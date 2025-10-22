Bejelentést tett a kormány: Ukrajna földgáz-segélyt kap, hogy tudjon fűteni – olyan ország menti meg, ami nem az EU tagja

Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményében aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.

A skandináv ország lépése annyiból nem meglepő, hogy már eddig is Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatójának számított: a 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozóan Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.

Ez átszámítva mintegy 9100 milliárd forint.

A bejelentés apropója, hogy az ukrán elnök szerda délelőtt rövid látogatásra érkezett a norvég fővárosba. Zelenszkij nem sokáig marad Oslóban, utána Svédországban Zelenszkij Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik majd Linköping városban, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.

Visszatérve a földgáz-segélyre, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök világosan fogalmazott: a 100 millió dolláros összeget azért adják, hogy a tél beállta előtt áramot és fűtést biztosítsanak az ukrán lakosságnak.

De a norvég kormányfő arról is beszélt, hogy bemutatta Zelenszkijnek Norvégia terveit Ukrajna 2026-ig tartó folyamatos támogatására. Erről csak annyit mondott, hogy az "erős marad". Ukrajna viszont nem csak Norvégiától számíthat energiatámogatásra.