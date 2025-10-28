Beindult a láncreakció? A nagyolvasztó leállítása után távozhat a Thyssenkrupp vezére is, teljes a bizonytalanság

Váratlanul bejelentette távozását Dennis Grimm, a Thyssenkrupp Steel Europe igazgatótanácsának vezetője, gyakorlatilag a vállalat acélipari részlegének első embere – írja jól tájékozott forrásokra hivatkozva a Reuters. Grimm mindössze 2024. augusztus 30. óta töltötte be ezt a pozíciót. A hírt a német Bild hozta nyilvánosságra vállalati forrásokra hivatkozva, amelyek szerint a távozás oka konfliktusa a Thyssenkrupp vezérigazgatójával, Miguel Lopezzel az üzletág stratégiai irányvonaláról. A Thyssenkrupp Steel Europe egyelőre nem kommentálta az értesüléseket.

A duisburgi Thyssenkrupp-üzem / Fotó: NurPhoto via AFP

Sok változás a vállalat háza táján

A vezetőcseréről szóló hír különösen feszült időszakban érte a vállalatot. Németország legnagyobb acélgyártó vállalata, a Thyssenkrupp Steel szerdán leállította a duisburgi 9-es számú kohóját. A nagyolvasztó október 22-én este 22 órakor fejezte be a működését, amivel egy darabka ipartörténelem is lezárult Duisburgban.

Európa-szerte zárják be a kohókat, csökkentik a termelési kapacitást, és halasztják vagy törlik a beruházásokat a cégek. A Thyssenkrupp különösen erősen függ az autóipar megrendeléseitől; ha például a Volkswagennél visszaesik a gyártás, az azonnal megérződik Duisburgban is.

A Thyssenkrupp négy saját nagyolvasztót üzemeltet Duisburg északi részén, kettőt pedig a Krupp Mannesmann kohóműveknél, a város déli részén.

Már egy éve bejelentették, hogy ezek közül a 9-est és a 8-ast bezárják.

A döntés gyakorlatilag véget vet a hamborni acélgyártás több évtizedes korszakának.

„Természetesen nem szívesen állítunk le egyetlen nagyolvasztót sem, de a piaci kilátások miatt lépnünk kell” – mondta még szeptemberben Dennis Grimm, a Thyssenkrupp Steel vezérigazgatója.

A 9-es nagyolvasztó 1962-ben épült, jelenlegi formájában 1987 óta működött egészen múlt hét szerdáig. A 8-as nagyolvasztót akkor kapcsolják le, amikor az új, zöldacélüzem (DRI) működésbe lép. A létesítmény az eredeti tervek szerint 2026 végétől termelt volna, de a határidőt már nem tudják tartani. Sőt, még kitűzött dátum sincs az indításra, Ulrich Greiner Pachter projektvezető szerint az építkezés legalább még két évig tart.

A kohók számának csökkenése hatással lesz a kokszolóüzemre, az erőműre és a nyersanyag-előkészítésre is.

A nagyolvasztók leállításával több száz munkahely szűnik meg Duisburgban. A termelési hálózat átalakítása mintegy 1600 állás megszűnését vonja magával 2029 végéig.