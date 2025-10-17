Deviza
EUR/HUF390.17 +0.08% USD/HUF333.78 +0.17% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.81 +0.02% RON/HUF76.67 +0.02% CZK/HUF16.06 +0.01% EUR/HUF390.17 +0.08% USD/HUF333.78 +0.17% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.76 +0.21% PLN/HUF91.81 +0.02% RON/HUF76.67 +0.02% CZK/HUF16.06 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,349.99 -0.69% MTELEKOM1,790 -0.56% MOL2,734 -0.88% OTP30,220 -1.36% RICHTER10,200 -0.2% OPUS551 -0.73% ANY7,160 -1.68% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS5,060 +4.35% BUMIX9,791.87 +1.4% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,189.73 -1.53% BUX102,349.99 -0.69% MTELEKOM1,790 -0.56% MOL2,734 -0.88% OTP30,220 -1.36% RICHTER10,200 -0.2% OPUS551 -0.73% ANY7,160 -1.68% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS5,060 +4.35% BUMIX9,791.87 +1.4% CETOP3,557.16 +0.12% CETOP NTR2,189.73 -1.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
gaming
PlayStation
Horizon Zero Dawn
Horizon Forbidden West
Tencent
Sony

Nem futamodik meg a japán videójáték-óriás: szerintük a kínaiak csak bűnbakot keresnek, és a kishalak mögé rejtőznek a felelősségre vonás elől

A Sony újabb jogi fronton támadja a Tencentet: a japán vállalat szerint a kínai tech óriás leánycégei mögé bújva próbálja elkerülni a felelősséget a Light of Motiram című játék ügyében, amely feltűnően hasonlít a Horizon sorozatra. A Sony és a Tencent pere a játékipar egyik legnagyobb szellemi tulajdonvitájává nőheti ki magát.
Gergely Máté
2025.10.17, 11:51
Frissítve: 2025.10.17, 12:12

A Sony és a Tencent között zajló per újabb fordulóhoz érkezett: a japán technológiai óriás most kemény hangon utasította vissza a kínai vállalat védekezését, melyet a „Horizon-koppintásként” emlegetett Light of Motiram játék ügyében terjesztett elő. A Sony szerint a Tencent érvei „nonszenszek”, és a cég tudatosan próbálja elkerülni a felelősséget azzal, hogy különböző leányvállalatok mögé bújik.

Nem most lesz vége a Horizon Zero Dawn botrányának: a Sony foggal-körömmel ragaszkodik a pereskedéshez, szerintük a Tencent berezelt
Nem most lesz vége a Horizon Zero Dawn botrányának: a Sony foggal-körömmel ragaszkodik a pereskedéshez, szerintük a Tencent berezelt / Fotó: AFP

A konfliktus 2024 novemberében robbant ki, amikor a Tencent bemutatta a Light of Motiram című játékát, melyet azonnal a Sony sikeres Horizon Zero Dawn és Horizon Forbidden West sorozatához hasonlítottak. A PlayStation gyártója gyorsan reagált: plágium miatt beperelte a kínai vállalatot, arra hivatkozva, hogy a Tencent „szinte egy az egyben” lemásolta az ikonikus franchise stílusát, világát és főhősét. A Tencent válaszként azzal érvelt, hogy a Sony „túlértékeli” saját eredetiségét.

Most azonban a Sony visszatámadott. Egy friss bírósági beadványban a vállalat azzal vádolja a Tencentet, hogy leányvállalati hálóját használja a felelősség elhárítására, vagyis tudatosan bonyolította cégstruktúráját, hogy elkerülje a jogi felelősséget. 

A Tencent azzal próbálja menteni magát, hogy a Light of Motiram megjelenését 2027-re halasztotta – de ez képtelenség. A károkozás már megtörtént, és továbbra is tart

– fogalmazott a Sony a beadványban. A Sony szerint a közönség már most egyértelműen koppintásként azonosítja a Tencent játékát: „A nyilvánosság felháborodott, amikor felismerte, hogy a Light of Motiram gyakorlatilag egy Horizon-másolat. A Tencent azonban mindezt figyelmen kívül hagyta, folytatta a játék promócióját, és nem vállalt felelősséget a tetteiért.”

A Sony szerint a Tencent kibújna a felelősség alól

A vita során a Tencent a jogi felelősség kérdésében is próbálta elterelni a figyelmet: a Sony a Tencent America, a Proxima Beta U.S. és a Tencent Holdings ellen indított pert, míg a kínai óriás azt állítja, hogy a játék fejlesztését és kiadását más cégek – a Polaris Quest, az Aurora Studios és a Proxima Beta PTE Ltd – végzik. Ezek mind a Tencent-csoporthoz tartozó entitások, de a Sony szerint ez csak egy tudatos kísérlet a „felelősségi bújócska” folytatására.

A japán cég beadványában hangsúlyozta: a Tencent saját éves jelentéseiben maga írja, hogy az Aurora Studios a „játékos divízióhoz” tartozik, és minden játékbevételt, köztük a Light of Motiramból származót, a központi mérlegben tüntet fel. 

A Tencent a saját nevét használja reklámra, anélkül, hogy megkülönböztetné leányvállalatait – most mégis arra hivatkozik, hogy azok önálló jogi személyek

– írta a Sony. A Light of Motiram Steam-oldalán időközben csendben eltűntek a korábbi képek és a borító, melyek feltűnően emlékeztettek a Horizon hősnőjére, Aloyra. A Sony szerint azonban „a károkozás már megtörtént”, és a másolat súlyosan veszélyezteti a Horizon-franchise jövőjét, beleértve a fejlesztés alatt álló új epizódokat is. „A Light of Motiram olyan mértékben másolja a Horizon elemeit, hogy újságírók és rajongók egyaránt nyilvánvaló utánzatnak, Horizon-másolatnak nevezték” – áll a beadványban. A Sony szerint Aloy mint karakter a márka szimbóluma, és a Tencent „Aloy-hasonmása” egyértelműen az ő hírnevét próbálja kihasználni.

A Sony ezért arra kérte az amerikai bíróságot, hogy utasítsa el a Tencent keresetelutasítási kérelmét, és folytassa az eljárást.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu