Alattomosan kúszik felfelé a munkanélküliség Szlovákiában, ennek ellenére özönlenek a vendégmunkások

A pénzügyi tárca háttérintézményeként működő pozsonyi Pénzpolitikai Intézet (IFP) becslése szerint szezonális hatásoktól megtisztítva a szlovák munkanélküliség szeptemberben már 5 százalék környékén járt.

Robert Fico miniszterelnök a kassai Volvo gyárban – meglódult szlovák munkanélküliség, és tovább romolhat a helyzet / Fotó: Anadolu via AFP

Augusztust leszámítva már fél éve romlik a mutató, igaz, a legalacsonyabb szintet képviselő március óta egyelőre csupán 0,2 százalékponttal romlott a helyzet. Másrészt

szeptemberben a járások 40 százalékban nőtt az állástalanok száma, amire 2021 eleje, a Covid óta nem volt példa.

Mint ahogy arra se, hogy az iparban tömeges elbocsátások kezdődtek, méghozzá 2020 nyara óta a legintenzívebbek.

Áprilisban jelentette be a dán ECCO cipőgyártó cég, hogy Turócszentmártonban (Martin) bezárja a 650 főt foglalkoztató gyárát, majd ezt követően

Partizánske és Handlová cipőgyára is durva leépítést jelentett be – a tavasszal bejelentett elbocsátások pedig most csapódnak le a statisztikákban.

Az 5,4 milliós Szlovákiában az országos munkaügyi hivatal 166 650 munkanélkülit tart nyilván. Félő, hogy tartósabb lejtmenetről lehet szó, mivel Szlovákia gazdasága idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékkal – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank szeptember végén ismertetett prognózisából.

Akár 6 százalékig is emelkedhet a szlovák munkanélküliség a jövő év végéig

Ebből adódóan a jegybank úgy látja, 2026 végéig további 30 ezerrel nőhet az állástalanok száma, vagyis a mostani 5 százalékot súroló mutató 6 százalékra kúszhat.

Jelentősek a regionális különbségek,

az ország keleti felében, például Rimaszombat, Késmárk, Nagyrőce vagy Varannó járásokban még mindig 8-10 százalék közötti a munkanélküliek aránya, miközben

Pozsony szélesen értelmezett vonzáskörzetében a mutató alig éri el a 2 százalékot.

Ugyanilyen nagyok a különbségek a betöltetlen állások terén is:

szeptember végén 114 ezer ilyen pozíciót tartottak nyilván, ám ebből

48 ezret Pozsony megyében, miközben a legrosszabb helyzetben levő

Eperjes megyében csupán alig 2800-at.

Ebben a régióban egy betöltetlen állásra 11 munkanélküli jut, miközben

Pozsony, Nagyszombat és Nyitra térségében több a betöltetlen hely, mint a munkanélküli.

Jönnek a vendégmunkások

Ezzel párhuzamosan viharosan nő a Szlovákiában dolgozó külföldi állampolgárok száma, csak szeptemberben 3500-zal emelkedett a számuk.

A múlt hónapban hivatalosan már több mint 135 ezret regisztráltak.

A külföldiek több mint felét az Ukrajnából, Szerbiából és Indiából érkezők teszik ki.