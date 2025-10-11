Ismét teljes a káosz a csipszektorban, mindenki csak kapkodja a fejét az amerikai-kínai vámháború durvulása láttán

A globális félvezető-ellátási láncban működő vállalatok felkészülnek az eszkalálódó kereskedelmi háború okozta fennakadásokra, miután Kína korlátozásokat vezetett be a ritkaföldfém-ásványok exportjára, az Trump elnök pedig válaszul további vámokat és szoftverexport-korlátozásokat rendelt el az ázsiai ország ellen.

Nvidia csip egy kínai kiállításon - Trum és Hszi Csin-ping vámháborúja ismét eszkalálódott / Fotó: CFOTO via AFP

Kína intézkedései – amelyek eddig a legcélzottabb lépések a ritkaföldfémek ellátásának korlátozására – Peking első komoly kísérletét jelentik arra, hogy kiterjessze joghatóságát külföldi vállalatokra a félvezetőipar megcélzása érdekében. Ez fenyegeti az MI-forradalmat hajtó csipek gyártását. Az intézkedések hatására Donald Trump amerikai elnök pénteken bejelentette, hogy további 100 százalékos vámot vet ki Kínára, valamint exporttilalmat rendel el „bármilyen és minden kritikus szoftverre”.

Fejvesztve kapkod a csipszektor, senki nem tudja mi lehet a következő lépés a vámháborúban

A ritkaföldfémekre vonatkozó korlátozások hetekig tartó szállítási késéseket okozhatnak az ASML Holdingnál – a világ egyetlen olyan vállalatánál, amely a legfejlettebb félvezetőgyártó gépeket készíti –, mondta egy, a cég ügyeit ismerő forrás a Bloombergnek.

Egy amerikai csipgyártó vállalat magas rangú vezetője elmondta, hogy a cég még mindig értékeli a lehetséges hatásokat, de

jelenleg a legnagyobb kockázatot a ritkaföldfém-alapú mágnesek árának növekedése jelenti,

amelyek létfontosságúak a chipgyártási ellátási láncban. Egy másik amerikai csipgyártó tisztviselője szerint a vállalat sietve próbálja azonosítani, mely termékei tartalmaznak Kínából származó ritkaföldfémeket, és attól tart, hogy az ország új engedélykövetelményei megbéníthatják az ellátási láncot.

Kína az eddigi legszigorúbb korlátozást vezette be

Nem világos, hogy Trump legújabb exporttilalma pontosan mely amerikai szoftvertermékeket érintheti. Júliusban a kormány feloldotta a chiptervező szoftverek exportengedély-kötelezettségét, amelyet májusban vezettek be válaszul Kína korábbi ritkaföldfém-exportkorlátozásaira.

Kína új szabályai szerint a külföldi cégeknek engedélyt kell kérniük minden olyan anyag exportjához, amely akár nyomokban is tartalmaz kínai ritkaföldfémeket – különösen azokat az alkatrészeket, amelyeket számítógépes csipek gyártásához vagy katonai célú mesterségesintelligencia-kutatáshoz használnak.

Ezek a legszigorúbb exportellenőrzések, amelyeket Kína valaha alkalmazott

– mondta Gracelin Baskaran, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának (CSIS) kritikus ásványokra fókuszáló igazgatója. „Egyértelmű, hogy Kína kezében van a hatalom és a befolyás, amellyel nemcsak az amerikai, hanem a globális cégekre is nyomást gyakorolhat" - tette hozzá.