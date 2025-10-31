Szerbia nagyon kényes egyensúlyozásra kényszerül az oroszok és az amerikaiak között - aggódik is a lakosság, üzemanyag- és gázhiánytól félnek

Az amerikai hatóságok másodlagos szankciókkal fenyegették meg a Szerb Nemzeti Bankot (NBS), amiért a vevők a NIS-benzinkutaknál „DINA” kártyával fizethetnek. Az egyik népszerű, de ellenzékinek tartott hírportálon megjelent cikkben olvasható ez, ahol azt is hozzáteszik, hogy Szerbia minden bizonnyal újabb szankciók elé néz a jegybankkal szemben is, ami súlyos következményekkel jár majd az egész országra nézve.

Benzinkút Belgrádban - Szerbia az amerikai szankciók és az orosz energiafüggőség között őrlődik / Fotó: AFP

Erre reagálva a Szerb Nemzeti Bank közölte, hogy a jegybankot fenyegető szankciókról szóló állítások alaptalan pánikkeltésnek minősíthetőek. (A DinaCard, röviden: DINA kártya, Szerbia nemzeti fizetőkártya-rendszere, amelyet a Szerb Nemzeti Bank hozott létre és felügyel.)

Szerbia aggódik az üzemanyag- és a gázhelyzet miatt

A NIS töltőállomásain az utóbbi időben csak készpénzzel, vagy DINA kártyával lehetett fizetni, más bankkártyát nem fogadott el a rendszer. Az üzemanyag-ellátással más gondok nincsenek, de a lakosság aggodalommal tekint a hírekre, melyeket esetenként követni sem könnyű, olyan gyorsan változik a helyzet. Legutóbb aggodalmakat keltettek azok a hírek is, amelyek szerint a Szerbia gázellátására vonatkozó szerződést is csak az év végéig hosszabbították meg az oroszok.

Szerbiában járt a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is. Sinisa Mali pénzügyminiszter az IMF küldöttségével folytatott megbeszélésen kijelentette, hogy a szerb gazdaság ellenállónak bizonyult a globális kihívások ellenére, és a gazdaságpolitika további célja a gazdasági növekedés fenntartása és az államadósság alacsony szinten tartása.

Dubravka Dedovic Handanovic szerb energiaügyi miniszter pedig az IMF küldöttségével tartott megbeszélésen közölte, hogy

a többségi orosz tulajdonban lévő, ezért szankciókkal sújtott pancsovai olajfinomító november 25-ig működik.

Moszkvára várva

Mindeközben a sajtót bejárta az a hír, hogy Szerbia ideiglenesen visszavásárolná az orosz résztulajdonú NIS olajvállalatot, amíg a nemzetközi szankciók életben lesznek, majd azok megszűnése után ismét eladná Oroszországnak. Dorde Milicevic szerb tárca nélküli miniszter jelentette be, hogy

a terv az oroszok válaszára vár, miközben Szerbia egyensúlyozni próbál az amerikai és orosz érdekek között, figyelembe véve az uniós energiapolitikai fordulatokat is.

A nyilatkozat szerint a háttérben a magyar kapcsolatok, különösen Orbán Viktor és a Mol szerepe is stratégiai jelentőséget kaphat.