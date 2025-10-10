Deviza
Fellázadtak a munkások a lőszergyárban, ami a NATO-nak is szállít: 400-an tették le egyszerre a munkát – "Elszegényedünk"

Megelégelték az alacsony béreket a lőszergyári munkások, akik képtelenek kijönni a fizetésükből. A spontán sztrájkban több mint 400-an vettek részt.
VG
2025.10.10, 20:38

Több mint 400 munkás lépett sztrájkba péntek délután Románia egyik lőszergyárában, Kudzsirban az alacsony bérek miatt. A helyi szakszervezeti vezető, Sorin Tomescu szerint a lőszergyári dolgozók megelégelték az alacsony fizetéseket, ez a fő oka a munkabeszüntetésnek.

Képtelenek megélni a fizetésükből a lőszergyári munkások/Fotó: Northfoto

Képtelenek megélni a fizetésükből a lőszergyári munkások

Az Economedia összefoglalója szerint Tomescu kifejtette, hogy a munkások elégedetlenek és az adminisztrációval való tárgyalásokon kifejtették, hogy bérből és fizetésből élnek, ami már egy hónapja a pénzügyminisztérium asztalán van. A munkások elszegényedését az adó- és áfaemelések is súlyosbítják. A sztrájkoló munkásoknak nem a munkakörülményekkel vannak tehát problémái, hanem a fizetésükből képtelenek kijönni.

A lőszergyári dolgozók a sztrájkkal új kollektív szerződést akarnak kiharcolni, 

ám ez csak a vállalat bevételi és kiadási tervének elfogadásával lehetséges. A romániai drsztikus megszorítások eredményeképp az országban megugrott az infláció is, amivel a bérek nem tartottak lépést, így nem csoda, hogy egyre nagyobb az elégedtlenség az országban, mely azonban a rekordmértékű költségvetési hiány miatt kénytelen folytatni a megszorításokat.

Nemcsak Romániában fordulnak a sztrájk eszközéhez az elégedetlen dolgozók, hiszen Belgiumban a kiskereskedelmi dolgozók hirdettek a jövő hétre sztrájkot, tiltakozva a kormány munkaidőre, nyitvatartásra és munkakörülményekre vonatkozó tervei ellen. Az előre bejelentett belga sztrájkkal szemben azonban a román dolgozók spontán módon szüntették be a munkát pénteken.

 

