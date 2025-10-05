Deviza
EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12% EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
áramtermelés
földgáz
turbina

Annyi áramot visz el a mesterséges intelligencia, hogy már turbinákból is komoly hiány van – az erőművek „szívére” akár éveken át kell várni

A gázturbinák iránti igény a gyártókat is meglepte, sokszor évekig kell várni, hogy azok megérkezzenek. Ma már a turbinák túlnyomó többségét mindössze három cég gyártja.
K. B. G.
2025.10.05., 17:31
Fotó: Ansaldo

A földgáz lehet a híd a szén és a megújuló energia között, legalábbis a gáztermelő vállalatok szerint, ám az átmenet koránt sem lesz annyira zökkenőmentes, mint azt az iparág szeretné. Miközben a növekvő áramigényét egyre több ország fedezné gáztüzelésű erőművekkel, a keresletet pedig a mesterséges intelligenciához szükséges, áramzabáló adatközpontok is hajtják, az erőművek szívét adó gázturbinákból hiány van, így akár évekig is kellhet várni azok szállítására. 

A gázturbinák iránti igény a gyártókat is meglepte, sokszor évekig kell várni, hogy azok megérkezzenek
A gázturbinák iránti igény a gyártókat is meglepte, sokszor évekig kell várni, hogy azok megérkezzenek / Fotó: Ansaldo

Szénről gázra váltani kedvező, de ehhez új erőmű is kell

A kibocsátáscsökkentést számos ország képzeli el a szén gázra cserélésével, miközben az áramigény növekedését segíti az elektrifikáció is, melynek során a fűtéstől a közlekedésig egyre több területen zajlik a villamosítás. Nem meglepő tehát, hogy tavaly a globális földgázfogyasztás új csúcsot ért el, és a növekedés háromnegyede a fejlődő országokból érkezett. 

A turbinák hiánya azonban megakaszthatja a folyamatot, ami a fejlődő országokat a szén hosszabb ideig tartó használatára, a fejlett országokat pedig a megújuló energiát kiegészítő drága energiatároló rendszerek kiépítésére sarkallhatja.

A turbinák hiányát súlyosbítja, hogy a piacot mindössze három cég – a Siemens Energy, a GE Vernova és a Mitsubishi Heavy Industries – uralja, akik ugyan terveznek némi kapacitásbővítést, ám ezzel nem kapkodnak, miután az iparág 1990-es évi szárnyalása kérészéletűnek bizonyult. A gyorsan telepíthető, hatékony berendezések népszerűek voltak az amerikai árampiac deregulációját követően, ám a gázárak emelkedése gátat vetett a növekedésnek, és az iparági konszolidáció után a fenti három cég szerezte meg a piac több mint 70 százalékát.

Ezért nincs meg a turbinák gyártásához szükséges kapacitás

Az Egyesült Államokban és Európában ezután stagnáló áramfogyasztás és az ezzel járó lanyha kereslet miatt a vállalatokat készületlenül érte a koronavírus-járványt követően fellendülő piac. A cégek azért igyekeznek lépést tartani az igényekkel, így tavaly a GE Vernova bejelentette, hogy az eddigi 55 nagy turbina helyett 2026-tól már évi 70-80-at fognak gyártani. A Mitsubishi Heavy pedig 30 százalékos kapacitásbővítésre készül, ám a cég vezérigazgatója, Eisaku Ito szerint ez is kevés.

A GE Vernova így ma már gyakran csak 2030-as szállítást vállal, míg a Mitsubishi Heavy 2027-es és 2028-as termelése is már csaknem betelt. A Bloomberg kérdésére a Siemens Energy pedig nem árulta el, hogy hogyan néz ki a cég menetrendje, de jelezte, hogy egy gázerőműhöz nemcsak turbinára, de sok más dologra is szükség van.

Az Asia Natural Gas & Energy Association iparági lobbiszervezet – melynek többek között az Exxon és a Chevron is tagja – szerint a feltörekvő ázsiai gazdaságok szén-dioxid-kibocsátása harmadával csökkenhet, ha a szénerőműveket LNG-üzeműekre cserélik. Azonban ez egyre nehezebb, ha a fejlett országok elszipkázzák az ehhez szükséges turbinákat.

Hirtelen a fejlett országokban is ismét növekedésnek indult az áramhasználat

Az adatközpontok, a légkondicionálók és hőszivattyúk telepítése, vagy éppen az elektromos autók terjedése az Egyesült Államokban és más országokban is az áramfogyasztás növekedését hozza magával az előrejelzések szerint. A 2010-es évek nagyjából stagnáló fogyasztása után az amerikai áramigény 25 százalékkal nőhet, míg a fejlesztők 2028-ig mintegy 26 GW gázerőmű üzembe helyezését tervezik. 

A piac is átalakult, így a turbinákért már nem visszatérítendő előleget is kell fizetni.

Németország 20 új gázerőművet tervez 2030-ig felhúzni, és újabban a japán közművek is gondolkoznak hasonló beruházásokon, miközben a 2030-as Világkiállításra készülő Szaúd-Arábia is részben gázerőművekkel fedezné a megnövekedett áramigényt. A megugró kereslet természetesen az árakat is felhajtotta, így az egyik legnagyobb amerikai áramszolgáltató, a NextEra Energy szerint egy új, kombinált ciklusú gázerőmű 2021-ben kW-onként 800 dollárba került, ám ma már ez az ár inkább 2600-2800 dollár.

A hiány adta lehetőségeket, és az óriási kereslet nyereségét így a három nagy nemzetközi cég arathatja le, miután az iparág évtizedes konszolidációja, a titoktartás és egy új gázturbina fejlesztésének költségei olyan belépési korlátot jelentenek, amit a közeljövőben senki nem tud megugrani.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
803 cikk

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
orosz

Dráma: már feleannyiba kerül az orosz üzemanyag, mint a magyar

Sorra pottyannak ki a rendszerből az orosz benzinkutak.
6 perc
Németország

Felvázolták a németek, mi történne, ha a NATO lelőne egy orosz gépet – jobb, ha idáig nem jutunk el

Vlagyimir Putyin orosz elnöknek megvannak az eszközei arra az esetre, ha a NATO az orosz vadászgépek lelövésével reagálna egy esetleges légtérsértésre.
9 perc
amerikai fogyasztó

Vannak olyan mutatók, amiket nem használnak az elemzők, de érzékeltetik a rideg valóságot a gazdaságról

Egyre jobban fogy a recessziós menü, érdemes a hagyományos megközelítésen túl is vizsgálódni. Például hogy milyen ételt vesznek az emberek. Erre is jó a hot dog.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu