és ritkaföldfémeket rejt. A hatalmas olajkészletéről ismert monarchia a világ foszfátkészleteinek mintegy 7 százalékát birtokolja, miközben a régió legnagyobb aranykészleteivel rendelkezik.

Phosphate,Mine,Processing,Mill Szaúd-Arábia bányászat A föld mélye aranyat ígér: Szaúd-Arábiában egyre jelentősebb az ásványkincsek kitermelése
Szaúd-Arábia ásványkincsei a gazdasági áttörés kulcsai lehetnek / Fotó: Chatrawee Wiratgasem / shutterstock(Képünk illusztráció)

Szaúd-Arábia bányászati szektora 2024-ben körülbelül 17 milliárd dollárral járult hozzá az ország GDP-jéhez. Rijád célja, hogy 2030-ra 75 milliárd dollárra emelje az iparág teljesítményét, emiatt folyamatosan zajlanak a feltárások és a beruházások. Szaúd-Arábia területén több aktív bánya található, például Tabuk régióban vasércet, Kaszím tartományban aranyat hoznak a felszínre.

A szaúdi bányászati szektornak ígéretes a jövője, mivel egyre nő a kereslet a zöldátállás alapkövét jelentő kritikus nyersanyagok iránt. Az intenzív kutatások, a beruházások és állami támogatás tovább pörgeti a bányaipart, ami várhatóan új lelőhelyek feltárását és termelési kapacitások növelését eredményezi a jövőben.

Szaúd-Arábia gazdasága egyre kevésbé függ az olajtól

Az olajmonarchia évek óta a gazdaság több lábra állításán dolgozik, hogy függetlenedjen az olajeladásoktól. Ennek elérésére megalkotta a Vízió 2030 programot, amelynek keretében rengeteget költ a turizmus népszerűsítésére, valamint befektetett a videójáték-iparba és a filmgyártásba, miközben megalomán projekteket is előszeretettel finanszíroz.

Ennek már érezhető a hatása, mivel tavaly a nem olajhoz kötődő ágazatok történelmi csúcsot értek el, és a GDP 54,8 százalékát tették ki, miközben 2014-ben ez az arány még csak 44,5 százalék volt. Szaúd-Arábia gazdasága tavaly 1,3 százalékkal nőtt, a nem olajipari tevékenységek 4,3 százalékkal bővültek, míg az olajszektor 4,5 százalékkal zsugorodott.

A nem olajipari export 2024-ben elérte a rekordot jelentő 137,29 milliárd dollárt, ami 13 százalékos növekedés az előző évhez képest. Idén a második negyedévben éves szinten 3,9 százalékkal bővült a szaúdi GDP az első negyedévi 3,4 százalékos emelkedést követően. Az erősebb teljesítményt nagyrészt a nem olajipari tevékenységek növekedése okozta. 

Az adatok alapján Rijád egyre sikeresebb abban, hogy a jövőben függetlenedjen a fekete aranytól, amiben a bányászatnak is egyre fontosabb szerep jut.

Mozivászon a sivatagban: Szaúd-Arábia a filmipar felé fordul

Mohamed bin Szalmán koronaherceg célja, hogy Szaúd-Arábia minél kevésbé függjön az olajexporttól, s ebben kiemelkedő szerepet szán a szórakoztatóiparnak, ezen belül is a filmiparnak. Úgy tűnik, hogy más megalomán projektekkel ellentétben ez nem irreális: többtucatnyi filmet és sorozatot forgattak részben vagy teljesen a közel-keleti országban, miközben a mozik egyre több bevételt termelnek.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu