Trump érzékeny területen vihet be ütést Kínának – kiderült, a vámokon túl mivel fenyeget még Washington

Az Egyesült Államok exportkorlátozásokat vezethet be a Boeing repülőgép-alkatrészekre, válaszul a Kína által bejelentett, ritkaföldfémek kivitelét érintő korlátozásokra – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken.
Sok mindenünk van, köztük egy nagyon fontos dolog: a repülőgépek. Nekik (Kínának) sok Boeing repülőgépük van, és alkatrészekre van szükségük, és sok más hasonló dologra
– válaszolta Trump a Reuters beszámolója szerint a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón, amikor arról kérdezték, milyen termékekre vethet ki az Egyesült Államok exportkorlátozásokat.
A Bloomberg még augusztusban számolt be arról, hogy a repülőgépgyártó tárgyalásokat folytat Kínával 500 repülőgép eladásáról. Ez lenne az amerikai gyártó első nagy kínai megrendelése Trump első elnöki ciklusa óta.
Még ha az üzlet mégsem valósul meg, a Boeing pénzügyi vesztesége valószínűleg csekély lesz
– mondta Scott Hamilton, a Leeham Co. repülőgépipari elemzője. „Ez csak egy kis karcolás a Boeing bőrén.”
Kína historikusan a Boeing megrendeléseinek negyedét adta, ma ez az arány azonban már kevesebb mint öt százalék.
A Cirium légiközlekedési elemző cég szerint a kínai légitársaságoknak jelenleg legalább 222 Boeing repülőgépre vonatkozó rendelésük van. Az ázsiai országban 1855 Boeing repülőgép üzemel. A megrendelt és üzemben lévő repülőgépek túlnyomó többsége a Boeing népszerű 737-es egyfolyosós repülőgépe.
A pótalkatrészek exporttilalma a CFM Internationalt is érintené, amely a GE Aerospace és a francia Safran közös vállalkozása, és amely a Boeing 737 MAX-on használt LEAP hajtóművet gyártja. A GE két nagyobb géptípushoz, a 777-es és a 787-es típusokhoz is gyárt hajtóműveket Kína megrendelésére.
A Boeing európai riválisa, az Airbus a Cirium szerint csak 185 megrendelést kapott kínai ügyfelektől. Az Airbusnak Tianjinben van gyártóüzeme, amely havonta körülbelül négy egyfolyosós A320-as repülőgépet gyárt.
Kína eközben próbálja fellendíteni saját kereskedelmi repülőgépgyártását, elsősorban a COMAC C919-cel, az A320 és a 737 versenytársával. A Cirium szerint a kínai ügyfelek 365 darabot rendeltek a hazai gyártású repülőgépből. Az Egyesült Államok a C919-hez szállított nyugati alkatrészekre vonatkozó export korlátozása jelentősen lelassította a kínai gépek gyártását. Szeptemberig a COMAC mindössze ötöt szállított le abból a 32 repülőgépből, amelyeket a kínai ügyfelek idén várnak.
