A Roszatom bejelentette: átvenné újrahasznosításra az atomerőművek kiégett fűtőelemét

Belátható időn belül elapadhatnak a világ uránkészletei. Addire fel kell készülni az atomerőművek új módon történő üzemanyag-ellátására. Már formálódnak az uránhiány kezelését célzó megoldások, például visszaküldhető a Roszatomnak az általa gyártott, kiégett atomerőművi üzemanyagot, hogy azt újrahasznosítva visszaszolgáltassa.
VG
2025.10.18, 16:00

A szakértők uránhiányt jósolnak az elkövetkező évtizedekben, és ha semmi sem változik, az évszázad végére a tartalékai teljesen kimerülnek. A moszkvai Nemzetközi Atomhét (WAW) egyik pódiumbeszélgetésén sorra vették, hogyan oldható meg, hogy a meglévő és a jövőbeli atomerőművek ne fogyjanak ki az üzemanyagból. A legígéretesebb megoldás a nukleáris üzemanyagciklus lezárása. A Roszatom kulcsszereplő ezen a területen.

urán
A Fehérorosz Atomerőmű már gondoskodott az uránutánpótlásáról/Fotó: Roszatom

Hiányforgatókönyvekkel ijesztgetnek a szakértők

A rendezvényen egy riasztó jóslatot ismertettek a társaság vállalati lapja szerint: ha a globális nukleáris kapacitás megháromszorozódik (márpedig ez a terv), akkor a kilogrammonként 260 dollár alatti árú urán (azaz az összes jelenleg elemzés alatt álló urán) 2076-ra elfogy.

A növekvő érdeklődés közepette a teljes beépített nukleáris energiatermelő kapacitás a 2024-es 372 gigawattról (GW) 2040-re a Világnukleáris Szövetség (WNA) 

  • legrosszabb forgatókönyve szerint 552 GW-ra,
  • az alapforgatókönyv szerint 746 GW-ra,
  • a magas forgatókönyv szerint pedig 966 GW-ra

nő. A WNA főigazgatója, Sama Bilbao y León szerint jelenleg 67 ezer tonna természetes uránra van szükség a globális atomerőmű-flottának működtetéséhez. 2040-re ez a szám az alapforgatókönyv szerint közel 2,5-szeresére, 150 ezer tonnára nő, a magas forgatókönyv szerint pedig elérheti a 200 ezer tonnát.

Az elsődleges forrásokból (bányákból) származó uránkészletek évtizedek óta elmaradnak az atomerőművek keresletétől, de ezt a hiányt ellensúlyozzák a másodlagos források,

  • beleértve az atomerőművek és az üzemanyaggyártók készleteit,
  • az újrafeldolgozott kiégett nukleáris fűtőelemeket (SNF),
  • a dúsítási hulladékot
  • és egyéb forrásokat.

A fő probléma az, hogy a WNA becslései szerint a kereslet az elkövetkező években meghaladja majd az összes rendelkezésre álló uránkészletet.

Az orosz elnök szerint hamarabb is kifogyhatunk az uránból 

Vlagyimir Putyin orosz elnök a fórum plenáris ülésén folytatta a témát: „Mielőtt kijöttünk volna ide a terembe, kollégáimmal leültünk és véleményt cseréltünk – informális keretek között. Ezzel kapcsolatban azt is szeretném megjegyezni, hogy az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) szerint az összes uránkészlet – optimista forgatókönyv szerint – 2090-re teljesen kimerül. Ez körülbelül 8 millió tonnát jelent. A valóságban azonban ez már a 2060-as években megtörténhet. Más szóval, minden nagyon gyorsan megtörténhet a szemünk láttára.”

E téren Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigazgatója sem volt derűlátó. A források kimerülésével járó kihívást objektívnek nevezte, de kiemelte: az a fontos, hogy mennyi uránra van szükség. Egyesek szerint az urán 2100-ra elfogy, mások 2060-ra, megint szerint már a 2040-es években komoly ellátási zavarok kezdődnek. 

Ráadásul hiány sem kell ahhoz, hogy a kínálat bármilyen okból történő csökkenése emelje az urán árát.

Ugyanakkor a helyzet kezelhető. A Roszatom a megoldást egy kétkomponensű energiarendszer kifejlesztésében és a nukleáris üzemanyagciklus lezárásában látja egy olyan rendszerben, amely negyedik generációs, gyors reaktorokkal működik. A Roszatom már működtet ilyet – a világon egyedüliként –, mégpedig a BN-600 és a BN-800 típust a Belojarszki Atomerőműben. A BN-800 máris csak MOX üzemanyagot használ. A MOX a kiégett nukleáris fűtőelemekből kivont plutónium-oxidok és az urándúsítás melléktermékeként keletkező szegényített urán-oxidok keveréke.

Az orosz állami vállalat épít és demonstrációs erőműkomplexumot (PDEC) is, amely egy 300 MW-os Brest-OD-300 ólomhűtéses gyorsreaktorból és egy kétmodulos atomerőműből áll. Ez lesz a világ első negyedik generációs rendszere, amely biztosítja az uránban erjlő energia teljesebb kihasználását. Egyúttal kevesebb hulladék marad a folyamat után.

Kirill Komarov, a Roszatom első vezérigazgató-helyettese és fejlesztési és nemzetközi üzleti igazgatója is arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy meg kell tanulni a kiégett nukleáris fűtőelemek újrafeldolgozását. Van belőle bőségesen nemcsak a XXI., hanem a XXII. századra, sőt, a további időkre is. A lehetőség még nagyobb, ha az üzemanyagciklus zárását végtelenítik, vagyis az energiatermelés hulladékát újra is újra üzemanyagként használják. 

Kirill Komarov jelezte, hogy a társaság készen áll olyan hosszú távú szerződések megkötésére, amely szerint a társaság átvenné a reaktorokban felhasznált, a Roszatom által előállított üzemanyagot újrafeldolgozásra. Ebből friss üzemanyagot állítana elő, majd visszaszállítaná a küldő országokba.

„Sok ország már együttműködik Oroszországgal az átalakítás, a dúsítás, az üzemanyag-termelés, valamint az üzemanyagciklus lezárása és a nukleáris üzemanyag esetleges újrafelhasználása terén, hogy maximalizálja ennek az energiaforrásnak a lehetőségeit” – kommentálta a bejelentést Sama Bilbao y León. Szerinte ezért sok ország örömmel folytatja az együttműködést Oroszországgal ezeken a területeken.

Már a fórumon megszületett az első ilyen megállapodás, azt a Fehérorosz Atomerőmű és a Roszatom leányvállalata, a Techsnabexport írta alá. A szerződés az atomerőmű teljes üzemidejére vonatkozik.

Vannak más megoldások is

A nukleáris üzemanyagciklus lezárása mellett a WNA vezérigazgatója további három intézkedést nevezett meg, amelyek segítenik az atomerőművek uránellátását.

  • Az első az uránkutatásba történő beruházások növelése.
  • A második az érintett bányászati ​​engedélyek megszerzésének egyszerűsítése. Ez persze nem jelentene semmilyen kompromisszumot, csak az engedély előtti átfogó vizsgálatok hatékonyságának a javítását.
  • A harmadik az új uránforrások és kitermelő technológiák kihasználása. Ilyen a lézeres dúsítás, az urán kinyerése tengervízből, valamint melléktermékként történő előállítását például a foszfátbányászatban.

A szakértők azonban továbbra is szkeptikusak az utóbbi technológiákkal szemben: a lézeres dúsítás csak akkor érte el a kereskedelmileg életképes pontot, a tengervíz urántartalmát a becslések szerint nem elegendő a kereskedelmi kitermeléshez. Az urán- és foszfátbányászatról pedig már voltak viták, de előrelépés nem történt.

