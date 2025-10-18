Túlélheti-e az öldöklő villanyautó-piaci versenyt a Tesla mindössze két modellel?

A kínai BYD ugyan megelőzte a Teslát a globális eladásokban, elektromos járműveik közvetlen összehasonlítása azonban eddig viszonylag ritka volt. Sokáig a Tesla volt az innovátor, a BYD-t gyakran az utánzónak tekintették. Most azonban az ilyen összevetések elkerülhetetlenné válnak.

Model Y a Tesla brandenburgi gigagyárában / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Tavaly a Tesla globális eladásainak több mint 95 százaléka a Model 3 és Model Y típusokból származott. Ez a két modell csaknem egy évtizede hajtja a vállalat növekedését. A piac azonban változik: a kereslet növekedése lassul, a versenytársak felzárkóznak, a Tesla pedig agresszív árcsökkentéssel reagál, abban bízva, hogy a nagyobb eladott mennyiség ellensúlyozza a csökkenő haszonkulcsot.

Védekezésre kényszerült a Tesla

A Model Y Standard bevezetése, amely az Egyesült Államokban 39 990 dollárba, Németországban pedig 39 990 euróba kerül, ennek az új stratégiának a legnyilvánvalóbb jele. A cég legfontosabb modelljének alacsonyabb belépési ára védekező lépés: a Tesla igyekszik megtartani pozícióját a BYD-vel szemben abban a középkategóriás elektromos SUV-szegmensben, amely korábban bevehetetlennek tűnt Elon Musk vállalata számára.

A BYD Sealion 7 a Model Y egyik legközvetlenebb riválisa a piacon.

Teljesítmény és használhatóság tekintetében a Sealion 7 jól megállja a helyét:

akár 456 km hatótávot kínál,

0-ról 100 kilométer/órára körülbelül 4,5 másodperc alatt gyorsul, és

prémium, minimalista belső teret kínál.

A Model Y Standard

hatótávja mintegy 516 km,

0-ról 100 kilométer/órára 6,8 másodperc alatt gyorsul, és

hozzáférést biztosít a Tesla hatalmas Supercharger-hálózatához.

Az exportpiacokon azonban a Sealion 7 prémium áron kerül forgalomba:

Németországban nagyjából 60 ezer euróba kerül, vagyis legalább 30 százalékkal drágább, mint a Tesla új, belépő szintű Model Y-ja a kontinentális Európában.

Ez nagyon erős szerepcserét jelent. Korábban a Tesla volt az a márka, amelynek meg kellett indokolnia a prémium árazását, miközben a BYD fokozatosan növelte piaci részesedését. Most a BYD kerül hasonló helyzetbe. Költségelőnyei, vertikálisan integrált ellátási lánca és lítium-vasfoszfát „Blade” akkumulátora anyagilag komoly előnyt biztosítanak számára.