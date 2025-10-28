Ez a világ leghosszabb sztrájkja? Hiába minden, hetven svéd a bolondját járatja a Teslával – Elon Musk két éve nem tudja megtörni őket, óriásit bukik

Pontosan két éve tart a svéd történelem leghosszabb sztrájkja, és egyelőre semmiféle haladást nem értek el a Tesla és az IF Metall szakszervezet tárgyalásain. Nem közeledtek az álláspontok a kollektív szerződés ügyében, a Tesla hallani sem akar ilyesmiről, így nem lehet megmondani, mikor ér véget a munkabeszüntetés.

A Tesla svéd dolgozói két éve sztrájkolnak a kollektív szerződésért / Fotó: TT News Agency via AFP

Hajthatatlan az érdekvédelmi szervezet is az IndustriALL Global Union nemzetközi szakszervezeti szövetség honlapjának tudósítása szerint. „Az IF Metall egyértelmű célja természetesen az, hogy a kollektív szerződések az egész svéd munkaerőpiacon érvényesek legyenek – beleértve a Teslát is. Ez a cél változatlan marad, és a régóta tartó konfliktus egyre nagyobb intenzitással folytatódik” – idézte a portál Marie Nilssont, az IF Metall és az IndustriaLL elnökét.

Az IF Metall szerint a tárgyalások során egyértelművé vált, hogy

a Tesla nem is hajlandó fontolóra venni olyan feltételeket, amelyek tükröznék a svéd kollektív szerződések alapvető elemeit.

Ezek közé tartoznak:

az úgynevezett referenciaértéknek megfelelő éves béremelések,

a munkaidő csökkentése, ahogyan az más autóipari műhelyek alkalmazottai esetében a kollektív szerződésekben szerepel.

a kollektív szerződésekben szereplő nyugdíjmegoldások.

Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója „őrületnek” nevezte, amikor a szakszervezet két éve sztrájkba lépett a kollektív szerződésért. A dolgozók összesen nyolc svédországi Tesla-üzemben szüntették be a munkát, ez volt az első eset az amerikai elektromosautó-gyártó életében, hogy az alkalmazottak sztrájkba kezdtek.

Elon Musknak nem teszik a szakszervezet gondolata

Egy sor érdekképviselet, köztük a legnagyobb svéd szakszervezet is csatlakozott szolidaritási sztrájkkal. Atle Hoie, az IndustriALL főtitkára szerint „megdöbbentő a Tesla teljes tiszteletlensége a svéd munkaerőpiac és saját munkavállalói iránt”. „A kollektív szerződés alapvető munkavállalói jog, és a svéd munkaerőpiac egyik alapja. Az IndustriALL 50 millió tagja szolidáris a sztrájkoló svéd munkavállalókkal” – tette hozzá.