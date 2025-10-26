Deviza
Szlovénia: két miniszter is belebukott egy gyilkossági ügybe

Vasárnap két miniszter is lemondott Szlovéniában egy előző nap elkövetett gyilkosság miatt.
VG
2025.10.26, 14:40
Frissítve: 2025.10.26, 15:17

Lemondott vasárnap Andreja Katic szlovén igazságügyi miniszter és Bostjan Poklukar belügyminiszter, miután előző nap hajnalban az ország délkeleti részén található Novo Mesto városban egy támadás során meggyilkoltak egy férfit. Egy embert letartóztattak az ügyben.

Szlovénia
Egy gyilkossági ügybe bukott bele két miniszter is Szlovéniában / Fotó: Anadolu via AFP

Az eset és a városban tapasztalható rossz közbiztonsági helyzet miatt vasárnap tanácskozást tartott több kormánytag, az országos rendőrfőkapitány és az igazságügyi intézmények vezetői. Az igazságügyi és a belügyminiszter ezen a megbeszélésen ajánlotta fel lemondását, Robert Golob miniszterelnök pedig a tanácskozás után bejelentette a sajtónak, hogy elfogadta.

A lemondó miniszterek is közleményt adtak ki, amelyben elítélték az esetet, részvétet nyilvánítottak az áldozat hozzátartozóinak, és objektív felelősséget vállalnak a történtekért.

Andreja Katic közleményében azt írta: „Egy megfenyegetett fiú az éjszaka segítségül hívta az apját, és amikor ő odaért, megtámadták, halálosan megsebesítették, majd később belehalt sérülésébe. Szomorúak, egyszersmind dühösek vagyunk, de a rendőrségnek és az igazságszolgáltatásnak szakértelemmel és függetlenül tennie kell a dolgát” – fogalmazott.

A rendőrség egy 21 éves gyanúsítottat letartóztatott, de vizsgálja mások felelősségét is az emberölési ügyben.

