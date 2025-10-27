Deviza
Erre várt a világ: jön Trump legnagyobb békekötése, megvan a megállapodás Amerika és Kína között – csütörtöktől minden megváltozik

Az Egyesült Államok és Kína áttörést értek el a kereskedelmi tárgyalásokon. A felek olyan megállapodási keretet dolgoztak ki, amely következtében Donald Trump nem vezet be újabb büntetővámokat, Hszi Csin-ping pedig várhatóan elhalasztja a ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásait. A két vezető csütörtökön írhatja alá a kereskedelmi háborút lezáró dokumentumot.
VG/MTI
2025.10.27, 06:25
Frissítve: 2025.10.27, 08:23

Az Egyesült Államok és Kína megállapodott a kétoldalú kereskedelmet szabályozó egyezség kereteiben, és lekerülhet a napirendről az újabb amerikai büntetővám – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap.

trump
Trump legnagyobb békekötése felé tart, megvan a megállapodás Amerika és Kína között / Fotó: AFP

A tárcavezető több amerikai televíziónak adott interjúban közölte, hogy a kínai miniszterelnök-helyettessel Malajziában tartott kétnapos egyeztetéssorozat eredményeként „tartalmas keretet” dolgoztak ki, amely tárgyalási alapként a két elnök elé kerülhet csütörtökre tervezett találkozójukon.

Scott Bessent az NBC, a CBS és az ABC televíziós csatornáknak adott interjúkban arról is beszámolt, hogy a kínai féllel zajlott tárgyalás eredményeként nagy valószínűséggel sikerül elkerülni azt, hogy az Egyesült Államok bevezesse a Donald Trump elnök által a közelmúltban kilátásba helyezett 100 százalékos importvámot Kínára. „Meggyőződésem, hogy ez most gyakorlatilag lekerült az asztalról” – fogalmazott Scott Bessent a CBS televíziónak nyilatkozva, míg az NBC csatornán arról számolt be, hogy

a kínai fél valószínűleg halasztást alkalmaz majd a ritkaföldfémek exportkorlátozásának bevezetésében.

Donald Trump amerikai elnök azt követően helyezett kilátásba további 100 százalékos vámot a Kínából Egyesült Államokba érkező termékekre november 1-jétől, hogy Kína exportkorlátozó lépéseket jelentett be a ritkaföldfémek kivitelére.

Az amerikai pénzügyminiszter az ABC televíziónak a kínai féllel előkészített kereskedelmi megállapodás elemeként említette a mezőgazdasági termékek Kínába irányuló amerikai exportjáról szóló vita rendezését.

Az Egyesült Államok részéről kifogásként merült fel a kínai kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatban az is, hogy a távol-keleti ország idén gyakorlatilag teljesen megszüntette az Egyesült Államokban termelt szója importját, ami súlyos gondokat jelent az amerikai mezőgazdasági termelők számára. Scott Bessent arra is felhívta a figyelmet, hogy az amerikai termelők az elmúlt 20-30 év legjobb szójatermését takaríthatták be, ami tovább növeli készleteiket.

Donald Trump elnök vasárnap érkezett Malajziába, három országot érintő ázsiai útjának első állomására. Az elnök még a repülőn újságíróknak nyilatkozva annak a meggyőződésének adott hangot, hogy Hszi Csin-ping kínai elnökkel eredményes tárgyalást tartanak csütörtökön Dél-Koreában. Egyben megjegyezte, hogy hosszú ideig nem lenne fenntartható Kína esetében egy 150 százalékos nagyságrendű vámtétel.

A napokban már rendkívül optimista amerikai nyilatkozatok láttak napvilágot a kínai–amerikai feszültségek megoldásával kapcsolatban. Ha összejön a Trump–Hszi Csin-ping-csúcstalálkozó, várhatóan október végén, jelentősen enyhülhet a kereskedelmi háború által okozott feszültség.

Bessent vasárnap reggel Kuala Lumpurban újságíróknak elmondta, hogy a felek többek között 

  • a kereskedelemről, főleg a mezőgazdasági termékekről,
  • a TikTokról, 
  • a fentanilról, 
  • a ritkaföldfémekről és 
  • az általános kétoldalú kapcsolatról tárgyaltak. 
     

