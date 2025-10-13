Minden nehézség ellenére pörög a turizmus a szomszédban is – rekordokat döntött eddig az idei év

Még válság idején is nyaralnak az emberek, legalábbis erről árulkodnak az osztrák turisztikai adatok. Ausztriában ugyanis minden eddigit túlszárnyalt a foglalások száma az Osztrák Statisztikai Hivatal előzetes adatai szerint. A vendégéjszakák száma 0,3 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 116,02 milliót, ami az elmúlt 50 év legmagasabb értéke. A foglalások negyede érkezett belföldről, háromnegyedét külföldi vendégek adták. A külföldi foglalások száma 0,5 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest, elérve a 87,05 millió vendégéjszakát – írja az Oe24.

Virágzik a turizmus Ausztriában / Fotó: NurPhoto via AFP

A Németországból érkező foglalások száma 28,98 millión stabilizálódott, ami 0,1 százalékos, minimális visszaesést jelent. Ugyanakkor

az változatlanul igaz, hogy a németek foglalták messze a legtöbb vendégéjszakát az osztrák szállodákban, panziókban és nyaralóapartmanokban, 43,49 millió vendégéjszakával.

Őket követték az osztrákok, azaz a belföldi vendégek (28,98 millió), a hollandok (9,31 millió), a svájci és liechtensteini (3,05 millió), valamint a cseh (3,24 millió) vendégek.

Tirol tarol

Január és augusztus között a legtöbb foglalás Tirolba érkezett, 38,09 millió vendégéjszakával (0,5 százalékos növekedés), a második Salzburg-tartomány 23,61 millióval (0,3 százalékos növekedés) és Bécs 12,55 millióval (4,1 százalékos növekedés). Ezeket követte Karintia 10,42 millióval (2,1 százalékos csökkenés), Stájerország 10,23 millióval (0,5 százalékos csökkenés), Vorarlberg 7,29 millióval (0,7 százalékos csökkenés), Felső-Ausztria 6,33 millióval (0,8 százalékos csökkenés), Alsó-Ausztria 5,03 millióval (1,4 százalékos csökkenés) és Burgenland 2,46 millióval (2,3 százalékos növekedés). Különösen Bécs és Burgenland mutatott észrevehető növekedést az előző évhez képest. Karintia és Alsó-Ausztria számaiban volt érdemi visszaesés.

A nyári szezon az új sláger

Ausztriáról a legtöbb embernek talán az Alpok és a síturizmus jut eszébe. A tél hagyományosan húz, de nagy újdonság, hogy

immár nyáron is egyre többen érkeznek. Amellett, hogy egyre több embert vonz a hegyi túrázás-biciklizés, a kímaváltozás miatt sokan elfordultak a mediterrán úti céloktól,

és a jóval elviselhetőbb időjárást kínáló úti célokat keresik. A Balti-tenger partja, Skandinávia, Lengyelország egyaránt egyre népszerűbbek, ebbe a sorba Ausztria is beleillik.