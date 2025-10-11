Trump újabb vámbombát dobott le Kínára, elmaradhat a történelmi találkozó, megrémültek a piacok

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől további 100 százalék vámot vet ki Kínára, valamint exportkorlátozásokat vezet be „minden kritikus szoftverre”, néhány órával azután, hogy azzal fenyegetőzött, lemondja a hamarosan esedékes találkozóját Hszi Csin-ping kínai elnökkel.

A kölcsönös taktikai fenyegetőzések után Trump újabb vámbombát dobott le / Fotó: AFP

Most derült ki, hogy Kína rendkívül agresszív álláspontot vett fel a kereskedelemben: egy rendkívül ellenséges hangvételű levelet küldött a világnak, amelyben közölte, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre – sőt, néhány olyanra is, amit nem is ők gyártanak

– írta Trump a közösségi oldalán.

Trump lemondhatja a kínai elnökkel tervezett találkozót

A bejelentés azt követően érkezett, hogy Trump pénteken azzal fenyegetett, kereskedelmi intézkedéseket hoz Kína ellen, miután Peking „ellenséges” exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre. Trump azt is kijelentette, hogy „nincs semmi oka” megtartani Hszivel a találkozót, amelyet a hónap végére terveznek Dél-Koreában, az Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozó margóján – bár az újonnan bejelentett vámok időzítése még lehetővé tenné, hogy a találkozó megtörténjen, mielőtt életbe lépnének.

Megrémültek a tőzsdék

A masszív vámemelés fenyegetése újraéleszti a globális kereskedelem összeomlásától való félelmeket, mivel a világ két legnagyobb gazdasága gyakorlatilag megszakíthatja egymással a kapcsolatokat, drámaian növelve a tétet Trump és Hszi számára az amúgy is nagy téttel zajló tárgyalások során.

Trump bejelentett vámintézkedései 130 százalékra emelnék a kínai áruk importadóját a következő hónaptól, ami valamivel az év elején alkalmazott 145 százalékos szint alatt maradna – ezt később mindkét fél mérsékelte, hogy előmozdítsák a kereskedelmi tárgyalásokat.

A piacok negatívan reagáltak az elnök pénteki kijelentéseire:

Az amerikai részvénypiacok a legnagyobb eladási hullámukat élték meg az elmúlt hat hónapban.

Az S&P 500 index 2,7 százalékot zuhant – ezzel eltörölve heti nyereségét –, ami április 10. óta a legrosszabb napja volt.

A Nasdaq 100 index 3,5 százalékot esett,

a chicagói határidős szójababárak pedig csaknem 2 százalékkal csökkentek.

Tárgyalási taktikák

A tervezett találkozó előtt mind az Egyesült Államok, mind Kína lépéseket tett annak érdekében, hogy korlátozzák a technológia és az anyagok áramlását a két ország között – ezek a lépések a tárgyalásokban való előny megszerzésének eszközei lehettek.

Peking legutóbbi intézkedéseinek egy része november 8-án lépett volna életbe, így a vezetők találkozója előtt még nem léptek volna hatályba.

Legutóbb Kína

új kikötői díjakat vetett ki az amerikai hajókra, és

trösztellenes vizsgálatot indított a Qualcomm ellen – mindezt azután, hogy

további erőfeszítéseket tett a ritkaföldfémek exportjának korlátozására. Ezek az anyagok számos fogyasztási cikk, például motorok, félvezetők és vadászgépek gyártásához nélkülözhetetlenek.

A bejelentés nemcsak Trump tervezett ázsiai útjának programját, köztük a Hszivel való találkozót sodorja veszélybe az APEC-csúcson, hanem a tárgyalások jövőjét is, amelyek Kína amerikaiszójabab-vásárlásainak leállítása miatt indultak — ez utóbbi súlyosan érinti az amerikai gazdákat.

Ez az oda-vissza jellegű kommunikáció jól mutatja a kétoldalú kapcsolatok törékenységét

– mondta a Bloombergnek Wendy Cutler, az Egyesült Államok korábbi kereskedelmi tárgyalója. – Egyáltalán nem biztos, hogy a higgadtabb fejek kerekednek felül, és időben sikerül elkerülni az eszkalációt a vezetők találkozója előtt.”