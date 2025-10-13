Ukrajna megint egy lépéssel közelebb került az uniós tagsághoz: több agrár- és élelmiszeripari termék is vámmentes lehet – döntöttek a miniszterek

Az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácsa luxembourgi ülésén határozatot fogadott el több, Ukrajnából származó agrár-élelmiszeripari termékre, tejtermékekre, friss gyümölcsökre és zöldségekre, valamint húsra és hústermékekre vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről – tájékoztatott az uniós tanács hétfőn.

Ukrajna megint egy lépéssel közelebb került az uniós tagsághoz, döntöttek a miniszterek / Fotó: Alexandros Michailidis / Shutterstock (illusztráció)

Az uniós igazságügyi tanács közleményében azt írta, hogy a határozatot Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tágabb összefüggésében fogadták el.

A tanács szerint a hosszú távú, kiszámítható, valamint az EU és Ukrajna számára kölcsönösen előnyös kereskedelmi intézkedés fokozni fogja a felek közötti kereskedelmi forgalmat, ugyanakkor biztosítja, hogy Ukrajna piacra jutása attól függjön, hogy fokozatosan igazodik-e az állatjólétre, a növényvédő szerekre és az állatgyógyászati készítményekre vonatkozó uniós előírásokhoz. Figyelembe veszi egyes uniós mezőgazdasági ágazatok sajátos igényeit azáltal, hogy olyan szilárd védelmi mechanizmust hoz létre, amelyet piaci zavarok esetén bármelyik fél aktiválhat. Biztosítja továbbá, hogy a legérzékenyebb termékek, például a cukor, a baromfi, a tojás, a búza, a kukorica és a méz piacra jutása korlátozottabb és fokozatosabb maradjon.

A teljes liberalizációt csak bizonyos nem érzékeny termékek, például a tej és a tejtermékek esetében mérlegelik.

A szöveg tanácsi döntés után az Európai Unió–Ukrajna Társulási Bizottság kereskedelmi ügyekkel foglalkozó testületének is el kell fogadnia a határozatot. Az intézkedés célja a vámok eltörlésének felgyorsítása és kiterjesztése az EU és Ukrajna közötti kereskedelemben – tették hozzá.