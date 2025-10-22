Szijjártó Péter bejelentette: hazánk stratégiai fontosságú lépést tesz, új forrásokat keres – amerikai nukleáris fűtőelemeket vásárolhat Magyarország

Szijjártó Péter washingtoni látogatásának kiemelt témája az energiapolitikai együttműködés, amelynek keretében a tárcavezető az energiaügyi miniszterhelyettessel és a Westinghouse energiaipari óriásvállalat vezetésével is tárgyal. A megbeszélések középpontjában Magyarország növekvő elektromosáram-igényének kielégítése áll. Mivel az ország nem rendelkezik jelentős gáz- és kőolajmezőkkel, és szárazföld által határolt, a kormány a nukleáris energia arányának növelését tartja a legolcsóbb, legkörnyezetkímélőbb és legmegbízhatóbb megoldásnak.

Fotó: Szijjártó Péter / Facebook

Szijjártó Péter: Magyarország várhatóan amerikai fűtőelemeket vásárol

A Paksi Atomerőmű meglévő négy blokkjának élettartamát meghosszabbítják, és két új blokkot is építenek, amellyel az ország nukleáris kapacitása jelentősen megnő. Ez a stratégia garantálja a biztonságos energiaellátást és a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását, miközben olcsó és kiszámítható energiával javítja a gazdaság versenyképességét is.

A megnövekedett nukleáris teljesítményhez azonban több nukleáris fűtőelemre van szükség. Ennek biztosítására Magyarország egy új, stratégiai fontosságú lépést tesz: diverzifikálja a fűtőelem-beszerzési forrásait. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a meglévő orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben az Egyesült Államokból is vásároljon nukleáris fűtőelemeket.

Nem adjuk fel az eddigi beszállítói kapcsolatainkat, hanem újakat építünk ki

– közölte a miniszter, hangsúlyozva, hogy a cél a megnövekedett nukleáris kapacitás biztonságos kiszolgálása. Ez a lépés új fejezetet nyit a magyar–amerikai gazdasági együttműködésben. A bejelentés nemcsak Magyarország energiaellátásának hosszú távú biztonságát erősíti meg, hanem a két ország közötti stratégiai partnerséget is egy új, magasabb szintre lépteti.

Nem Magyarország, hanem éppen az Európai Unió van elszigetelve

A külgazdasági és külügyminiszter a nap folyamán a One America Newsnak adott interjút. Szijjártó Pétert Chanel Rion kérdezte. A tárcavezető kifejtette, hogy Magyarország politikája élesen szemben áll az európai fősodorral. „Ha megnézzük az európai politikusok nyilatkozatait és megjegyzéseit, láthatjuk, hogy háborúpárti megközelítést képviselnek. Mi, magyarok az elmúlt három és fél évben a béke mellett álltunk ki” – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy Magyarország nem szállított fegyvereket és nem küldött pénzt Ukrajnának, de nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, mert „egy háború nem a csatatéren ér véget, hanem a tárgyalóasztalnál”. Emiatt a magyar kormányt az európai liberális fősodor folyamatosan „oroszpártinak, kémnek, a Kreml propagandistájának” bélyegzi.