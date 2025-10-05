Annyi áramot visz el a mesterséges intelligencia, hogy már turbinákból is komoly hiány van – az erőművek „szívére” akár éveken át kell várni

A földgáz lehet a híd a szén és a megújuló energia között, legalábbis a gáztermelő vállalatok szerint, ám az átmenet koránt sem lesz annyira zökkenőmentes, mint azt az iparág szeretné. Miközben a növekvő áramigényét egyre több ország fedezné gáztüzelésű erőművekkel, a keresletet pedig a mesterséges intelligenciához szükséges, áramzabáló adatközpontok is hajtják, az erőművek szívét adó gázturbinákból hiány van, így akár évekig is kellhet várni azok szállítására.

A gázturbinák iránti igény a gyártókat is meglepte, sokszor évekig kell várni, hogy azok megérkezzenek / Fotó: Ansaldo

Szénről gázra váltani kedvező, de ehhez új erőmű is kell

A kibocsátáscsökkentést számos ország képzeli el a szén gázra cserélésével, miközben az áramigény növekedését segíti az elektrifikáció is, melynek során a fűtéstől a közlekedésig egyre több területen zajlik a villamosítás. Nem meglepő tehát, hogy tavaly a globális földgázfogyasztás új csúcsot ért el, és a növekedés háromnegyede a fejlődő országokból érkezett.

A turbinák hiánya azonban megakaszthatja a folyamatot, ami a fejlődő országokat a szén hosszabb ideig tartó használatára, a fejlett országokat pedig a megújuló energiát kiegészítő drága energiatároló rendszerek kiépítésére sarkallhatja.

A turbinák hiányát súlyosbítja, hogy a piacot mindössze három cég – a Siemens Energy, a GE Vernova és a Mitsubishi Heavy Industries – uralja, akik ugyan terveznek némi kapacitásbővítést, ám ezzel nem kapkodnak, miután az iparág 1990-es évi szárnyalása kérészéletűnek bizonyult. A gyorsan telepíthető, hatékony berendezések népszerűek voltak az amerikai árampiac deregulációját követően, ám a gázárak emelkedése gátat vetett a növekedésnek, és az iparági konszolidáció után a fenti három cég szerezte meg a piac több mint 70 százalékát.

Ezért nincs meg a turbinák gyártásához szükséges kapacitás

Az Egyesült Államokban és Európában ezután stagnáló áramfogyasztás és az ezzel járó lanyha kereslet miatt a vállalatokat készületlenül érte a koronavírus-járványt követően fellendülő piac. A cégek azért igyekeznek lépést tartani az igényekkel, így tavaly a GE Vernova bejelentette, hogy az eddigi 55 nagy turbina helyett 2026-tól már évi 70-80-at fognak gyártani. A Mitsubishi Heavy pedig 30 százalékos kapacitásbővítésre készül, ám a cég vezérigazgatója, Eisaku Ito szerint ez is kevés.