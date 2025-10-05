Annyi áramot visz el a mesterséges intelligencia, hogy már turbinákból is komoly hiány van – az erőművek „szívére” akár éveken át kell várni

A földgáz lehet a híd a szén és a megújuló energia között, legalábbis a gáztermelő vállalatok szerint, ám az átmenet koránt sem lesz annyira zökkenőmentes, mint azt az iparág szeretné. Miközben a növekvő áramigényét egyre több ország fedezné gáztüzelésű erőművekkel, a keresletet pedig a mesterséges intelligenciához szükséges, áramzabáló adatközpontok is hajtják, az erőművek szívét adó gázturbinákból hiány van, így akár évekig is kellhet várni azok szállítására.
A kibocsátáscsökkentést számos ország képzeli el a szén gázra cserélésével, miközben az áramigény növekedését segíti az elektrifikáció is, melynek során a fűtéstől a közlekedésig egyre több területen zajlik a villamosítás. Nem meglepő tehát, hogy tavaly a globális földgázfogyasztás új csúcsot ért el, és a növekedés háromnegyede a fejlődő országokból érkezett.
A turbinák hiánya azonban megakaszthatja a folyamatot, ami a fejlődő országokat a szén hosszabb ideig tartó használatára, a fejlett országokat pedig a megújuló energiát kiegészítő drága energiatároló rendszerek kiépítésére sarkallhatja.
A turbinák hiányát súlyosbítja, hogy a piacot mindössze három cég – a Siemens Energy, a GE Vernova és a Mitsubishi Heavy Industries – uralja, akik ugyan terveznek némi kapacitásbővítést, ám ezzel nem kapkodnak, miután az iparág 1990-es évi szárnyalása kérészéletűnek bizonyult. A gyorsan telepíthető, hatékony berendezések népszerűek voltak az amerikai árampiac deregulációját követően, ám a gázárak emelkedése gátat vetett a növekedésnek, és az iparági konszolidáció után a fenti három cég szerezte meg a piac több mint 70 százalékát.
Az Egyesült Államokban és Európában ezután stagnáló áramfogyasztás és az ezzel járó lanyha kereslet miatt a vállalatokat készületlenül érte a koronavírus-járványt követően fellendülő piac. A cégek azért igyekeznek lépést tartani az igényekkel, így tavaly a GE Vernova bejelentette, hogy az eddigi 55 nagy turbina helyett 2026-tól már évi 70-80-at fognak gyártani. A Mitsubishi Heavy pedig 30 százalékos kapacitásbővítésre készül, ám a cég vezérigazgatója, Eisaku Ito szerint ez is kevés.
A GE Vernova így ma már gyakran csak 2030-as szállítást vállal, míg a Mitsubishi Heavy 2027-es és 2028-as termelése is már csaknem betelt. A Bloomberg kérdésére a Siemens Energy pedig nem árulta el, hogy hogyan néz ki a cég menetrendje, de jelezte, hogy egy gázerőműhöz nemcsak turbinára, de sok más dologra is szükség van.
Az Asia Natural Gas & Energy Association iparági lobbiszervezet – melynek többek között az Exxon és a Chevron is tagja – szerint a feltörekvő ázsiai gazdaságok szén-dioxid-kibocsátása harmadával csökkenhet, ha a szénerőműveket LNG-üzeműekre cserélik. Azonban ez egyre nehezebb, ha a fejlett országok elszipkázzák az ehhez szükséges turbinákat.
Az adatközpontok, a légkondicionálók és hőszivattyúk telepítése, vagy éppen az elektromos autók terjedése az Egyesült Államokban és más országokban is az áramfogyasztás növekedését hozza magával az előrejelzések szerint. A 2010-es évek nagyjából stagnáló fogyasztása után az amerikai áramigény 25 százalékkal nőhet, míg a fejlesztők 2028-ig mintegy 26 GW gázerőmű üzembe helyezését tervezik.
A piac is átalakult, így a turbinákért már nem visszatérítendő előleget is kell fizetni.
Németország 20 új gázerőművet tervez 2030-ig felhúzni, és újabban a japán közművek is gondolkoznak hasonló beruházásokon, miközben a 2030-as Világkiállításra készülő Szaúd-Arábia is részben gázerőművekkel fedezné a megnövekedett áramigényt. A megugró kereslet természetesen az árakat is felhajtotta, így az egyik legnagyobb amerikai áramszolgáltató, a NextEra Energy szerint egy új, kombinált ciklusú gázerőmű 2021-ben kW-onként 800 dollárba került, ám ma már ez az ár inkább 2600-2800 dollár.
A hiány adta lehetőségeket, és az óriási kereslet nyereségét így a három nagy nemzetközi cég arathatja le, miután az iparág évtizedes konszolidációja, a titoktartás és egy új gázturbina fejlesztésének költségei olyan belépési korlátot jelentenek, amit a közeljövőben senki nem tud megugrani.
