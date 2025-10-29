Meglepetéssel kedveskedik a kínai elnök Donald Trumpnak a csúcstalálkozó előtt
Az állami tulajdonban lévő kínai COFCO három szállítmány amerikai szójababot vásárolt, az elsőt az idei termésből, és ezt taktikusan a két elnök, Donald Trump és Hszi Csin-ping csütörtöki csúcstalálkozója elé időzítették, a szója a sorsa nagy súllyal szerepel majd az egyeztetésen.
Az amerikai gazdák dollármilliárdokat veszítettek amiatt, hogy Kína, a világ legnagyobb szójaimportőre a vámháború miatt Latin-Amerikából, elsősorban Brazíliából szerezte be az idén ezt az árucikket. A farmerek ráadásul új versenytársat is kaptak, Argentína két nap leforgása alatt hétmilliárd dollár értékben adott el szóját Kínának, amikor a Buenos Aires-i kormányzat ideiglenesen megszüntette az exportadót több agrártermékre.
Az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai szerint
Kína nem vásárolt amerikai szóját május óta,
és egyetlen szállítmányt sem kötött le szeptember közepéig a múlt hónapban betakarítani kezdett új termésből.
A Reuters két piaci forrásból megerősített értesülése szerint a COFCO decemberi és januári szállításra kötött le 180 ezer tonna amerikai szóját, de kereskedők nem várnak további nagy megrendeléseket, mivel Kína nagyrészt már fedezte Latin-Amerikából az idei szükségleteit.
„Jelentős” mennyiségű szója vásárlása része a megállapodásnak
Trump kereskedelmi megállapodást akar kötni Hszivel, és Scott Bessent pénzügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy Kína a javasolt keret alapján „jelentős” mennyiségű szójababot vásárolna.
Kérdés, hogy mekkora lesz ez a „jelentős” mennyiség. Arlan Suderman, a StoneX elemzője szerint Kínának még öt-tíz millió tonna szójababra lehet szüksége, hogy biztosítsa az ellátást, mielőtt jövőre megkezdi az új brazil termés átvételét.
Ha ezt a mennyiséget az Egyesült Államoktól vásárolnák meg, „az biztosan javítaná az amerikai mérleget, de ennél nagyobb szállítmányokra van szükség ahhoz, hogy a szójabab iránti kereslet hosszabb távon is erős maradjon” – írta az ügyfeleknek küldött jegyzetében.
Mindenesetre az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás hírére
15 hónapos csúcsra ugrott a szója ára a határidős jegyzésekben
a héten a chicagói árutőzsdén.
Az amerikai szójaexport csúcsidőszaka októbertől januárig tart.
Drágább, de jobb is a brazil
Kína adja a világ szójababimportjának több mint 60 százalékát, novemberig szinte teljes egészében lefoglalta a brazíliai és argentin szállítmányokat, decemberre és januárra pedig piaci források csak korlátozott mennyiségű, ötmillió tonnányi vásárlásra számítanak.
A kínai magáncégek inkább a brazil szójababot részesítik előnyben, mert magasabb a fehérjetartalma, bár emiatt általában drágább is az amerikainál.
A kereskedők szerint Kína decembertől májusig mintegy 8 millió tonna amerikai szójababot vásárolhat a stratégiai tartalékaiba állami tulajdonú vállalatokon, például a Sinograinon keresztül, ami körülbelül négymilliárd dollár értékű üzletet jelentene.
Tavaly az amerikai tette ki a kínai szójaimport 20 százalékát,
értéke elérte a 12,6 milliárd dollárt – ez volt az Egyesült Államok teljes szójaexportjának több mint a fele. Jól mutatja Kína jelentőségét az amerikai termelők számára, milyen elenyésző a többi piac szerepe:
- a második helyen álló Európai Unió 2,45 milliárd,
- a harmadik Mexikó 2,3 milliárd,
- a negyedik Indonézia 1,24 milliárd
dollár értékben vásárolt tavaly amerikai szójababot.