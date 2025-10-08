Várva várt fordulat: fogoly- és fogvatartotti listákat cserélt a Hamász Izraellel — porig rombolják Gázavárost, ha nem teljesül a követelésük

Taher al-Nunu, a Hamász politikai vezetőjének médiatanácsadója bejelentette, hogy tárgyalási listákat cseréltek Izraellel azokról a foglyokról és fogvatartottakról, akiket szabadon engednének, ha megállapodás születne a jelenleg Egyiptomban folyó gázai tűzszüneti tárgyalások során. A tárgyalás Donald Trump múlt heti bejelentései hatására kezdődhetett meg — közölte a Times of Israel.
Egyiptomban közvetett tárgyalások folynak az izraeli és a Hamász-tárgyalócsoportok között, az Egyesült Államok mindkét felet egyre nagyobb nyomás alá helyezi, hogy békeszerződést kössenek.
Az Egyesült Államok, Egyiptom és Katar közvetítői Sharm El-Sheikhben próbálnak megegyezést elérni. Donald Trump amerikai elnök a hét végén kijelentette: arra kéri a résztvevőket, hogy „gyorsan cselekedjenek”, és azt állította, hogy a két fél a „végső részleteken” dolgozik. Izrael elfogadta az Egyesült Államok 20 pontos béketervét, a Hamász pedig annak egyes részeit – de nem az összeset, továbbra is vannak jelentős vitás kérdések.
Dohában már több találkozóra is sor került, amelyek középpontjában az egyik kettős állampolgárságú fogoly szabadon bocsátása állt. Pozitívan és rugalmasan tárgyaltunk, a palesztin nép érdekeit szem előtt tartva
– mondta al-Nunu, megerősítve, hogy a tárgyalások már folyamatban vannak.
Donald Trump amerikai elnök a napokban arra kérte Törökországot,
hogy „győzze meg” a Hamászt, hogy fogadja el a gázai háború befejezésére vonatkozó tervét
– közölte Recep Tayyip Erdogan elnök szerdán az elnöki hivatal által közzétett átiratban.
Mind az Egyesült Államokba tett látogatásunk, mind a legutóbbi telefonbeszélgetésünk során elmagyaráztuk Trump úrnak, hogyan lehetne megoldást találni a palesztin kérdésre. Kifejezetten arra kért minket, hogy találkozzunk a Hamásszal, és győzzük meg őket
– mondta Erdogan török újságíróknak az Azerbajdzsánból visszatérő repülőgépen.
Trump időhatárt szabott a Hamásznak arra, hogy elfogadja a béketervet, máskülönben „pokoli következményekkel” számolhatnak. A szervezet értett a szóból, és bejelentette, hogy kész azonnal elengedni a Gázai övezetben fogva tartott túszokat, illetve átadni a meghaltak holttestét és az övezet feletti irányítást.
A Reuters tudósítása szerint pozitív fejlemény, hogy
támogatja a lépést az Iszlám Dzsihád is,
amely a Hamász szövetségese, és szintén tart fogva izraeli túszokat. Az Iszlám Dzsihád kisebb erőt képvisel a Hamásznál, viszont annál keményvonalasabb, és Irán támogatásával működik.
