Alattomosan kúszik felfelé a munkanélküliség Szlovákiában, ennek ellenére özönlenek a vendégmunkások
A pénzügyi tárca háttérintézményeként működő pozsonyi Pénzpolitikai Intézet (IFP) becslése szerint szezonális hatásoktól megtisztítva a szlovák munkanélküliség szeptemberben már 5 százalék környékén járt.
Augusztust leszámítva már fél éve romlik a mutató, igaz, a legalacsonyabb szintet képviselő március óta egyelőre csupán 0,2 százalékponttal romlott a helyzet. Másrészt
szeptemberben a járások 40 százalékban nőtt az állástalanok száma, amire 2021 eleje, a Covid óta nem volt példa.
Mint ahogy arra se, hogy az iparban tömeges elbocsátások kezdődtek, méghozzá 2020 nyara óta a legintenzívebbek.
- Áprilisban jelentette be a dán ECCO cipőgyártó cég, hogy Turócszentmártonban (Martin) bezárja a 650 főt foglalkoztató gyárát, majd ezt követően
- Partizánske és Handlová cipőgyára is durva leépítést jelentett be – a tavasszal bejelentett elbocsátások pedig most csapódnak le a statisztikákban.
Az 5,4 milliós Szlovákiában az országos munkaügyi hivatal 166 650 munkanélkülit tart nyilván. Félő, hogy tartósabb lejtmenetről lehet szó, mivel Szlovákia gazdasága idén legfeljebb 0,8 százalékkal nő, jövőre pedig mindössze 0,5 százalékkal – derül ki a Szlovák Nemzeti Bank szeptember végén ismertetett prognózisából.
Akár 6 százalékig is emelkedhet a szlovák munkanélküliség a jövő év végéig
Ebből adódóan a jegybank úgy látja, 2026 végéig további 30 ezerrel nőhet az állástalanok száma, vagyis a mostani 5 százalékot súroló mutató 6 százalékra kúszhat.
Jelentősek a regionális különbségek,
- az ország keleti felében, például Rimaszombat, Késmárk, Nagyrőce vagy Varannó járásokban még mindig 8-10 százalék közötti a munkanélküliek aránya, miközben
- Pozsony szélesen értelmezett vonzáskörzetében a mutató alig éri el a 2 százalékot.
Ugyanilyen nagyok a különbségek a betöltetlen állások terén is:
- szeptember végén 114 ezer ilyen pozíciót tartottak nyilván, ám ebből
- 48 ezret Pozsony megyében, miközben a legrosszabb helyzetben levő
- Eperjes megyében csupán alig 2800-at.
- Ebben a régióban egy betöltetlen állásra 11 munkanélküli jut, miközben
- Pozsony, Nagyszombat és Nyitra térségében több a betöltetlen hely, mint a munkanélküli.
Jönnek a vendégmunkások
Ezzel párhuzamosan viharosan nő a Szlovákiában dolgozó külföldi állampolgárok száma, csak szeptemberben 3500-zal emelkedett a számuk.
A múlt hónapban hivatalosan már több mint 135 ezret regisztráltak.
A külföldiek több mint felét az Ukrajnából, Szerbiából és Indiából érkezők teszik ki.
- Az ukránok aránya a legmagasabb, 38 százalék.
- Hihetetlenül gyorsan nő az indiai szubkontinensről érkezők száma, az éves növekmény egynegyedét már ők adják.
- Az indiaiak, nepáliak, pakisztániak teszik ki a külföldi dolgozók 9 százalékát,
- a Fülöp-szigetiek pedig feljöttek a kilencedik helyre.
- Emellett a volt szovjet Közép-Ázsiából is érkeznek az országba, elsősorban üzbégek.
- 2025 második negyedévében az alkalmazottak 5,4 százaléka már külföldi volt, 2015-ben ez a ráta csupán 1,1 százalékot ért el.