Trump porba tiporja Iránt a szemünk előtt — az amerikai haderő tömegesen vonul be Izraelbe és visszaveszi a felügyeletet a Közel-Kelet fölött

Az amerikai csapatok már csütörtökön megérkeztek Izraelbe. Névtelenséget kérő amerikai tisztviselők szerint az első 200 katona a nemzetközi csapat részeként érkezett, hogy támogassa a gázai tűzszünetet. A tűzszünet az izraeli kormány szavazatával lépett hatályba — közölte a The Wall Street Journal.
Trump elnök szerint a halott túszok holttesteinek felkeresése és hazaszállítása bonyolult folyamat lesz. Ezt egy nappal azután közölte, hogy bejelentette, Izrael és a Hamász megállapodásra jutott, később aztán ratifikálták a döntést.
Az amerikai Központi Parancsnokság vezeti majd a nemzetközi stabilizációs erőt, és létrehoz egy polgári-katonai koordinációs központot, amelybe Egyiptom, Katar, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek is beletartozhat – közölte egy névtelenséget kérő magas rangú amerikai tisztviselő. Az amerikai tisztviselő szerint a csapatok segíteni fognak a tűzszünet végrehajtásának és a polgári kormányra való átmenetnek a felügyeletében. Emellett elősegítik a humanitárius segélyek Gázába jutását is.
Ahogy azt korábban megírtuk, Trump veje, Jared Kushner és különmegbízottja, Steve Witkoff, meglátogatták a kabinetülést, mielőtt a miniszterek szavazásra készültek. Benjámín Netanjáhú izraeli miniszterelnök, aki koalíciós kormányának szélsőjobboldali tagjai részéről ellenállásba ütközött a háború befejezése kapcsán, üdvözölte a túszok hazaszállításáról szóló megállapodást.
Ez diplomáciai siker, valamint nemzeti és erkölcsi győzelem Izrael állam számára
– mondta csütörtökön kora reggel.
Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy Németország 29 millió euró azonnali humanitárius segélyt nyújt Gázának, miután Izrael ratifikálta a palesztin Hamász csoporttal kötött fegyverszünetet.
Huszonkilencmillió eurót biztosítunk humanitárius segélyre. Egyiptommal közösen meghívót küldünk egy Gáza újjáépítéséről szóló konferenciára
– írta Merz az X-en, hozzátéve, hogy Németország felelősséget vállal az amerikai elnök, Donald Trump által javasolt békefolyamatban.
A 2023. október 7-i Hamász-akciót követően Irán hírhedt ellenállási tengelye, ha nem is összeomlott, de legalábbis szétesett a fegyverszünet megkötésének időpontjáig: a Hezbollah — Irán egykor Izrael kapujában őrködő vasökle — 2024 szeptemberében javarészt megsemmisült, a Hamász izraeli jelenléte katonailag meggyengült a Gázai övezetet sújtó bombázások során. A Bassár el-Aszad-rezsim Szíriában összeomlott 2024-ben, így Irán legerősebb szárazföldi utánpótlási útvonalát elvágták a Hezbollah felfegyverzéséhez, Jemen húszijait pedig heteken át bombázta Washington, ennek során jelentősen meggyengült az erejük.
Az események nyomán Teherán regionális elrettentő hatalma meggyengült, bár teljesen nem szűnt meg a War on the Rocks elemzése szerint. A Rising Lion hadművelettel Izrael elérte „polipdoktrínájának” korábbi csúcspontját: miután levágták Teherán fő regionális végtagjait, megnyílt az út a „polip feje” felé.
Többé nem volt opció az ezernyi proxyútvonalon keresztül szítani a konfliktust. Az Izrael vezetése részéről támogatott bűnszervezetek is abbahagyják a túszcsere hatására a tevékenységüket, mint például a Népi Erők palesztin fegyveres csoport és bűnszervezet, akik a Gázai övezet déli részén, Rafah és Hán Júnisz térségében működtek. A csoportot, amely Hamász-ellenes palesztinokból állt, széles körben vádolták az ENSZ segélyszállító teherautóinak kifosztásával. Izrael védelmezi és támogatja őket, többek között fegyverekkel is, hogy ellenszegüljenek a Hamásznak. A Népi Erők néhány tagja kapcsolatban áll az Iszlám Állammal, és korábban már támadott Izrael ellen is.
Ahogy korábban megírtuk, annak érdekében, hogy hosszú távon megakadályozzák Irán nukleáris fegyverkezését, megsemmisítik annak kiterjedt ballisztikus infrastruktúráját.
Amerika izraeli katonai jelenlétének növelésére nemcsak kiküldik Gázavárosból a Cahal (Izraeli Védelmi Erők) egységeit, hanem egy 200 fős amerikai katonai csapatot is küldenek békefenntartás céljából, miután Donald Trump amerikai elnök közvetítésével megkötötték a túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. Brad Cooper admirális, az amerikai hadsereg Központi Parancsnokságának vezetője elmondta, hogy kezdetben 200 fővel lesz jelen a helyszínen. Feladata lesz a felügyelet, megfigyelés és a jogsértések elkerülésének biztosítása.
Annak érdekében, hogy ez idővel ne látszódjon amerikai túlerőnek, egyiptomi, katari, török és valószínűleg az emirátusi katonai tisztviselők is beépülnek a csapatba. Egy másik tisztviselő szerint
nem tervezik amerikai csapatok bevonását Gázába. Az elképzelés az, hogy ez egyfajta kollégiumi rendszer legyen, ha úgy tetszik. Az izraeliek pedig nyilvánvalóan folyamatos kapcsolatban lesznek velük
– mondta egy tisztviselő.
Cooper admirális megjelenése [az egyiptomi tárgyalókkal] nagy bizalmat és biztonságot adott az arab országoknak
– tették hozzá.
A Hamásznak is tudtára adták, hogy nagyon határozott szerepet vállalnak az amerikaiak a régióban, illetve hogy Donald Trump amerikai elnök nagyon határozott álláspontot képvisel, és kiáll a garanciái és kötelezettségvállalásai mellett. Hozzátették, hogy feladatuk kiegészül a közös irányítóközpont létrehozásával, majd integrálják az összes további amerikai biztonsági erőt, amely oda fog bevonulni. Erről további konkrét számadatokat nem közöltek.
