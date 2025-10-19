Csírájában fojtottak el egy újabb háborút: megállapodott egymással a két ország - de áldozatok így is vannak

Pakisztán és Afganisztán vasárnap azonnali tűzszünetről állapodott meg a Katarban folytatott tárgyalásokat követően, amelyek célja az volt, hogy tartós békét teremtsenek a két ország határán, miután az ott történt összecsapások több tucat halálos áldozatot követeltek.

Azonnali tűzszünetet kötött Pakisztán és Afganisztán vasárnap / Fotó: Anadolu via AFP

Azonnali tűzszünetet kötött Pakisztán és Afganisztán vasárnap

A szombaton Dohában megkezdett tárgyalások során "a két fél megállapodott az azonnali tűzszünetről és olyan mechanizmusok bevezetéséről, amelyekkel megerősíthető a tartós béke és stabilitás" - számolt be vasárnap a katari külügyminisztérium az X közösségi oldalon ismertetett közleményében.

A megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, de "a következő napokban további megbeszélésekre kerül sor" az afgán és pakisztáni vezetők között a megállapodás végrehajtásának biztosítása érdekében - közölte Doha, amely "fontos lépésnek" nevezte a fejleményt.

A dohai tárgyalásokon részt vevő Havadzsa Mohammad Ászif pakisztáni védelmi miniszter az X-en megerősítette, hogy tűzszüneti megállapodás született, és kijelentette, hogy a két fél október 25-én Isztambulban újra találkozik.

"Mély hálánkat fejezzük ki a két testvérországnak, Katarnak és Törökországnak", amelyek közvetítőként léptek fel - tette hozzá.

Kabul péntek este azzal vádolta meg szomszédját, hogy megsértette a fegyverszünetet,

miután légitámadásokban legalább tíz civil, köztük két gyermek és három krikettjátékos halt meg az ország keleti részén fekvő Paktika tartományban. Pakisztáni biztonsági források megerősítették, hogy "precíziós légitámadásokat hajtottak végre afgán területen" egy fegyveres szervezet ellen.

A tálib kormány "fenntartja magának a válaszadás jogát" - biztosította szóvivője, Zabihullah Mudzsahid -, "de a tárgyalócsoport iránti tiszteletből" az afgán erőknek "tartózkodniuk kell minden új akciótól" - hangoztatta.

A korábban, szerdán bejelentett tűzszünetről Iszlámábád azt állította, hogy 48 óráig kell meg tartani annak hatályát, de Afganisztán úgy vélte, hogy addig lesz érvényben, amíg a másik fél meg nem szegi.