Ezekben a városokban a legdrágább taxizni, jobb, ha tudják a magyarok: sokkolók a tarifák Budapesthez képest

A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025 című elemzése hatvankilenc település árait hasonlítja össze Abu-Dzabitól egészen Zürichig, hogy kiderítse, hol a legdrágább a bérleti díj, az éjszakai élet, vagy éppen a taxi szolgáltatás. A taxiárak vizsgálata során a kutatás a helyi taxitarifákat és az alkalmazásalapú fuvarszolgáltatások díjait egyaránt figyelembe veszi. Így alakult ki a rangsor, amelyből kiderül, hol a legdrágábbak, vagy éppen a legolcsóbbak a taxi szolgáltatások.

Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi. Fotó: NurPhoto via AFP / Fotó: JAKUB PORZYCKI

Ezekben a városokban a legdrágább a taxi

A Deutsche Bank elemzése azt vizsgálta, hogy mennyibe kerül egy átlagos 5 km-es út világszerte, figyelembe véve az egyes városokban a helyi taxik szokásos tarifáját.

A lista élén Zürich, Svájc áll, ahol egy rövid, 5 km-es út 27,30 dollárba (kb. 10100 forintba) kerül. A másik véglet az egyiptomi Kairó, ahol viszont a világon a legolcsóbb taxizni. Ugyanez a távolság ott mindössze 1,90 dollárba (kb. 700 forintba) kerül.

Íme a 10 város, ahol igazi luxus a taxizás:

Zürich, Svájc 27,30 dollár, kb. 10100 forintba kerül egy átlagos 5 km-es út Párizs, Franciaország 26,50 dollár, kb. 9 800 forint Luxemburg, Luxemburg 26,00 dollár, kb. 9600 forint Genf, Svájc 25,10 dollár, kb. 9 300 forint London, Egyesült Királyság 23,10 dollár, kb. 8 550 forint Milánó, Olaszország 22,40 dollár, kb. 8 290 forint Brüsszel, Belgium 22,10 dollár, kb. 8 180 forint Amszterdam, Hollandia 21,70 dollár, kb. 8 030 forint München, Németország 20,90 dollár, kb. 7 730 forint Koppenhága, Dánia 20,90 dollár, kb. 7 730 forint

A rangsorból továbbá az is kiderült, hogy az indiai városok kifejezetten pénztárcabarátok, például Delhiben 2 dollár (kb. 740 forint), Mumbaiban pedig 2,10 dollár (kb. 780 forint) az átlag. Sőt, Délkelet-Ázsia városai is a világ legolcsóbbjai közé tartoznak taxizás szempontjából. Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában 2,3 dollárért (kb.850 forint), míg az indonéz fővárosban Jakartában, 2,40 dollárért (kb. 890 forintért) taxizhatunk.

