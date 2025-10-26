Deviza
EUR/HUF389.86 -0.04% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF446.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.87 -0.08% RON/HUF76.75 +0.14% CZK/HUF16.04 -0.01% EUR/HUF389.86 -0.04% USD/HUF335.12 -0.07% GBP/HUF446.63 0% CHF/HUF421.23 0% PLN/HUF91.87 -0.08% RON/HUF76.75 +0.14% CZK/HUF16.04 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tűz, gyár, thyssenrupp, duisburg
Thyssenkrupp
Duisburg
Románia
acélgyártás
Százhalombatta
tűz

Újabb brutális tűz Románia és Százhalombatta után: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt, itt se tudja senki, mi okozta – videó

Jelen állás szerint a feltételezéseken túl semmiféle bizonyíték nincs arra nézve, hogy az időben egymáshoz valóban közel eső esetek között bármilyen összefüggés is lenne. Az újabb brutális tűz ezúttal egy kulcsfontosságú német gyárban tört ki.
Hecker Flórián
2025.10.26., 19:57
Fotó: Duisburger Nachrichten / Facebook

Tovább szaporodnak a sokak szerint különös ipari káresemények Európában. Újabb brutális tűz történt a hétvégén, ezúttal Németország egyik legfontosabb gyárában.

újabb brutális tűz, gyár, thyssenrupp, duisburg
Újabb brutális tűz: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt / Fotó: Duisburger Nachrichten / Facebook

Ez önmagában is hírértékkel bírna, de miután néhány nap leforgása alatt ez már a többedik tűz vagy robbanás, ami európai ipari létesítményekben következett be, még inkább inkább közérdeklődésre tarthat számot. Pláne, hogy Németországban nincs egy hete, hogy hasonló történt: október 20-án egy újrahasznosító üzemben csaptak fel a lángok Sontheim településen.

A tűz súlyosságát talán jól mutatja, hogy a helyi ivóvízszolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy fogja vissza a vízfogyasztását, hogy a víztározók gyorsabban megteljenek. Az alábbi videón az látszik, hogyan pusztított a tűz.

 

Újabb brutális tűz: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy jelen állás szerint a feltételezéseken túl semmiféle bizonyíték nincs arra nézve, hogy az időben egymáshoz valóban közel eső esetek között bármilyen összefüggés is lenne.

  1. A sort egy romániai, de orosz (Lukoil) tulajdonú olajfinomító kezdte, amelyből október 20-án jelentettek robbanást. Utóbb kiderült, balesetről van szó.
  2. Aznap éjjel kigyulladt Százhalombattán a Dunai Finomító. A Mol határozottan cáfolta, hogy lenne bármilyen kapcsolódás a romániai robbanáshoz, a kárfelmérés jelenleg is tart.
  3. Szintén aznap történt a fent már említett szeméttűz Sontheimban.
  4. Október 24-én pedig immáron egy kulcsfontosságú német gyárban tört ki brutális tűz. Ez sem az olajiparban tevékeny, hanem az acélgyártásban.

Utóbbiról ugyancsak készült videófelvétel.

 

Egyelőre nem tudni – ahogy Százhalombattán és Sontheimban sem –, hogy mi okozta a brutális tüzet. Ennek kiderítésére zajlik a vizsgálat.

A thyssenkrupp Duisburg-Bruckhausenben működő acélgyára gyulladt ki.

A tűzoltók nagy erőkkel érkeztek ki a helyszínre, de a tűz tombolását csak másnap reggel sikerült megfékezniük. A méteres lángok miatt óriási füst keletkezett. A lakosságot a rendkívüli helyzetekre kifejlesztett applikáció, a NINA is figyelmeztette (igaz, a visszajelzések egy része szerint csak órákkal később). Személyi sérülés viszont nem történt.

A tyssenkrupp a vezető minőségi síkacélgyártók közé tartozik. Az itteni acélgyártás termékeit a mindennapi élet számos területén használják, például az autókban, mosógépekben és egyéb háztartási készülékekben vagy éppen szélturbinákban (szélerőművekben). A tűzben kiégett gyáregységben olyan síkacélt gyártanak, amely egyebek mellett az autóipar számára készül.

A thyssenkrupp tájékoztatása szerint a tűz körülbelül 22:15 órakor ütött ki a meleghengerműben. A tűzoltók csak szombat hajnalra, 4:20-kor tudták az ellenőrzésük alá vonni. A cég kiemelte, hogy a vészhelyzeti protokoll gyorsan és jól működött.

Az, hogy nem történt személyi sérülés, valóban rendkívüli pozitív: a thyssenkrupp Steel Europe AG duisburgi telephelyén ugyanis mintegy 13 ezren dolgoznak a legfrissebb statisztika alapján.

Először szólaltak meg a Mol kigyulladt százhalombattai finomítóját eloltó tűzoltók: helyszíni fotókat hoztak nyilvánosságra – "Eddig más dolgunk volt"
A hétfő esti százhalombattai olajfinomító tűzoltása gyors és szakszerű volt. A Mol-üzem területén felcsapó lángokat a tűzoltók lokalizálták, eloltották, és személyi sérülés sem történt.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Angola

De Beers: egyre többen fenik a fogukat a világ egyik legnagyobb gyémántteremlőjére

Angolai állami kézben lévő gyémántipari vállalat jelentkezett be a De Beers 85 százalékos üzletrészére.
8 perc
napelem

Soha nem találná ki, hogy miért drágult történelmi csúcsra az ezüst

A napelemek állnak a háttérben.
1 perc
Duisburg

Újabb brutális tűz Románia és Százhalombatta után: Németország egyik legfontosabb gyára is kigyulladt, itt se tudja senki, mi okozta – videó

Ez már a többedik egy hét leforgása alatt.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu