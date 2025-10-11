Trump porba tiporja Iránt a szemünk előtt — az amerikai haderő tömegesen vonul be Izraelbe és visszaveszi a felügyeletet a Közel-Kelet fölött

Az amerikai csapatok már csütörtökön megérkeztek Izraelbe. Névtelenséget kérő amerikai tisztviselők szerint az első 200 katona a nemzetközi csapat részeként érkezett, hogy támogassa a gázai tűzszünetet. A tűzszünet az izraeli kormány szavazatával lépett hatályba — közölte a The Wall Street Journal.

Fotó: NurPhoto via AFP

Trump katonai koordinációs központot telepít Izraelbe

Trump elnök szerint a halott túszok holttesteinek felkeresése és hazaszállítása bonyolult folyamat lesz. Ezt egy nappal azután közölte, hogy bejelentette, Izrael és a Hamász megállapodásra jutott, később aztán ratifikálták a döntést.

Az amerikai Központi Parancsnokság vezeti majd a nemzetközi stabilizációs erőt, és létrehoz egy polgári-katonai koordinációs központot, amelybe Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek is beletartozhat – közölte egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselő. Az amerikai tisztviselő szerint a csapatok segíteni fognak a tűzszünet végrehajtásának és a polgári kormányra való átmenetnek a felügyeletében. Emellett elősegítik a humanitárius segélyek Gázába jutását is.

Ahogy azt korábban megírtuk, Trump veje, Jared Kushner és különmegbízottja, Steve Witkoff, meglátogatták a kabinetülést, mielőtt a miniszterek szavazásra készültek. Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök, aki koalíciós kormányának szélsőjobboldali tagjai részéről ellenállásba ütközött a háború befejezése kapcsán, üdvözölte a túszok hazaszállításáról szóló megállapodást.

Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael állam számára

– mondta csütörtökön kora reggel.

Németország is Izrael és Gáza segítségére siet

Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy Németország 29 millió euró azonnali humanitárius segélyt nyújt Gázának, miután Izrael ratifikálta a palesztin Hamász csoporttal kötött fegyverszünetet.

Huszonkilencmillió eurót biztosítunk humanitárius segélyre. Egyiptommal közösen meghívót küldünk egy Gáza újjáépítéséről szóló konferenciára

– írta Merz az X-en, hozzátéve, hogy Németország felelősséget vállal az amerikai elnök, Donald Trump által javasolt békefolyamatban.

Das ist eine gute Nachricht für die Menschen im Nahen Osten und weit darüber hinaus: Nach über zwei Jahren Krieg in Gaza ist es nun gelungen, einen Waffenstillstand zu vereinbaren. 1/5 — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) October 10, 2025

A közel-kelet összefüggései szépen lassan kirajzolódnak

A 2023. október 7-i Hamász-akciót követően Irán hírhedt ellenállási tengelye, ha nem is összeomlott, de legalábbis szétesett a fegyverszünet megkötésének időpontjáig: a Hezbollah — Irán egykor Izrael kapujában őrködő vasökle — 2024 szeptemberében javarészt megsemmisült, a Hamász izraeli jelenléte katonailag meggyengült a Gázai övezetet sújtó bombázások során. A Bassár el-Aszad-rezsim Szíriában összeomlott 2024-ben, így Irán legerősebb szárazföldi utánpótlási útvonalát elvágták a Hezbollah felfegyverzéséhez, Jemen húszijait pedig heteken át bombázta Washington, ennek során jelentősen meggyengült az erejük.