Ennyi volt: 60 év után leállították Németország legendás kohóját, nem éri már meg – videón az európai acélgyártás drámai pillanata
Németország legnagyobb acélgyártó vállalata, a Thyssenkrupp Steel leállította a duisburgi 9-es számú kohóját szerdán. A nagyolvasztó október 22-én este 22 órakor fejezte be a működését, amivel egy darabka ipartörténelem is lezárult Duisburgban – jelentette a WAZ.
Európa-szerte zárják be a kohókat, csökkentik a termelési kapacitást, és halasztják vagy törlik a beruházásokat a cégek. A Thyssenkrupp különösen erősen függ az autóipar megrendeléseitől; ha például a Volkswagennél visszaesik a gyártás, az azonnal megérződik Duisburgban is.
A Thyssenkrupp történelmi lépést tett
A Thyssenkrupp négy saját nagyolvasztót üzemeltet Duisburg északi részén, kettőt pedig a Krupp Mannesmann kohóműveknél, a város déli részén.
Már egy éve bejelentették, hogy ezek közül a 9-est és a 8-ast bezárják.
A döntés gyakorlatilag véget vet a hamborni acélgyártás több évtizedes korszakának.
„Természetesen nem szívesen állítunk le egyetlen nagyolvasztót sem, de a piaci kilátások miatt lépnünk kell” – mondta még szeptemberben Dennis Grimm, a Thyssenkrupp Steel vezérigazgatója.
A 9-es nagyolvasztó 1962-ben épült, jelenlegi formájában 1987 óta működött egészen múlt hét szerdáig. A 8-as nagyolvasztót akkor kapcsolják le, amikor az új, zöldacél (DRI) üzem működésbe lép. A létesítmény az eredeti tervek szerint 2026 végétől termelt volna, de a határidőt már nem tudják tartani. Sőt, még kitűzött dátum sincs az indításra, Ulrich Greiner Pachter projektvezető szerint az építkezés legalább még két évig tart.
A kohók számának csökkenése hatással lesz a kokszolóüzemre, az erőműre és a nyersanyag-előkészítésre is.
A nagyolvasztók leállításával több száz munkahely szűnik meg Duisburgban. A termelési hálózat átalakítása mintegy 1600 állás megszűnését jelenti 2029 végéig.
A Thyssenkruppot és a német ipart az ág is húzza
Mint ahogy lapunk megírta, a hétvégén brutális tűz volt Németország egyik legfontosabb gyárában, a Thyssenkrupp Duisburg-Bruckhausenben működő acélgyárában. A tűz akkora volt, hogy a helyi ivóvíz-szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy fogja vissza a vízfogyasztását, annak érdekében, hogy a víztározók gyorsabban megteljenek.
A Thyssenkrupp tájékoztatása szerint a tűz körülbelül 22:15 órakor ütött ki a meleghengerműben. A tűzoltók szombat hajnalra tudták az ellenőrzésük alá vonni. A cég kiemelte, hogy a vészhelyzeti protokoll gyorsan és jól működött.
A Tyssenkrupp a vezető minőségi síkacélgyártók közé tartozik. Az itteni acélgyártás termékeit a mindennapi élet számos területén használják, például az autókban, mosógépekben és egyéb háztartási készülékekben vagy éppen szélturbinákban (szélerőművekben). A tűzben kiégett gyáregységben olyan síkacélt gyártanak, amely egyebek mellett az autóipar számára készül.
Egy hete hasonló történt, október 20-án egy újrahasznosító üzemben csaptak fel a lángok Sontheim településen.
Újabb brutális tűz Románia és Százhalombatta után: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt, itt se tudja senki, mi okozta – videó
Jelen állás szerint a feltételezéseken túl semmiféle bizonyíték nincs arra nézve, hogy az időben egymáshoz valóban közel eső esetek között bármilyen összefüggés is lenne. Az újabb brutális tűz ezúttal egy kulcsfontosságú német gyárban tört ki.