Erre várt a világ: jön Trump legnagyobb békekötése, megvan a megállapodás Amerika és Kína között – csütörtöktől minden megváltozik

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezség kereteiben, és lekerülhet a napirendről az újabb amerikai büntetővám – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

Trump legnagyobb békekötése felé tart, megvan a megállapodás Amerika és Kína között / Fotó: AFP

A tárcavezető több amerikai televíziónak adott interjúban közölte, hogy a kínai miniszterelnök-helyettessel Malajziában tartott kétnapos egyeztetéssorozat eredményeként „tartalmas keretet” dolgoztak ki, amely tárgyalási alapként a két elnök elé kerülhet csütörtökre tervezett találkozójukon.

Scott Bessent az NBC, a CBS és az ABC televíziós csatornáknak adott interjúkban arról is beszámolt, hogy a kínai féllel zajlott tárgyalás eredményeként nagy valószínűséggel sikerül elkerülni azt, hogy az Egyesült Államok bevezesse a Donald Trump elnök által a közelmúltban kilátásba helyezett 100 százalékos importvámot Kínára. „Meggyőződésem, hogy ez most gyakorlatilag lekerült az asztalról” – fogalmazott Scott Bessent a CBS televíziónak nyilatkozva, míg az NBC csatornán arról számolt be, hogy

a kínai fél valószínűleg halasztást alkalmaz majd a ritkaföldfémek exportkorlátozásának bevezetésében.

Donald Trump amerikai elnök azt követően helyezett kilátásba további 100 százalékos vámot a Kínából Egyesült Államokba érkező termékekre november 1-jétől, hogy Kína exportkorlátozó lépéseket jelentett be a ritkaföldfémek kivitelére.

Az amerikai pénzügyminiszter az ABC televíziónak a kínai féllel előkészített kereskedelmi megállapodás elemeként említette a mezőgazdasági termékek Kínába irányuló amerikai exportjáról szóló vita rendezését.

Az Egyesült Államok részéről kifogásként merült fel a kínai kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban az is, hogy a távol-keleti ország idén gyakorlatilag teljesen megszüntette az Egyesült Államokban termelt szója importját, ami súlyos gondokat jelent az amerikai mezőgazdasági termelők számára. Scott Bessent arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai termelők az elmúlt 20-30 év legjobb szójatermését takaríthatták be, ami tovább növeli készleteiket.

Donald Trump elnök vasárnap érkezett Malajziába, három országot érintő ázsiai útjának első állomására. Az elnök még a repülőn újságíróknak nyilatkozva annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel eredményes tárgyalást tartanak csütörtökön Dél-Koreában. Egyben megjegyezte, hogy hosszú ideig nem lenne fenntartható Kína esetében egy 150 százalékos nagyságrendű vámtétel.