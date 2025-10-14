Deviza
Ukrajna
energia
fűtés

Nem lehet tovább titkolni: annyira nincs gáz Ukrajnában, hogy elhalasztották a fűtési szezon kezdetét – magyarázkodik az energiaminisztérium

Ukrajna kormánya idén korábban lezárta a fűtési időszakot, mint azt korábban tervezték. Az ukrán szakértők szerint az intézkedés mögött az energia-ellátás bizonytalanságai, magas költségek és az infrastruktúra terheltsége állhatnak.
VG
2025.10.14., 08:24

A korábbi szezonokban a vonatkozó döntések nem befolyásolták az ukrán fűtési időszak tényleges időtartamát, mivel annak kezdetét és végét a helyi hatóságok határozták meg — közölte az Ekonomicsna Pravda.

BPM_20211029 (2), távhő, távfűtés, ukrán, orosz,
Elhalasztották néhány nappal az ukrán fűtési szezon kezdetét az orosz támadások miatt. / Fotó: Bach Máté

Kijevben október 3-án megkezdődött a fűtési szezon a kórházakban, iskolákban, óvodákban és más szociális intézményekben. Ugyanakkor Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko egyelőre nem nevezte meg a lakóépületek fűtéshez való csatlakozásának dátumát. 

Október 10-én Lviv polgármestere, Andrij Szadovij bejelentette, hogy a városban néhány héttel elhalasztják a fűtési szezon kezdetét az orosz támadások miatt.

Ukrajnában a fűtési szezon november 1-jétől március 31-ig tart, korábban október 15-től április 15-ig tartott. Erről a minisztertanács vonatkozó határozata rendelkezik.

Ukrán gázhiány és háborús félelmek

Az Európai Parlament forrásai szerint a döntés oka a gázhiány miatt szükséges gázmegtakarítás. Emellett a legutóbbi támadások után a gázkitermelés helyreállításának szükségessége is szerepet játszott.

A dokumentumban megjegyzik, hogy a Naftogaz Trading állami vállalatnak és a Naftogaz Trading állami vállalatnak fix mennyiségű földgázt kell kiszámítania a hőtermelőknek történő szállításra, figyelembe véve, hogy a fűtési időszak 2025. november 1-jétől 2026. március 31-ig tart.

Nem lesz elég az ország gáztartaléka

Korábban beszámoltunk róla, hogy Ukrajna télen a készletek hiányában gázellátási szünetekkel fog szembesülni a lakóépületekben. A Naftogaz Ukrajina vezetésének nyilatkozatait a fűtési szezon kezdete előtti földgázkészletekről, és rámutatott a források elégtelenségére. 

Kiemelte, hogy még a viszonylag enyhe időjárás ellenére is 2025 elején Ukrajna földgázkészletei csak 2025 február 1-jéig voltak elegendőek. 

Korábban az ukrán fegyveres erők (VSU) pilóta nélküli rendszerek ezredének parancsnoka, Achilles fedőnévvel, azt tanácsolta az ukránoknak, hogy készüljenek fel a nehéz télre. Hangsúlyozta, hogy a VSU nem lesz képes megvédeni az energetikai létesítményeket.

