Elképesztő terrortámadást akadályoztak meg az oroszok: az ukránok az Iszlám Állam segítségével gyilkoltak volna - kiderült, ki volt a támadás célpontja

Az FSZB őrizetbe vett négy gyanúsítottat, három orosz állampolgárt, akinek a tervezett bűncselekmény nyomait kellett volna eltüntetnie utólag, és egy negyedik embert, aki egy meg nem nevezett közép-ázsiai országból érkezett, és az ukrán titkosszolgálat által szervezett, az orosz védelmi minisztérium magas rangú vezetője elleni terrorcselekmény közvetlen végrehajtója lett volna.

Kerékpárra erősített robbanószerkezettel hajtott volna végre terrorcselekményt Moszkvában az ukrán titkosszolgálat / Fotó: AstroStar / Shutterstock (illusztráció)

Neveket a hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. Az FSZB szerint a kijelölt végrehajtót az a Szaidakbar Gulomov szervezte be, aki ellen Oroszország és Üzbegisztán már korábban nemzetközi körözést rendelt el, mert részt vett Igor Kirillov altábornagy tavaly december 17-i meggyilkolásában.

A tavalyi ukrán merénylet árnyékában

Az FSZB szerint tavaly Kirillov tábornokot, aki az orosz fegyveres erők sugár-, vegyi és biológiai védelmi erőinek parancsnoka volt, az ukrán biztonsági szolgálat távirányítású pokolgéppel ölte meg Moszkvában.

A tájékoztatás szerint ezúttal Gulomov Ukrajna és nyugat-európai országok területéről irányította és pénzelte a végrehajtókat közvetítők segítségével,

valamint különböző eszközökkel látta el őket házi készítésű robbanószerkezet összeszereléséhez. Az alkotórészeket drónokról dobták le Oroszország területére.

Kirillov halála iszonyú orosz bosszút von maga után

Öngyilkos merénylő vitte volna véghez a támadást

A pokolgépet egy kerékpárra erősítették egy lopásgátló lakattal. A biciklit a merénylőnek a kiszemelt áldozat házának bejáratához kellett eljuttatnia, a főváros egyik sűrűn lakott negyedében. A robbanószerkezet hatótávolsága 70 méter volt, és megölte volna a merénylőt is.

A gyanúsított az orosz szakszolgálat által közzétett videófelvételen orosz nyelven beismerő vallomást tett.

Képsorokat tettek közzé arról is, ahogy a hatóságok a férfit az utcán éjjel őrizetbe veszik, és arról, hogy a kerékpárt egy robot segítségével felrobbantják az úttest közepén. Az ügyben terrorcselekmény és robbanóanyagok vagy robbanószerkezetek illegális birtoklása címén indult büntetőeljárás.