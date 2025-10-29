Deviza
EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.56 +0.13% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.11% RON/HUF76.37 +0.01% CZK/HUF15.96 -0.03% EUR/HUF388.2 0% USD/HUF333.56 +0.13% GBP/HUF440.92 -0.31% CHF/HUF418.76 -0.29% PLN/HUF91.64 -0.11% RON/HUF76.37 +0.01% CZK/HUF15.96 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,106.83 +0.76% MTELEKOM1,808 +0.33% MOL2,972 +1.14% OTP31,730 +1.45% RICHTER10,430 -0.38% OPUS565 -0.35% ANY7,160 -0.28% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,960 -0.81% BUMIX9,938.92 -0.51% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,289.12 -0.05% BUX107,106.83 +0.76% MTELEKOM1,808 +0.33% MOL2,972 +1.14% OTP31,730 +1.45% RICHTER10,430 -0.38% OPUS565 -0.35% ANY7,160 -0.28% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,960 -0.81% BUMIX9,938.92 -0.51% CETOP3,663.55 +1.07% CETOP NTR2,289.12 -0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
szójabab
Donald Trump
Hszi Csin-ping
Kína

Meglepetéssel kedveskedik a kínai elnök Donald Trumpnak a csúcstalálkozó előtt

Először vettek amerikai szóját az idei termésből. A szója az Egyesült Államok legfontosabb agrárexportterméke, amelyet a vámháború miatt Peking bojkottál.
M. Cs.
2025.10.29., 10:16
Fotó: shutterstock

Az állami tulajdonban lévő kínai COFCO három szállítmány amerikai szójababot vásárolt, az elsőt az idei termésből, és ezt taktikusan a két elnök, Donald Trump és Hszi Csin-ping csütörtöki csúcstalálkozója elé időzítették, a szója a sorsa nagy súllyal szerepel majd az egyeztetésen.

szója
A szója sorsa nagy súllyal szerepel majd a két elnök találkozóján / Fotó: Martin Cossarini

Az amerikai gazdák dollármilliárdokat veszítettek amiatt, hogy Kína, a világ legnagyobb szójaimportőre a vámháború miatt Latin-Amerikából, elsősorban Brazíliából szerezte be az idén ezt az árucikket. A farmerek ráadásul új versenytársat is kaptak, Argentína két nap leforgása alatt hétmilliárd dollár értékben adott el szóját Kínának, amikor a Buenos Aires-i kormányzat ideiglenesen megszüntette az exportadót több agrártermékre.

Az amerikai mezőgazdasági minisztérium adatai szerint 

Kína nem vásárolt amerikai szóját május óta,

és egyetlen szállítmányt sem kötött le szeptember közepéig a múlt hónapban betakarítani kezdett új termésből.

A Reuters két piaci forrásból megerősített értesülése szerint a COFCO decemberi és januári szállításra kötött le 180 ezer tonna amerikai szóját, de kereskedők nem várnak további nagy megrendeléseket, mivel Kína nagyrészt már fedezte Latin-Amerikából az idei szükségleteit.

„Jelentős” mennyiségű szója vásárlása része a megállapodásnak

Trump kereskedelmi megállapodást akar kötni Hszivel, és Scott Bessent pénzügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy Kína a javasolt keret alapján „jelentős” mennyiségű szójababot vásárolna.

Indonesia Imports Soybeans From The United States
A kínai kereskedők a vámháború miatt bojkottálják az amerikai termelőket / Fotó: NurPhoto via AFP

Kérdés, hogy mekkora lesz ez a „jelentős” mennyiség. Arlan Suderman, a StoneX elemzője szerint Kínának még öt-tíz millió tonna szójababra lehet szüksége, hogy biztosítsa az ellátást, mielőtt jövőre megkezdi az új brazil termés átvételét.

Ha ezt a mennyiséget az Egyesült Államoktól vásárolnák meg, „az biztosan javítaná az amerikai mérleget, de ennél nagyobb szállítmányokra van szükség ahhoz, hogy a szójabab iránti kereslet hosszabb távon is erős maradjon” – írta az ügyfeleknek küldött jegyzetében.

Mindenesetre az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás hírére 

15 hónapos csúcsra ugrott a szója ára a határidős jegyzésekben

a héten a chicagói árutőzsdén.

Az amerikai szójaexport csúcsidőszaka októbertől januárig tart.

Drágább, de jobb is a brazil

Kína adja a világ szójababimportjának több mint 60 százalékát, novemberig szinte teljes egészében lefoglalta a brazíliai és argentin szállítmányokat, decemberre és januárra pedig piaci források csak korlátozott mennyiségű, ötmillió tonnányi vásárlásra számítanak.

Harvesting,Of,Soybean,Field,With,Combine
Szeptemberben kezdődött a szója betakarítása az Egyesült Államokban / Fotó: Vesna Kostic / Shutterstock

A kínai magáncégek inkább a brazil szójababot részesítik előnyben, mert magasabb a fehérjetartalma, bár emiatt általában drágább is az amerikainál.

A kereskedők szerint Kína decembertől májusig mintegy 8 millió tonna amerikai szójababot vásárolhat a stratégiai tartalékaiba állami tulajdonú vállalatokon, például a Sinograinon keresztül, ami körülbelül négymilliárd dollár értékű üzletet jelentene.

Tavaly az amerikai tette ki a kínai szójaimport 20 százalékát, 

értéke elérte a 12,6 milliárd dollárt – ez volt az Egyesült Államok teljes szójaexportjának több mint a fele. Jól mutatja Kína jelentőségét az amerikai termelők számára, milyen elenyésző a többi piac szerepe: 

  • a második helyen álló Európai Unió 2,45 milliárd, 
  • a harmadik Mexikó 2,3 milliárd, 
  • a negyedik Indonézia 1,24 milliárd

 dollár értékben vásárolt tavaly amerikai szójababot.

 


 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
Foxconn

Hamarosan elkészül a gyár, ami mindent megváltoztat: a munkát már nem emberek, hanem robotok végzik majd a Foxconn és az Nvidia közös üzemében

Az egyik első, humanoid robotokat alkalmazó gyár mesterséges intelligencia szervereket gyárt majd az Nvidia számára.
3 perc
Rosznyefty

Egy magyar Lukoil-érdekeltségnek is pofon az amerikai szankció

A Lukoil sietve és olcsón kénytelen eladni az eszközöket.
6 perc
Donald Trump

Meglepetéssel kedveskedik a kínai elnök Donald Trumpnak a csúcstalálkozó előtt

Először vettek amerikai szóját az idei termésből.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu