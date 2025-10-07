Trump közölte a világgal: novembertől új vámot vet ki a járműiparra – erről eddig nem volt szó

A nehézgépjárművekre vonatkozó döntés bevezetése egy hónapot csúszik, ugyanis Donald Trump szeptember 26-án még azt mondta, hogy október 1-jétől vet ki vámot a járműkategóriára. Ekkor még nem esett szó a közepes nehézségű járművekről — közölte a Reuters.

Donald Trump új vámokat vet ki a közepes- és nehézsúlyú import autókra az Egyesült Államokban / Fotó: NurPhoto via AFP

Trump kiszemelt célcsoportja: az import gépjárművek

Szeptember végén az amerikai elnök azt mondta, hogy az intézkedés célja a gyártók védelme a „tisztességtelen külső versennyel szemben” és hogy a lépés olyan vállalatoknak kedvez, mint a Paccar tulajdonában lévő Peterbilt és Kenworth, valamint a Daimler Truck tulajdonában lévő Freightliner.

A Japánnal és az Európai Unióval kötött kereskedelmi megállapodások értelmében az Egyesült Államok 15 százalékos vámot alkalmaz a könnyű haszongépjárművekre, de nem világos, hogy ez a mérték a nagyobb járművekre is vonatkozni fog-e.

Az Egyesült Államok nehézgépjármű-importjának 78 százaléka Mexikóból, 15 százaléka Kanadából származik.

Vámemelések és az erősödő euró sújtják a kereskedelmet

A transzatlanti kereskedelmet két fő erő húzza vissza: a vámok és a valutaárfolyam. Április 2-án – amelyet az amerikai kormányzat „felszabadulás napjaként” emlegetett – Donald Trump elnök 20 százalék vámot vetett ki minden EU-importárura, amit júliusban 15 százalékra mérsékeltek. Ez még mindig jóval alacsonyabb más amerikai kereskedelmi partnerek (például India, Brazília) tarifáinál, ugyanakkor ötszöröse a tavalyi szintnek.

Az autók esetében az USA végül 15 százalék vámban állapodott meg, a korábbi 27,5 százalékról csökkentve.

Ám nem csak a vámok fejtik ki a hatásukat. Az euró is jelentősen erősödött a dollárral szemben az idén, ami drágábbá tette az európai exportot az amerikai vásárlók számára. Az év eleji 1,02 dolláros szintről szeptemberre 1,18 dollárig erősödött az euró. 2024 júliusához képest az euró több mint 8 százalékkal értékelődött fel – ez pedig fokozatosan rontja az árversenyképességet.