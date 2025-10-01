Folytatódik a Tesla vesszőfutása Svédországban, de a norvégok még mindig imádják

A Tesla eladásai idén először nőttek szeptemberben Franciaországban és Dániában, és folytatódik a térhódítása Norvégiában és Spanyolországban is. Bár még nincs mindenhonnan adat, az tisztán látszik, hogy Elon Musk cége tovább küzd az egyre erősödő versenytársakkal és nem tud mit kezdeni Svédországgal.
A Teslánál a legjobban a francia eredményeknek örülhetnek: bár a növekedés csak 2,7 százalékos, abszolút értékben ez a legpozitívabb, mivel ez Németország után a második legnagyobb piac, emlékeztetett az Il Sole 24 Ore olasz gazdasági napilap.
Dániában jelentősebb arányú, 20,5 százalékos javulást értek el a tavalyihoz képest, itt a megújított Model Y lett a legkelendőbb autó az elmúlt hónapban. Norvégia változatlanul kitart a Tesla mellett, az eladások 14,7 százalékkal növekedtek, és a két legnépszerűbb autó a Model Y és a Model 3.
Spanyolországban a Reuters tudósítása szerint 2992 Tesla talált gazdára szeptemberben, ami az előző év azonos időszakához képest 3,4 százalékos növekedést jelent.
Az év első kilenc hónapjában 9,5 százalékkal nőttek a Tesla eladásai az országban,
de ez semmi ahhoz képest, hogy ugyanebben az időszakban 98 százalékkal megugrott az elektromos autók és hibridek forgalma.
Tovább tart viszont a márka kálváriája Svédországban, a leggyengébben teljesítő európai piacán, ahol kilencedik egymást követő hónapja esnek az eladások, szeptemberben éves bázison 64 százalékkal.
Az egyenetlen tendencia tükrözi azokat a strukturális nehézségeket, amelyekkel Elon Musk vezette csoport Európában szembesül. A kínálat továbbra is korlátozott és részben elavult: az utolsó tömegpiaci modellt, a Model Y-t 2020-ban vezették be, miközben az európai és kínai gyártók versenye fokozódott, ami aláásta a Tesla által az elmúlt években megszerzett piaci részesedést.
Nem segített a Musk személye körüli egyre növekvő polarizáció sem, Donald Trump és az európai radikális jobboldali pártok melletti kiállása elidegenítette a társadalmi és környezeti kérdések iránt érzékenyebb ügyfélkört.
A Tesla most abban bízik, hogy a megújított Model Y segítségével javíthatja piaci pozícióit; az új modellt június óta árulják Európában.
Ez nem lesz könnyű, mert az év első nyolc hónapjában a Tesla eladásai 42,9 százalékkal zuhantak a tavalyihoz képest az Európai Unióban és 32,6 százalékkal az egész kontinensen.
A kínai BYD augusztusban az idén immár másodszor előzte meg az amerikai riválist az EU-ban.
A Tesla csütörtökön hozza nyilvánosságra harmadik negyedéves eladási adatait. Az olasz gazdasági napilap szerint ez becslések szerint 445-470 ezer globálisan forgalmazott autót jelent majd.
