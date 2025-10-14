Kiderült, mi okozhatta a hétfői brutális vonatbalesetet Szlovákiában: a miniszter megnevezte a felelőst

A szlovák belügyminiszter, Matus Sutaj Estok számolt be az eseményekről, közölte az RBC-Ukrajina. A miniszter megjegyezte, hogy az előzetes adatok szerint a baleset emberi tényező, és nem rendszerhiba miatt történhetett.

A szlovákiai vonatbalesetben közel 70 fő sérült meg / Fotó: Kassai Kerületi Rendőrkapitányság / Facebook

Úgy tűnik, hogy az egyik mozdonyvezető hibázott, és nem adta át az utat. Ez azonban csak egy előzetes verzió — mondta Sutaj-Estok. Az ügyészség büntetőeljárást indított az incidenssel kapcsolatban. A szlovák vasúttársaság, a ZSSK adatai szerint négy, a balesetben érintett vonaton tartózkodó alkalmazottjuk közül egy megsérült.

Az utóbbi idők legsúlyosabb szlovák vonatbalesete

Ahogy arról korábban beszámoltunk, borzalmas vonatbalesettel kezdődött a hét Szlovákiában. Október 13-án, hétfőn reggel két gyorsvonat ütközött Rozsnyó közelében, Szádalmáson (Jablonov nad Turnou), a községben található alagút előtt.

A baleset következtében több tucat ember megsérült, közülük ketten kritikus állapotban vannak.

Az ukrán külügyminisztérium tájékoztatása szerint a balesetben körülbelül 70 ember sérült meg, köztük egy fiatal ukrán állampolgár.

Az ütközés helyszínén nem találtak hibát

A kelet-szlovákiai gyorsvonatok tragikus balesetét több ok vagy azok kombinációja okozhatta — számolt be a szlovák Pravda. A vonatok ütközésének helyszínén a mentőegységek dolgoznak, és a rendőrség már vizsgálja az esetet, hogy kiderítse, mi okozta pontosan a balesetet.

Lubos Kasala közlekedési mérnök a Pravda újságnak nyilatkozva elmondta, hogy még túl korai lenne a kiváltó okokról beszélni; minden szerv számára elsődleges fontosságú az életek megmentése. Csak ezután következik a technika megmentése, ha lehetséges, és a Közlekedési Hivatal szakértőinek vizsgálata is megkezdődik.

„A mozdonykocsik, akárcsak a repülőgépek és az autók, fekete dobozzal vannak felszerelve, amely megmutatja, hogy a vonat a előírt sebességgel haladt-e, és hasonlókat” – magyarázta. Kasala szerint minden tényezőt figyelembe vesznek, beleértve a vonat kötelező ellenőrzéseit is.

A vasút egy kifinomult dolog. A vizsgálat során kihallgatják a szomszédos állomások diszpécsereit és a vonatirányítót is. Ő felügyelte a vonatútvonal felépítését és a műszaki berendezések, azaz a biztonsági berendezések – jelzőberendezések – működését

– mondta a mérnök. Ezek a berendezések többnyire jelzőlámpák, és fontos, hogy megfelelően működtek-e.