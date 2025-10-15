Pakolják a pénzeskoffert Ukrajnának a baltiak

A Kijevnek szánt friss források felkutatása sürgető kérdéssé vált az Ukrajna háborúját támogatni kívánók számára. A katonai segélyek mértéke júliusban és augusztusban meredeken visszaesett, az Egyesült Államok pedig jelezte, hogy a jövőben már nem fizeti ki az általa biztosított fegyvereket. Ennek következtében bizonyos európai országok most új finanszírozási utakat keresnek az ország támogatására.

Ilyen Tomahawk rakétákat vetnek be Moszkva ellen Ukrajna / Fotó: Notimex via AFP

Ki fizeti Ukrajna fegyverkezését?

A Brüsszelben megrendezett védelmi miniszteri találkozó előtt Hanno Pevkur észt védelmi tárcavezető közölte, hogy az új finanszírozási csomag akár már szerdán elkészülhet. Finn kollégája, Antti Hakkanen megerősítette országa részvételét, és kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Ukrajna hozzájusson a kritikus amerikai fegyverekhez, írja a Bloomberg.

Ukrajna jelenleg egy PURL nevű speciális beszerzési programon keresztül jut amerikai gyártmányú fegyverekhez. Ez teszi lehetővé Kijev számára, hogy többek között Patriot légvédelmi rakétarendszereket vásároljon az Egyesült Államoktól. A forrásokat többnyire európai partnerek biztosítják. Szeptemberig hat ország, mintegy kétmilliárd dollárnyi finanszírozást biztosított, ami kérdéses, hogy elégséges lesz-e a harcok folytatásához.



Minden okom megvan feltételezni, hogy ma még sok más ország is csatlakozik

– nyilatkozta Mark Rutte a szerdai találkozó előtt.

Kiemelte:

Létfontosságú eszközökről van szó, ideértve a légvédelmi rendszereket és különösen az elfogórakétákat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Kijev a fegyvervásárláshoz szükséges összeg megszerzése érdekében Hollandiával, Németországgal, Kanadával, Svédországgal, Dániával és Norvégiával is tárgyalásokat folytat.

Ezekkel az egyeztetésekkel párhuzamosan az Európai Unió egy saját terven is dolgozik, amely a befagyasztott orosz vagyonokból származó bevételeket használná fel Ukrajna pénzelésére.

A terv szerint a mintegy 200 milliárd eurót az ukrán hitelek finanszírozására fordítanák.

A kezdeményezéshez az Egyesült Királyság és Kanada is csatlakozott. Az uniós vezetők a jövő heti brüsszeli csúcson szeretnének politikai megállapodásra jutni a javaslatról.