Trump újabb vámbombát dobott le Kínára, elmaradhat a történelmi találkozó, megrémültek a piacok

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kijelentette, hogy 2025. november 1-jétől további 100 százalék vámot vet ki Kínára, valamint exportkorlátozásokat vezet be „minden kritikus szoftverre”, néhány órával azután, hogy azzal fenyegetőzött, lemondja a hamarosan esedékes találkozóját Hszi Csin-ping kínai elnökkel.
Most derült ki, hogy Kína rendkívül agresszív álláspontot vett fel a kereskedelemben: egy rendkívül ellenséges hangvételű levelet küldött a világnak, amelyben közölte, hogy 2025. november 1-jétől nagyszabású exportkorlátozásokat vezet be gyakorlatilag minden általuk gyártott termékre – sőt, néhány olyanra is, amit nem is ők gyártanak
– írta Trump a közösségi oldalán.
A bejelentés azt követően érkezett, hogy Trump pénteken azzal fenyegetett, kereskedelmi intézkedéseket hoz Kína ellen, miután Peking „ellenséges” exportkorlátozásokat vezetett be a ritkaföldfémekre. Trump azt is kijelentette, hogy „nincs semmi oka” megtartani Hszivel a találkozót, amelyet a hónap végére terveznek Dél-Koreában, az Ázsiai Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozó margóján – bár az újonnan bejelentett vámok időzítése még lehetővé tenné, hogy a találkozó megtörténjen, mielőtt életbe lépnének.
A masszív vámemelés fenyegetése újraéleszti a globális kereskedelem összeomlásától való félelmeket, mivel a világ két legnagyobb gazdasága gyakorlatilag megszakíthatja egymással a kapcsolatokat, drámaian növelve a tétet Trump és Hszi számára az amúgy is nagy téttel zajló tárgyalások során.
Trump bejelentett vámintézkedései 130 százalékra emelnék a kínai áruk importadóját a következő hónaptól, ami valamivel az év elején alkalmazott 145 százalékos szint alatt maradna – ezt később mindkét fél mérsékelte, hogy előmozdítsák a kereskedelmi tárgyalásokat.
A piacok negatívan reagáltak az elnök pénteki kijelentéseire:
A tervezett találkozó előtt mind az Egyesült Államok, mind Kína lépéseket tett annak érdekében, hogy korlátozzák a technológia és az anyagok áramlását a két ország között – ezek a lépések a tárgyalásokban való előny megszerzésének eszközei lehettek.
Peking legutóbbi intézkedéseinek egy része november 8-án lépett volna életbe, így a vezetők találkozója előtt még nem léptek volna hatályba.
Legutóbb Kína
A bejelentés nemcsak Trump tervezett ázsiai útjának programját, köztük a Hszivel való találkozót sodorja veszélybe az APEC-csúcson, hanem a tárgyalások jövőjét is, amelyek Kína amerikaiszójabab-vásárlásainak leállítása miatt indultak — ez utóbbi súlyosan érinti az amerikai gazdákat.
Ez az oda-vissza jellegű kommunikáció jól mutatja a kétoldalú kapcsolatok törékenységét
– mondta a Bloombergnek Wendy Cutler, az Egyesült Államok korábbi kereskedelmi tárgyalója. – Egyáltalán nem biztos, hogy a higgadtabb fejek kerekednek felül, és időben sikerül elkerülni az eszkalációt a vezetők találkozója előtt.”
A ritkaföldfémek régóta központi elemei a washingtoni és pekingi kereskedelmi csatározásoknak. Miután Trump az év elején megemelte a kínai importvámokat, Kína leállította az ásványi anyagok exportját az amerikai cégek felé. Tavasszal mindkét fél tűzszünetben állapodott meg: Trump csökkentette a vámokat, Hszi kormánya pedig újraindította a ritkaföldfémek szállítását.
Csütörtökön azonban Kína előírta, hogy a külföldi exportőröknek exportengedélyt kell szerezniük azokhoz a termékekhez, amelyek akár csak nyomokban is tartalmaznak bizonyos ritkaföldfémeket
– nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Emellett a ritkaföldfémek feldolgozásához és mágnesek gyártásához szükséges egyes berendezések és technológiák is ellenőrzés alá kerülnek – tette hozzá a kínai kereskedelmi minisztérium egy külön közleményben.
