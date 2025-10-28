Ez a világ leghosszabb sztrájkja? Hiába minden, hetven svéd a bolondját járatja a Teslával – Elon Musk két éve nem tudja megtörni őket, óriásit bukik
Pontosan két éve tart a svéd történelem leghosszabb sztrájkja, és egyelőre semmiféle haladást nem értek el a Tesla és az IF Metall szakszervezet tárgyalásain. Nem közeledtek az álláspontok a kollektív szerződés ügyében, a Tesla hallani sem akar ilyesmiről, így nem lehet megmondani, mikor ér véget a munkabeszüntetés.
Hajthatatlan az érdekvédelmi szervezet is az IndustriALL Global Union nemzetközi szakszervezeti szövetség honlapjának tudósítása szerint. „Az IF Metall egyértelmű célja természetesen az, hogy a kollektív szerződések az egész svéd munkaerőpiacon érvényesek legyenek – beleértve a Teslát is. Ez a cél változatlan marad, és a régóta tartó konfliktus egyre nagyobb intenzitással folytatódik” – idézte a portál Marie Nilssont, az IF Metall és az IndustriaLL elnökét.
Az IF Metall szerint a tárgyalások során egyértelművé vált, hogy
a Tesla nem is hajlandó fontolóra venni olyan feltételeket, amelyek tükröznék a svéd kollektív szerződések alapvető elemeit.
Ezek közé tartoznak:
- az úgynevezett referenciaértéknek megfelelő éves béremelések,
- a munkaidő csökkentése, ahogyan az más autóipari műhelyek alkalmazottai esetében a kollektív szerződésekben szerepel.
- a kollektív szerződésekben szereplő nyugdíjmegoldások.
Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója „őrületnek” nevezte, amikor a szakszervezet két éve sztrájkba lépett a kollektív szerződésért. A dolgozók összesen nyolc svédországi Tesla-üzemben szüntették be a munkát, ez volt az első eset az amerikai elektromosautó-gyártó életében, hogy az alkalmazottak sztrájkba kezdtek.
Elon Musknak nem teszik a szakszervezet gondolata
Egy sor érdekképviselet, köztük a legnagyobb svéd szakszervezet is csatlakozott szolidaritási sztrájkkal. Atle Hoie, az IndustriALL főtitkára szerint „megdöbbentő a Tesla teljes tiszteletlensége a svéd munkaerőpiac és saját munkavállalói iránt”. „A kollektív szerződés alapvető munkavállalói jog, és a svéd munkaerőpiac egyik alapja. Az IndustriALL 50 millió tagja szolidáris a sztrájkoló svéd munkavállalókkal” – tette hozzá.
A svéd munkavállalók mintegy 70 százaléka szakszervezeti tag és 90 százaléka dolgozik kollektív szerződés alapján. Musk azonban „nem ért egyet” a szakszervezetek gondolatával. „Egyszerűen nem szeretem azokat a dolgokat, amelyek egyfajta urak és parasztok közötti különbséget teremtenek – mondta 2023-ban New Yorkban. – Úgy gondolom, hogy a szakszervezetek negatív hangulatot próbálnak teremteni a vállalatokban.”
Nem kell egyébként tömegeket megmozgató munkabeszüntetésre gondolni, 2023-ban 130 autószerelő dolgozott a Teslánál, és a BBC tudósítása szerint csak
hetven autószerelő folytatja még mindig a sztrájkot a Tesla tíz svédországi szervizében,
amelyek közben továbbra is kiszolgálják a kuncsaftokat.
A Tesla szeret normát szegni
A Tesla ugyanis új munkásokkal pótolta a sztrájkolókat, amire az 1930-as évek óta nem volt példa. A lépés nem törvénytelen, csak ellentmond a svéd normáknak. Ez azonban a Teslát nem érdekli.
„Normaszegők akarnak lenni. Tehát bóknak veszik, ha valaki azt mondja nekik, hogy megszegik a normákat” – állítja German Bender, a svéd szakszervezetek által fenntartott Arena Idé intézet kutatója.
A sztrájkolók azonban nincsenek egyedül: a dán, norvég és finn dokkmunkások szolidaritásból nem hajlandók Teslákat mozgatni, a kukások nem viszik el a szemetet a cég svéd létesítményeiből, és az újonnan épített töltőállomásokat nem kapcsolják rá az ország elektromos hálózatára.
A Tesla-tulajdonosokat ez utóbbi nem zavarja. „Még mindig tudunk autót venni, szervizeltetni és tölteni az autónkat” – mondta Tibor Blomhall, a svéd Tesla Club elnöke.
Sokan azonban másként gondolhatják, mert Svédország a márka leggyengébben teljesítő európai piaca, ahol kilencedik egymást követő hónapja esnek az eladások, szeptemberben éves bázison 64 százalékkal.