Valami megváltozott: két hónapon belül már a második óriási boltlánc vonul ki Ukrajnából – de Oroszországban marad

Elhagyja Ukrajnát az English Home nevű lakberendezési lánc sajtóhírek szerint, miután a bútorbolt online üzlete már februárban lehúzta a rolót. Először csak az árak tűntek el a weboldalról, később pedig a regisztráció lehetőségét is törölték az oldalról.

Ukrajna plázái kiürülnek lassan/Fotó: ZUMAPRESS.com

Menekülnek Ukrajnából a nemzetközi láncok

Noha az áruházlánc kivonulását hivatalosan nem jelentették be, az Ekonomicsna Pravda beszámolója szerint a cég egy volt felsővezetője megerősítette az ukrán Forbes számára az információt. Időközben pedig az English Home oldaláról Ukrajnát el is távolították a nagyjából 20 ország közül, ahol a cég jelen van.

A lakberendezési lánc ugyanakkor továbbra is működik Oroszországban, Iránban, Venezuelában és más országokban.

Az English Home több mint tíz éve jelent meg Ukrajnában és több mint 30 üzlete volt az országban. Hivatalos bejelentés hiányában a kivonulást sem indokolták meg, de az országból augusztus végén távozó Athletics sportszer áruház tájékoztatása iránymutató lehet.

Ez állhat a távozások mögött

A sportszerekkel foglalkozó üzletlánc az ukrajnai kivonulást a vásárlók jövedelmének csökkenésével és a logisztikai költségek növekedésével, valamint a katonai kockázatokkal indokolta, valamint a fizikai boltokban való működés nehézségeivel az emelkedő bérleti díjak és energiaárak árnyékában.

Bár a vállalat próbálkozott a gyengén teljesítő üzletek bezárásával, a termékkínálat olcsóbbra cserélésével és online értékesítéssel, valamint a raktárak és az energiafogyasztás optimalizálásával is, ám ez kevésnek bizonyult az emelkedő költségek ellensúlyozására. Az Ukrajna 15 városában 29 üzletet üzemeltető vállalat a cég eladásával is próbálkozott, de a háborús kockázatok, a drága biztosítási díjak és a tervezhetőséget nehezítő bizonytalanság miatt nem talált vevőre.

A Világbank jelentősen lerontotta Ukrajnára vonatkozó előrejelzését. A pénzügyi intézmény szerint 2026-ban csak 2 százalék lesz a gazdasági növekedés, ami jóval kevesebb a korábbi 5,2 százalékos várakozásnál.

Ennek oka, hogy az országban folyamatos a háborús pusztítás, alacsony a beruházási és üzleti aktivitás, az infrastruktúra romokban, valamint az importált gáz mennyisége rekordmagas szintet ért el. Emellett az agrárkivitel is csökkent a rossz időjárás és az EU kereskedelmi korlátozásai miatt.