Deviza
EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.91 +0.05% RON/HUF76.63 +0.18% CZK/HUF16.02 -0.04% EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF335.57 +0.4% GBP/HUF448.63 +0.13% CHF/HUF421.94 +0.04% PLN/HUF91.91 +0.05% RON/HUF76.63 +0.18% CZK/HUF16.02 -0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,869.17 +0.08% MTELEKOM1,774 +0.11% MOL2,730 -1.47% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,270 -0.78% OPUS544 -0.18% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX10,169.06 +1.55% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,234.37 +0.26% BUX103,869.17 +0.08% MTELEKOM1,774 +0.11% MOL2,730 -1.47% OTP30,810 +0.52% RICHTER10,270 -0.78% OPUS544 -0.18% ANY7,140 -0.28% AUTOWALLIS160 0% WABERERS4,860 -2.88% BUMIX10,169.06 +1.55% CETOP3,564.74 +1.1% CETOP NTR2,234.37 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Európai Unió
Ukrajna
nemzetközi összefogás
Finnország

Óriási brüsszeli fordulat: a háborúpárti európai kemény mag mégiscsak támogatja Trump béketervét – a jelenlegi frontvonal lehet az új határ

Az EU eddig Ukrajna mellett kiálló keményvonalas csoportja hatalmasat fordult, immár támogatja Trump elnök béketervét: a jelenlegi frontvonal lehet az új orosz–ukrán határ.
VG
2025.10.21., 10:57

Finnország kiadta Zelenszkij elnök, Starmer miniszterelnök, Merz kancellár, Macron elnök, Meloni miniszterelnök, Tusk miniszterelnök, Von der Leyen elnök, Costa elnök, Store miniszterelnök, Stubb elnök és Frederiksen miniszterelnök közös nyilatkozatát Ukrajna békéjéről.

Von der Leyen says, ukrajna, béke, budapest, tárgyalás, trump, putyin Montenegro 'on good track' to become EU's 28th member by 2028
Ursula von der Leyen is részt vesz az új szövetségben, amelyet az ukrajnai béke sürgetésére alapítottak / Fotó: Anadolu via AFP

Ukrajna védelmében a tehetetlenség ellen

Mindannyian egységesen támogatjuk az ukrajnai nép által megérdemelt igazságos és tartós béke iránti vágyunkat.

A kormány- és államfők kijelentésükben határozottan támogatták Donald Trump amerikai elnök álláspontját, miszerint a harcoknak azonnal véget kell vetni, és a jelenlegi kontaktvonalnak kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie. 

Továbbra is elkötelezettek vagyunk az elv mellett, hogy a nemzetközi határokat nem szabad erőszakkal megváltoztatni.

Orosz taktika az ukrán stratégiával szemben

Oroszország halogató taktikája újra és újra bebizonyította, hogy Ukrajna az egyetlen fél, amely komolyan törekszik a békére. Mindannyian láthatjuk, hogy Putyin továbbra is az erőszakot és a pusztítást választja.

Ezért egyértelmű számunkra, hogy Ukrajnának a lehető legerősebb pozícióban kell lennie – a tűzszünet előtt, alatt és után egyaránt. Fokoznunk kell a nyomást Oroszország gazdaságára és védelmi iparára, amíg Putyin készen nem áll a békére. Olyan intézkedéseket dolgozunk ki, amelyekkel teljes mértékben kihasználhatjuk Oroszország befagyasztott állami vagyonát, hogy Ukrajna megkapja a szükséges forrásokat.

A vezetők a héten bejelentették, hogy találkoznak az Európai Tanácsban az új „szövetség” formájában, hogy megvitassák, hogyan lehet ezt a munkát előrevinni és tovább támogatni Ukrajnát.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Dunai Finomító

Százhalombattai tűz: jelentősen visszaeshet a Mol kapacitása – egy ország nagyon nagy bajba kerülhet

A Mol százhalombattai finomítójában keletkezett tűz és annak hatása tovább mélyítheti a Szerbia energiaellátásával kapcsolatos félelmeket.
3 perc
Ukrajna

Óriási brüsszeli fordulat: a háborúpárti európai kemény mag mégiscsak támogatja Trump béketervét – a jelenlegi frontvonal lehet az új határ

Az EU eddig Ukrajna mellett kiálló keményvonalas csoportja hatalmasat fordult, immár támogatja Trump elnök béketervét: a jelenlegi frontvonal lehet az új orosz–ukrán határ.
3 perc
Budapesti békecsúcs

Budapesti békecsúcs: kiderült az igazság a halasztásról szóló hírekről, a Kreml felháborodott

Nem halasztják el a budapesti csúcstalálkozót.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu