Szijjártó Péter bejelentette: hazánk stratégiai fontosságú lépést tesz, új forrásokat keres – amerikai nukleáris fűtőelemeket vásárolhat Magyarország
Szijjártó Péter washingtoni látogatásának kiemelt témája az energiapolitikai együttműködés, amelynek keretében a tárcavezető az energiaügyi miniszterhelyettessel és a Westinghouse energiaipari óriásvállalat vezetésével is tárgyal. A megbeszélések középpontjában Magyarország növekvő elektromosáram-igényének kielégítése áll. Mivel az ország nem rendelkezik jelentős gáz- és kőolajmezőkkel, és szárazföld által határolt, a kormány a nukleáris energia arányának növelését tartja a legolcsóbb, legkörnyezetkímélőbb és legmegbízhatóbb megoldásnak.
Szijjártó Péter: Magyarország várhatóan amerikai fűtőelemeket vásárol
A Paksi Atomerőmű meglévő négy blokkjának élettartamát meghosszabbítják, és két új blokkot is építenek, amellyel az ország nukleáris kapacitása jelentősen megnő. Ez a stratégia garantálja a biztonságos energiaellátást és a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartását, miközben olcsó és kiszámítható energiával javítja a gazdaság versenyképességét is.
A megnövekedett nukleáris teljesítményhez azonban több nukleáris fűtőelemre van szükség. Ennek biztosítására Magyarország egy új, stratégiai fontosságú lépést tesz: diverzifikálja a fűtőelem-beszerzési forrásait. Szijjártó Péter bejelentette, hogy a meglévő orosz beszállítói kapcsolatok megtartása mellett a kormány megkezdi az egyeztetéseket arról, hogy a jövőben az Egyesült Államokból is vásároljon nukleáris fűtőelemeket.
Nem adjuk fel az eddigi beszállítói kapcsolatainkat, hanem újakat építünk ki
– közölte a miniszter, hangsúlyozva, hogy a cél a megnövekedett nukleáris kapacitás biztonságos kiszolgálása. Ez a lépés új fejezetet nyit a magyar–amerikai gazdasági együttműködésben. A bejelentés nemcsak Magyarország energiaellátásának hosszú távú biztonságát erősíti meg, hanem a két ország közötti stratégiai partnerséget is egy új, magasabb szintre lépteti.
Nem Magyarország, hanem éppen az Európai Unió van elszigetelve
A külgazdasági és külügyminiszter a nap folyamán a One America Newsnak adott interjút. Szijjártó Pétert Chanel Rion kérdezte. A tárcavezető kifejtette, hogy Magyarország politikája élesen szemben áll az európai fősodorral. „Ha megnézzük az európai politikusok nyilatkozatait és megjegyzéseit, láthatjuk, hogy háborúpárti megközelítést képviselnek. Mi, magyarok az elmúlt három és fél évben a béke mellett álltunk ki” – mondta a miniszter. Hozzátette, hogy Magyarország nem szállított fegyvereket és nem küldött pénzt Ukrajnának, de nyitva tartotta a kommunikációs csatornákat Oroszországgal, mert „egy háború nem a csatatéren ér véget, hanem a tárgyalóasztalnál”. Emiatt a magyar kormányt az európai liberális fősodor folyamatosan „oroszpártinak, kémnek, a Kreml propagandistájának” bélyegzi.
A miniszter a színfalak mögé is bepillantást engedett, elárulva, hogyan dőlt el a csúcstalálkozó helyszíne. „A magyar miniszterelnököt múlt csütörtök este kereste meg Trump elnök, és tájékoztatta, hogy a két elnök telefonbeszélgetése során megállapodtak abban, hogy Budapest a megfelelő helyszín. Rögtön másnap reggel az orosz elnök kereste meg a magyar kormányfőt ugyanezzel” – mondta, hozzátéve, hogy a magyar kormány mindent megtesz a legjobb körülmények biztosításáért. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a budapesti csúcs bizonyítja: nem Magyarország van elszigetelve.
Az elmúlt tizenöt évben minket, magyarokat tartottak elszigeteltnek, mert képesek voltunk kapcsolatot tartani Oroszországgal, Kínával és közben az Egyesült Államokkal is. De most bebizonyosodott, hogy nem mi vagyunk elszigetelve, hanem az Európai Unió
A miniszter kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök az egyetlen európai politikus, aki kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot tudott fenntartani a világ összes nagyhatalmának vezetőjével. Az európai politikusok szerinte azért is támadják a csúcsot, mert „egyáltalán nem érdekeltek a békében”, és a háború elhúzódásából profitálnak.
A tárcavezető meggyőződését fejezte ki, hogy a békének egyetlen reménye van a világon. „Mi, magyarok, rendkívül boldogok voltunk Trump elnök győzelmével, mert megértettük, hogy továbbra is ő a béke egyetlen reménye. A világon egyetlen más politikus sem tudna véget vetni ennek a háborúnak, csak Trump elnök” – mondta. A magyar történelem tanulságaira hivatkozva kifejtette, hogy amikor az Egyesült Államok és Oroszország civilizált, kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolatot ápol, akkor a világ és benne Közép-Európa is sokkal biztonságosabb hely.
Az orosz energiától való függőség kérdésére a miniszter egyértelmű gazdasági és földrajzi érvekkel válaszolt.
Ezt nem politikai akaratból, ízlésből vagy bármi másból tesszük. Ezt a fizikai valóság határozza meg
– mondta, utalva Magyarország földrajzi elhelyezkedésére és a több évtizede kiépült infrastruktúrára.
„Ha leválasztanánk magunkat az orosz gázról és olajról, a meglévő infrastruktúra fizikailag képtelen lenne ellátni minket a keresletünknek megfelelő mértékben. Ezért tartjuk fenn a kapcsolatot Oroszországgal az energia terén. Hozzá kell tennem, Oroszország megbízható partner volt. Soha nem csaptak be minket, amikor az energiaellátásról volt szó” – jelentette ki, majd azt is hozzátette, hogy míg az európai vezetők ezt nem értik, vagy nem érdekli őket, az amerikai vezetés tiszteletben tartja a földrajzi realitásokat.
Az interjúban szó esett a lengyel külügyminiszter, Radoslaw Sikorski nyilatkozatáról is, amelyben arról beszélt: nem tanácsolja, hogy az orosz delegáció Lengyelország légterén keresztül érkezzen Budapestre. Cikkünk a témában.
Az interjút itt nézhetik meg:
A kiemelt képen Szijjártó Péter egy februári One America News-os megjelenésén / Forrás: Szijjártó Péter / Facebook