Deviza
EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF336.36 +0.24% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.06 +0.27% RON/HUF76.65 +0.07% CZK/HUF16.02 +0.03% EUR/HUF389.56 +0.08% USD/HUF336.36 +0.24% GBP/HUF448.23 -0.04% CHF/HUF422.3 +0.25% PLN/HUF92.06 +0.27% RON/HUF76.65 +0.07% CZK/HUF16.02 +0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,970.59 +0.53% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,740 +0.07% OTP30,910 +0.29% RICHTER10,410 +0.96% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,990 0% BUMIX9,886.35 +0.26% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,243.73 +0.67% BUX103,970.59 +0.53% MTELEKOM1,784 +1.35% MOL2,740 +0.07% OTP30,910 +0.29% RICHTER10,410 +0.96% OPUS554 +1.62% ANY7,100 -1.13% AUTOWALLIS162 0% WABERERS4,990 0% BUMIX9,886.35 +0.26% CETOP3,565.05 +0.01% CETOP NTR2,243.73 +0.67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energia
Ukrajna
Zelenszkij
gáz
fűtés
Norvégia

Bejelentést tett a kormány: Ukrajna földgáz-segélyt kap, hogy tudjon fűteni – olyan ország menti meg, ami nem az EU tagja

Zelenszkij megkapta, amiért ment. Ukrajna energetikai infrastruktúrája alaposan megsínylette, hogy az ukrán drónok orosz olajkapacitásokat támadtak. A lakossági fűtés is veszélybe került, ezért ismét nemzetközi, főképp uniós támogatása szorul. Most azonban egy nem EU-tag ország jelentett be földgát-segélyt Kijevnek.
Hecker Flórián
2025.10.22, 14:01
Frissítve: 2025.10.22, 14:22

Szerdán a norvég kormány bejelentette: további 1,5 milliárd norvég korona (150 millió dollár) támogatást ajánl fel Ukrajnának földgáz vásárlására, hogy biztosítani tudják az ország áramellátását és fűtését. A közleményében aláhúzták: Norvégia támogatja Ukrajnát egy tartós és igazságos béke megteremtésében.

Ukrajna, gáz
Ukrajna megmenekül: földgáz-segélyt kap, hogy tudjon fűteni Fotó: NurPhoto via AFP

A skandináv ország lépése annyiból nem meglepő, hogy már eddig is Ukrajna egyik legbőkezűbb támogatójának számított: a 2023 és 2030 közötti időszakra vonatkozóan Oslo 275 milliárd norvég korona értékben irányzott elő katonai és polgári jellegű segélyezést Kijev számára.

Ez átszámítva mintegy 9100 milliárd forint. 

Ukrajna megmenekül: földgáz-segélyt kap, hogy tudjon fűteni

A bejelentés apropója, hogy az ukrán elnök szerda délelőtt rövid látogatásra érkezett a norvég fővárosba. Zelenszkij nem sokáig marad Oslóban, utána Svédországban Zelenszkij Ulf Kristersson miniszterelnökkel találkozik majd Linköping városban, a Saab hadiipari vállalat székhelyén.

Visszatérve a földgáz-segélyre, Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök világosan fogalmazott: a 100 millió dolláros összeget azért adják, hogy a tél beállta előtt áramot és fűtést biztosítsanak az ukrán lakosságnak.

De a norvég kormányfő arról is beszélt, hogy bemutatta Zelenszkijnek Norvégia terveit Ukrajna 2026-ig tartó folyamatos támogatására. Erről csak annyit mondott, hogy az "erős marad". Ukrajna viszont nem csak Norvégiától számíthat energiatámogatásra.

  1. Október 20-án az EU Külügyi Tanácsa felkérte az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki további intézkedéseket Ukrajna energiabiztonságának megerősítésére.
  2. Emellett Lengyelország megígérte, hogy segít Ukrajnának az energetikai infrastruktúra elleni orosz támadások kapcsán,
  3. október 21-én pedig Svédország 35 millió eurót különített el a Világbankon keresztül Ukrajna támogatására a hideg évszakban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu