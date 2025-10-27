Deviza
Ezekben a városokban a legdrágább taxizni, jobb, ha tudják a magyarok: sokkolók a tarifák Budapesthez képest

Akadnak olyan városok, ahol kétszer is érdemes meggondolni, mielőtt az ember taxiba ül, ugyanis igencsak borsosak a tarifák. A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025, azaz A világ árainak feltérképezése című – immár kilencedik alkalommal megjelenő – tanulmány, többek közt a taxiszolgáltatások árai alapján is rangsorolja a világ nagyvárosait. Mutatjuk a listát.
VG
2025.10.27, 19:13
Frissítve: 2025.10.27, 19:34

A Deutsche Bank Mapping the World’s Prices 2025 című elemzése hatvankilenc település árait hasonlítja össze Abu-Dzabitól egészen Zürichig, hogy kiderítse, hol a legdrágább a bérleti díj, az éjszakai élet, vagy éppen a taxi szolgáltatás. A taxiárak vizsgálata során a kutatás a helyi taxitarifákat és az alkalmazásalapú fuvarszolgáltatások díjait egyaránt figyelembe veszi. Így alakult ki a rangsor, amelyből kiderül, hol a legdrágábbak, vagy éppen  a legolcsóbbak a taxi szolgáltatások.

Mutatjuk, mely városokban a legdrágább a taxi. Fotó: NurPhoto via AFP /
Fotó: JAKUB PORZYCKI

Ezekben a városokban a legdrágább a taxi

A Deutsche Bank elemzése azt vizsgálta, hogy mennyibe kerül egy átlagos 5 km-es út világszerte, figyelembe véve az egyes városokban a helyi taxik szokásos tarifáját. 

A lista élén Zürich, Svájc áll, ahol egy rövid, 5 km-es út 27,30 dollárba (kb. 10100 forintba) kerül. A másik véglet az egyiptomi Kairó, ahol viszont a világon a legolcsóbb taxizni. Ugyanez a távolság ott mindössze 1,90 dollárba (kb. 700 forintba) kerül.

Íme a 10 város, ahol igazi luxus a taxizás:

  1. Zürich, Svájc 27,30 dollár, kb. 10100 forintba kerül egy átlagos 5 km-es út
  2. Párizs, Franciaország 26,50 dollár, kb. 9 800 forint
  3. Luxemburg, Luxemburg 26,00 dollár, kb. 9600 forint
  4. Genf, Svájc 25,10 dollár, kb. 9 300 forint
  5. London, Egyesült Királyság 23,10 dollár, kb. 8 550 forint
  6. Milánó, Olaszország 22,40 dollár, kb. 8 290 forint
  7. Brüsszel, Belgium 22,10 dollár, kb. 8 180 forint
  8. Amszterdam, Hollandia 21,70 dollár, kb. 8 030 forint
  9. München, Németország 20,90 dollár, kb. 7 730 forint
  10. Koppenhága, Dánia 20,90 dollár, kb. 7 730 forint

A rangsorból továbbá az is kiderült, hogy az indiai városok kifejezetten pénztárcabarátok, például Delhiben 2 dollár (kb. 740 forint), Mumbaiban pedig 2,10 dollár (kb. 780 forint) az átlag. Sőt, Délkelet-Ázsia városai is a világ legolcsóbbjai közé tartoznak taxizás szempontjából. Manilában, a Fülöp-szigetek fővárosában 2,3 dollárért (kb.850 forint), míg az indonéz fővárosban Jakartában, 2,40 dollárért (kb. 890 forintért) taxizhatunk.

További részletek az Origo oldalán olvashatók.

