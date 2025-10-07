Elon Musk árnyékában: Európa még mindig nem tudja megvédeni magát – rossz oldalon állunk, éveink vannak csak hátra

Európa túlzottan kiszolgáltatott az amerikai űriparnak – erre figyelmeztetett Bernard Liautaud, a kontinens egyik legbefolyásosabb technológiai befektetője. A Balderton Capital vezető partnere szerint az európai országoknak sürgősen fel kell gyorsítaniuk saját űrtechnológiai fejlesztéseiket, és javítani pozíciójukat a kialakuló űrpolitikai helyzetben, ha nem akarnak lemaradni az új védelmi és gazdasági versenyben, amely egyre inkább az űrben dől el.

Elon Musk árnyékában: Európa még mindig nem tudja megvédeni magát az űrben – az űrpolitika rossz végén vagyunk / Fotó: ixpert

„A katonai fölény egyre nagyobb része az űrben fog eldőlni” – fogalmazott Liautaud. Szerinte az, hogy Európa jelenleg szinte teljes mértékben az amerikai SpaceX-re támaszkodik a műhold- és rakétapiacon, stratégiai kockázatot jelent. Elon Musk vállalata uralja a hordozórakéta- és kommunikációsműhold-szektort, és

Európa veszélyesen függővé vált az Egyesült Államoktól.

„Túlzottan rájuk támaszkodunk. Saját lábra kell állnunk” – mondta a befektető. Az orosz–ukrán háború kitörése óta a NATO-országok megnövelték védelmi költségvetésüket, és ennek hatására soha nem látott mennyiségű tőke áramlik a védelmi startupokhoz. A drónok, a harctéri szoftverek és a mesterségesintelligencia- (MI) alapú haditechnika fejlesztése mellett azonban Liautaud szerint elengedhetetlen, hogy Európa önálló műholdas és űrvédelmi képességeket is kiépítsen – írja a Financial Times.

A befektető úgy véli, az űr lesz „a következő stratégiai frontvonal”, ahol nemcsak gazdasági, hanem katonai verseny is zajlik.

Erős startupokra van szükség, ami régen elképzelhetetlen lett volna

A The Exploration Company alapítója, Héléne Huby, korábbi Airbus-vezető, az olasz Tech Weeken arról beszélt: az űripar hatalmas piac, hiszen a kommunikáció, a Föld-megfigyelés és a védelem mind ráépül. Ugyanakkor elismerte: „Európában jelenleg nagyon gyengék vagyunk az űralapú infrastruktúra terén.” A cég célja, hogy Európa a következő évtizedben saját szállító- és landolókapacitással is rendelkezzen – vagyis ne legyen rászorulva amerikai vagy kínai indításokra.

A kihívás óriási: a SpaceX befektetői értéke elérte a 400 milliárd dollárt, és az egyetlen komoly amerikai riválisa Jeff Bezos Blue Originje. Az európai szereplők jóval kisebb forrásokkal rendelkeznek, miközben a kontinensen még mindig bürokratikus és lassú a védelmi innovációk engedélyezése. Liautaud és partnerei szerint ugyanakkor fordulópont közeleg:

Huszonöt éve, ha Európa meg akart oldani egy ilyen problémát, a startupok lettek volna az utolsók, akikhez fordul. Ma viszont ők a megoldás kulcsa

– mondta Suranga Chandratillake, a Balderton másik partnere.