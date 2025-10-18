Itt van Trump legújabb vámbejelentése: már alá is írta a rendeletet az elnök, napokon belül életbe lép a szabályozás

Donald Trump amerikai elnök pénteken aláírta azt a rendeletet, amely 25 százalékos vámmal sújtja az összes közép- és nehéz tehergépkocsit, illetve az ezekhez szükséges alkatrészek importját, továbbá 10 százalékos vámot ír elő valamennyi importált buszra, például az iskolabuszokra és a városi buszokra. Az intézkedés november elsejétől lép életbe.

Itt van Trump legújabb vámbejelentése / Fotó: AFP

Az elnök megfogalmazása szerint nemzetbiztonsági okokból bevezetett vámok célja, hogy több járműgyártást helyezzenek át az Egyesült Államokba, miközben jelentős csapást jelenthetnek Mexikóra, amely a közép- és nehéz tehergépkocsik legnagyobb exportőre az Egyesült Államokba.

Az Egyesült Államok nehézgépjármű importjának 78 százaléka Mexikóból, 15 százaléka Kanadából származik.

Szeptember végén az amerikai elnök azt mondta, hogy az intézkedés célja a gyártók védelme a "tisztességtelen külső versennyel szemben" és hogy a lépés olyan vállalatoknak kedvez, mint a Paccar tulajdonában lévő Peterbilt és Kenworth, valamint a Daimler Truck tulajdonában lévő Freightliner.

Donald Trump rendelete értelmében az amerikai járműgyártók az Egyesült Államokban összeszerelt járművek javasolt kiskereskedelmi árának 3,75 százalékával megegyező mértékű jóváírást kapnak 2030-ig, az alkatrészekre kivetett importvámok ellensúlyozására.