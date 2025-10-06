Zelenszkij bejelentést tett Orbán Viktorról: nincs szükség rá, Ukrajna a magyarok nélkül is az EU tagja lesz – „Kiutat találtunk”

Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, akár Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel, akár nélküle – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn a MilitaryNewsUA ukrán portálon közzétett videofelvételen.

Az MTI szerint az államfő leszögezte, hogy az uniós csatlakozás az ukrán nép választása. Kijelentette: biztos abban, hogy a magyarok többsége támogatja Ukrajna EU-tagságát. Szerinte Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az egyetlen, aki lassítja a folyamatot, de ez a folyamat visszafordíthatatlan.

A politikus úgy véli, hogy Ukrajna EU-taggá válása csak idő kérdése. Ugyanakkor a magyar kormány mellett más államok is ellenzik Ukrajna uniós csatlakozását: nem sokkal a csehországi választásokat követően a győztes ANO párt vezetője, a várhatóan hamarosan újra kormányt alakító Andrej Babis kijelentette, hogy Ukrajna még nem áll készen az Európai Unióhoz való csatlakozásra.

Ezért ellenzi a magyar kormány Ukrajna uniós csatlakozását

A magyar kormány álláspontja szerint Ukrajna nem teljesíti az uniós csatlakozási feltételeket, például a demokrácia, jogállam és kisebbségi jogok érvényesülésében hiányosságok vannak, valamint nem rendelkezik működő piacgazdasággal, ami az uniós szabályok és normák hatékony végrehajtását illeti.

A kabinet többször közölte, hogy Ukrajna csatlakozása kedvezőtlen pénzügyi terheket róna Magyarországra. A Magyar Külügyi Intézet (MKI) tanulmánya szerint Ukrajna esetleges EU-csatlakozásának költségei elérhetik a 2,5 ezermilliárd eurót, ami az Európai Unió 2025-ös költségvetésének több mint tizenkétszerese.

A magyar mezőgazdasági szektor veszteséget szenvedhet el a közös agrárpolitika (KAP) forrásainak elvesztése miatt, ráadásul jelenleg nem ismerjük a háború utáni ország területének pontos méreteit, lakosságának számát, és a gazdaság állapotára vonatkozó adatok sem megbízhatók. A kabinet szerint a Nyugat-Balkán országai jogosan lehetnek felháborodva a gyorsított eljárás miatt, miközben ezek az országok évek óta várnak a tagságra.

Ezek mellett a magyar kormány hangsúlyozza, hogy a döntés nem történhet az európai polgárok bevonása nélkül, és nem szabad a háborút az EU-ba hozni.