Deviza
Ukrajna
Antti Häkkänen
segély

Pakolják a pénzeskoffert Ukrajnának a baltiak

Az északi és balti országok pénzelik Kijev amerikai fegyverekhez jutását, miután Washington jelezte, a jövőben nem hajlandó a katonai segélyek költségeinek finanszírozására. A brüsszeli NATO-csúcs előtt bejelentett kezdeményezéshez várhatóan további szövetségesek is csatlakozni fognak. Ukrajna olyan nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállításában reménykedik, amikkel akár Moszkvát is elérhetik.
Schweickhardt Gyula
2025.10.15, 12:54
Frissítve: 2025.10.15, 13:02

A Kijevnek szánt friss források felkutatása sürgető kérdéssé vált az Ukrajna háborúját támogatni kívánók számára. A katonai segélyek mértéke júliusban és augusztusban meredeken visszaesett, az Egyesült Államok pedig jelezte, hogy a jövőben már nem fizeti ki az általa biztosított fegyvereket. Ennek következtében bizonyos európai országok most új finanszírozási utakat keresnek az ország támogatására.

Ilyen Tomahawk rakétákat vetne be Moszkva ellen Ukrajna /Fotó: Notimex via AFP
Ilyen Tomahawk rakétákat vetnek be Moszkva ellen Ukrajna / Fotó: Notimex via AFP

Ki fizeti Ukrajna fegyverkezését?

A Brüsszelben megrendezett védelmi miniszteri találkozó előtt Hanno Pevkur észt védelmi tárcavezető közölte, hogy az új finanszírozási csomag akár már szerdán elkészülhet. Finn kollégája, Antti Hakkanen megerősítette országa részvételét, és kulcsfontosságúnak nevezte, hogy Ukrajna hozzájusson a kritikus amerikai fegyverekhez, írja a Bloomberg.
Ukrajna jelenleg egy PURL nevű speciális beszerzési programon keresztül jut amerikai gyártmányú fegyverekhez. Ez teszi lehetővé Kijev számára, hogy többek között Patriot légvédelmi rakétarendszereket vásároljon az Egyesült Államoktól. A forrásokat többnyire európai partnerek biztosítják. Szeptemberig hat ország, mintegy kétmilliárd dollárnyi finanszírozást biztosított, ami kérdéses, hogy elégséges lesz-e a harcok folytatásához.
 

Minden okom megvan feltételezni, hogy ma még sok más ország is csatlakozik

– nyilatkozta Mark Rutte a szerdai találkozó előtt.
 Kiemelte:  

Létfontosságú eszközökről van szó, ideértve a légvédelmi rendszereket és különösen az elfogórakétákat. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elmondta, hogy Kijev a fegyvervásárláshoz szükséges összeg megszerzése érdekében Hollandiával, Németországgal, Kanadával, Svédországgal, Dániával és Norvégiával is tárgyalásokat folytat.
Ezekkel az egyeztetésekkel párhuzamosan az Európai Unió egy saját terven is dolgozik, amely a befagyasztott orosz vagyonokból származó bevételeket használná fel Ukrajna pénzelésére.

 A terv szerint a mintegy 200 milliárd eurót az ukrán hitelek finanszírozására fordítanák.

A kezdeményezéshez az Egyesült Királyság és Kanada is csatlakozott. Az uniós vezetők a jövő heti brüsszeli csúcson szeretnének politikai megállapodásra jutni a javaslatról.

Ukrajna abban bízik, hogy az Egyesült Államok hamarosan jóváhagyja a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták szállítását is. Ez lehetővé tenné Kijev számára, hogy a fegyveres konfliktus történetének során először, légi csapásaival akár Moszkvát is elérhesse. Zelenszkij pénteken Washingtonban tárgyal a kérdésről Donald Trump amerikai elnökkel.

A befagyasztott orosz vagyonok fegyverkezési célra történő használatáról itt írtunk korábban.
 

Kapcsolódó

 

