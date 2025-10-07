Újabb európai ország döntött az atomenergia mellett

Mind több ország tervez új atomerőművet, illetve meglévő egységek további üzemidő-hosszabbítását, a sorba pedig belépett Olaszország is, visszalépve az 1987-es és a 2011-es népszavazások által megerősített atomenergia-ellenes állásponttól − írja az Origo.
A lap idézi Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértőt, Olaszországban a tervek szerint már 2035–2040 között üzembe állhatnak az első kis moduláris egységek (SMR). Az olasz kormány több nyugati céggel is tárgyal a kis moduláris egységek építéséről. Az amerikai Westinghouse (a cég jelenleg kanadai tulajdonban van) 2030 körül szeretné elindítani az olasz SMR-beruházást, a francia EDF pedig 2035-re már kész kis moduláris egységet szeretne felmutatni.
A céldátumok azért kétségesek, mert a nyugati gyártóknak még nincsenek működő kisméretű moduláros reaktoraik, a fejlesztésükkel az orosz Roszatom jár az élen, az orosz gyártó Üzbegisztánban tervez ilyeneket építeni.
Ha pedig megnézzük az olasz energiamixet – ismertette a szakértő –, azt láthatjuk, hogy például 2025-ben az olasz villamosenergia-fogyasztás összességében mintegy 310 terawattóra volt, ebből a hazai termelés csak 264 terawattórát tett ki, és 15 százalék volt az import, de ez csak a kisebbik probléma.
Ez súlyosan érinti az olasz gazdaságot és a villamosenergia-fogyasztókat, hiszen mint minden európai országban, így Olaszországban is, a földgázárak meredeken emelkedtek az orosz–ukrán konfliktus nyomán az orosz gázra is kivetett szankciók miatt.
Nem kérdés, szükség van-e atomerőművekre Olaszországban is, a jelenlegi kormányzati tervek szerint az atomerőművek 2050-re az ország villamosenergia-termelésének 11-22 százalékát adhatják, és akár 17 milliárd eurót takaríthatnak meg a kibocsátáscsökkentési költségeken. Ugyanakkor az olasz közvéleményben továbbra is vannak aggályok az atomenergiát illetően.
