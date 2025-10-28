Deviza
EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF332.89 -0.23% GBP/HUF441.89 -0.71% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.76 -0.04% RON/HUF76.35 -0.15% CZK/HUF15.95 -0.19% EUR/HUF388.05 -0.16% USD/HUF332.89 -0.23% GBP/HUF441.89 -0.71% CHF/HUF419.82 0% PLN/HUF91.76 -0.04% RON/HUF76.35 -0.15% CZK/HUF15.95 -0.19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,652.86 +1.27% MTELEKOM1,810 +1.66% MOL2,950 +4.54% OTP31,430 +0.6% RICHTER10,450 +0.1% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,995.63 +0.13% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,289.16 +1.02% BUX106,652.86 +1.27% MTELEKOM1,810 +1.66% MOL2,950 +4.54% OTP31,430 +0.6% RICHTER10,450 +0.1% OPUS567 -0.35% ANY7,180 +0.84% AUTOWALLIS159 -0.63% WABERERS5,000 0% BUMIX9,995.63 +0.13% CETOP3,624.71 +0.56% CETOP NTR2,289.16 +1.02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
munkaerőpiac
vendégmunkások
Szlovákia
munkanélküliségi ráta

Alattomosan kúszik felfelé a munkanélküliség Szlovákiában, ennek ellenére özönlenek a vendégmunkások

Viharosan nő a Szlovákiában dolgozó külföldi állampolgárok száma. A szlovák munkanélküliség a jövő év végéig elérheti a 6 százalékot.
Sidó Zoltán
2025.10.28, 15:36
Frissítve: 2025.10.28, 15:55

A pénzügyi tárca háttérintézményeként működő pozsonyi Pénzpolitikai Intézet (IFP) becslése szerint szezonális hatásoktól megtisztítva a szlovák munkanélküliség szeptemberben már 5 százalék környékén járt. 

Fico Volvo Kassa szlovák munkanélküliség
Robert Fico miniszterelnök a kassai Volvo gyárban – meglódult szlovák munkanélküliség, és tovább romolhat a helyzet /  Fotó: Anadolu via AFP

Augusztust leszámítva már fél éve romlik a mutató, igaz, a legalacsonyabb szintet képviselő március óta egyelőre csupán 0,2 százalékponttal romlott a helyzet. Másrészt 

szeptemberben a járások 40 százalékban nőtt az állástalanok száma, amire 2021 eleje, a Covid óta nem volt példa. 

Mint ahogy arra se, hogy az iparban tömeges elbocsátások kezdődtek, méghozzá 2020 nyara óta a legintenzívebbek. 

  • Áprilisban jelentette be a dán ECCO cipőgyártó cég, hogy Turócszentmártonban (Martin) bezárja a 650 főt foglalkoztató gyárát, majd ezt követően 
  • Partizánske és Handlová cipőgyára is durva leépítést jelentett be – a tavasszal bejelentett elbocsátások pedig most csapódnak le a statisztikákban. 

Az 5,4 milliós Szlovákiában az országos munkaügyi hivatal 166 650 munkanélkülit tart nyilván. Félő, hogy tartósabb lejtmenetről lehet szó, mivel Szlovákia gazdasága idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékkal – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank szeptember végén ismertetett prognózisából. 

 

Akár 6 százalékig is emelkedhet a szlovák munkanélküliség a jövő év végéig

Ebből adódóan a jegybank úgy látja, 2026 végéig további 30 ezerrel nőhet az állástalanok száma, vagyis a mostani 5 százalékot súroló mutató 6 százalékra kúszhat. 

Jelentősek a regionális különbségek, 

  • az ország keleti felében, például Rimaszombat, Késmárk, Nagyrőce vagy Varannó járásokban még mindig 8-10 százalék közötti a munkanélküliek aránya, miközben 
  • Pozsony szélesen értelmezett vonzáskörzetében a mutató alig éri el a 2 százalékot. 

Ugyanilyen nagyok a különbségek a betöltetlen állások terén is: 

  • szeptember végén 114 ezer ilyen pozíciót tartottak nyilván, ám ebből 
  • 48 ezret Pozsony megyében, miközben a legrosszabb helyzetben levő 
  • Eperjes megyében csupán alig 2800-at. 
  • Ebben a régióban egy betöltetlen állásra 11 munkanélküli jut, miközben 
  • Pozsony, Nagyszombat és Nyitra térségében több a betöltetlen hely, mint a munkanélküli.

Jönnek a vendégmunkások

Ezzel párhuzamosan viharosan nő a Szlovákiában dolgozó külföldi állampolgárok száma, csak szeptemberben 3500-zal emelkedett a számuk. 

A múlt hónapban hivatalosan már több mint 135 ezret regisztráltak. 

A külföldiek több mint felét az Ukrajnából, Szerbiából és Indiából érkezők teszik ki. 

  • Az ukránok aránya a legmagasabb, 38 százalék. 
  • Hihetetlenül gyorsan nő az indiai szubkontinensről érkezők száma, az éves növekmény egynegyedét már ők adják. 
  • Az indiaiak, nepáliak, pakisztániak teszik ki a külföldi dolgozók 9 százalékát, 
  • a Fülöp-szigetiek pedig feljöttek a kilencedik helyre. 
  • Emellett a volt szovjet Közép-Ázsiából is érkeznek az országba, elsősorban üzbégek. 
  • 2025 második negyedévében az alkalmazottak 5,4 százaléka már külföldi volt, 2015-ben ez a ráta csupán 1,1 százalékot ért el. 
Kapcsolódó

Munkaerőpiac

Munkaerőpiac
507 cikk

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu