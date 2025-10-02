Mire kattan rá Trump és Hszi a megbeszélésükön, az oroszokra? – Nem, egy növényre

Az amerikai kormányzat leállásának egyelőre kevés hatása van az amerikai gazdaságra, van azonban egy réteg, amely máris érzi: a farmerek. A gazdálkodók Donald Trump stabil szavazói bázisához tartoznak, és az amerikai elnök már be is jelentette, hogy segíteni próbál rajtuk, a Hszi Csin-ping kínai államfővel tartandó október végi találkozóján kiemelt téma lesz a szója.

A szója kieső exportja mellett a kormányzati leállás is sújtja az amerikai gazdákat / Fotó: Anadolu via AFP

Finanszírozás hiányában szerdán leállt az amerikai kormányzat, és ezzel együtt az amerikai gazdáknak nyújtandó támogatások egy része is, késik a szövetségi kölcsönök elbírálása. Ez újabb csapás az agráriumnak az alacsony felvásárlási árak, a rekordmagas adósságállomány és a vámháború mellett.

A leállás alatt fizetés nélküli kényszerszabadságra küldik a szövetségi alkalmazottak zömét, a mezőgazdasági minisztérium 86 ezer munkatársának a felét is. A tárca csak a nélkülözhetetlen munkát végzi el, például folytatódnak az élelmezési programok és az élelmiszer-ellenőrzés.

A hitelkérelmek elbírálása és a katasztrófasegélyek kifizetése azonban leállt.

A Reuters tudósítása szerint nem fogják feldolgozni az éves áru- és földvédelmi kifizetéseket sem, amelyeket jellemzően októberig vagy októberben folyósítanak, illetve az ügynökség által már jóváhagyott hitelek előlegeit sem.

A mostani leállás a legrosszabbkor jött a gazdáknak, mert az agrárhitelekből veszik meg

a gépeket,

a műtrágyát

és a többi szükséges felszerelést

az éppen most tartó betakarítási időszakban, valamint új földeket a jövő évi termeléshez.

A törvényhozóknak nem sikerült megállapodni a kormányzat finanszírozásáról /Fotó: NurPhoto via AFP

A szükséges felszerelések ára folyamatosan nő, miközben a jónak ígérkező aratás miatt várhatóan csökkenni fognak a felvásárlási árak.

Kína a legnagyobb importőr, az egész piacot befolyásolja

A szójatermesztők ráadásul a vámháború miatt elveszítették a legnagyobb piacukat, Kínát. Trump ugyan a két ország közötti vámszünet augusztusi meghosszabbításakor reményét fejezte ki, hogy Kína megnégyszerezi az Egyesült Államokból származó szójaimportot, de azonnal tudni lehetett, hogy ez teljesíthetetlen elvárás.

A kínai importőrök január és július között mindössze 16,57 millió tonna amerikai szóját vásároltak, és semmit az idei őszi termésből, ami

több milliárd dolláros kiesést okoz a farmereknek.

A szükséges mennyiség zömét Brazíliából szerzik be, és gyorsan bevásároltak Argentínából is pár nap alatt, amíg Javier Milei elnök kormánya ideiglenesen felfüggesztette az exportadót több agrártermékre, hogy hétmilliárd dolláros bevétellel megerősítse a gyengélkedő pesót.