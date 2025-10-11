Fillérekért jutnak a magyarok szélessávú internethez, ezzel világverő mezőnyben vagyunk

Az internetelérés, ezen belül a vezetékes szélessávú internetkapcsolat napjainkban a világ egyre több pontján olyan alapvető digitális infrastruktúrának számít, mint például a közművek megléte. Ugyanakkor jelentős különbségek mutatkoznak abban, hogy ezért a szolgáltatásért mennyit fizetnek a világ különböző részein élők - írja az Origo. A lap egy friss adatgyűjtés eredményét szemlézve arról ír, hogy a vezetékes szélessávú internetelérésért az Egyesült Arab Emirátusokban a sokszorosát kell fizetni ezért a szolgáltatásért ahhoz képest, mint amennyit Japánban, Kolumbiában vagy Magyarországon kell.

Mediánértékek alapján Magyarországon az egyik legolcsóbban lehet szélessávú interneteléréshez jutni egy hatvan országra kiterjedő felmérés alapján (illusztráció)

Szélessávval jól ellátott Magyarország, ráadásul olcsó is

Az adatgyűjtést az elemzők hatvan olyan országra nézve végezték el, ahol vezetékes szélessávú kapcsolat áll rendelkezésre, legalább megabit per másodpercben (Mbps) nagyságrendben kifejezve 2025-ben. Az ezekért fizetett árak mediánját (középső értékét) alapul véve és az országsorrendet felállítva az Egyesült Arab Emirátusokban a legdrágább a vezetékes szélessávú internet. A két állami szolgáltató adatai alapján 4,31 dollárt kell fizetni Mbps-omként, ami közel a duplája a második helyen álló Ghánára regisztrált 2,58 dolláros értéknek.

Az elemzés megállapításai szerint a magasabb árak azokon a piacokon figyelhetők meg, ahol kevés szolgáltató közül lehet választani, ezáltal a verseny korlátozott, miközben az infrastruktúra kiépítése kihívásokkal küzd. Ilyen országok közé tartozik az egymástól egyébként nagyon eltérő karakterű Svájc, Kenya és Marokkó, mindhárom államban 1 dollár körüli az Mbps-ár.

Közép- és Kelet-Európa általában véve is olcsó szélessávú vezetékes internetet kínál, főként az erős verseny és a kormányzati ráfordítások miatt.

A mezőnyben Magyarország a 45. legdrágább, avagy a lista másik végéről tekintve a 16. legolcsóbb szélessávú internetelérését kínáló ország 0,06 dollár (kb. 20,28 forint) medián Mbps-árral.

Ázsiában hasonlóan olcsó internetet kínál Vietnám, Kína, Dél-Korea 0,05 dollár Mbps-árral.

