Ursula von der Leyen kimondta, melyik ország lesz az Európai Unió következő tagja: Ukrajnának ez nagyon nem fog tetszeni – "Most érkezett el az idő"
Montenegró európai uniós tagsága karnyújtásnyira van, és most érkezett el az idő, hogy az Adria-parti ország a lehető leggyorsabban és legintenzívebben haladjon ezen az úton – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden Montenegróban.
Von der Leyen Milojko Spajic montenegrói miniszterelnökkel együtt nyitotta meg az első Montenegró–EU beruházási konferenciát, amely az „okos és fenntartható gazdasági fejlődés” témájára összpontosított. A rendezvényen négy új európai beruházási projektet is bemutattak, amelyek a montenegrói gazdaságot erősítik.
Ursula von der Leyen: ez az ország lesz a következő EU-tag
A jogállamiság és a közbeszerzések átláthatósága terén végrehajtott reformok világos üzenetet küldenek: Montenegró komolyan gondolja európai céljait, és megbízható hely a befektetések számára – hangsúlyozta az Európai Bizottság elnöke.
Von der Leyen méltatta a montenegrói kormány reformpolitikáját és eddigi eredményeit, kiemelve, hogy az ország számos vonzó befektetési lehetőséget kínál. „Montenegró rendkívüli potenciállal rendelkezik, de a beruházások még nem érték el ennek mértékét. Arra biztatom a befektetőket, hogy
ne várják meg az ország hivatalos uniós csatlakozását, most kell megragadniuk a lehetőséget”
– fogalmazott.
Spajic hangsúlyozta, hogy az EU Montenegró legfontosabb stratégiai partnere és legnagyobb befektetője. „Montenegró kicsi, de lehetőségei hatalmasak. Sokszínű társadalmunk nem gyengeség, hanem előny, gondolkodásmódunkban és értékeinkben már most az EU-hoz tartozunk” – sorolta.
A kormányfő hozzátette, hogy az országban több mint hárommilliárd euró értékű infrastrukturális és gazdasági projekt van folyamatban, és Montenegró már most teljesíti a maastrichti kritériumokat. Szerinte Montenegró az EU-tagság küszöbén áll,
- 2026 végéig lezárják az összes tárgyalási fejezetet,
- és 2028 végéig teljes jogú taggá válnak.
Spajic hozzátette, hogy Montenegró felvétele „ideális alkalom lenne az EU számára, hogy megmutassa: az unió legsikeresebb politikája, a bővítés, nem a múlté, hanem nagyon is élő és aktuális”. Von der Leyen üdvözölte Montenegró csatlakozását az egységes eurófizetési térséghez (SEPA), és bejelentette, hogy 2026-tól megszűnik a roamingdíj az EU-val folytatott kommunikációban.
Közölte továbbá, hogy Montenegró 8 millió eurót kap, amiért teljesítette a reformfeltételeket, de a teljes, 380 millió eurós támogatási keret lehívásához további reformokra lesz szükség. Arra a kérdésre, mikor dönthet Brüsszel Montenegró tagságáról, Von der Leyen azt válaszolta: „A csatlakozási szerződés akkor lesz kész, amikor Montenegró is készen áll.”
Ukrajnának is ígérik az EU-csatlakozást
A Világgazdaság a napokban számolt be róla, hogy az ukrán uniós csatlakozás is körvonalazódik, bár Ursula von der Leyen mostani szavai – különösen Montenegró igen közeli csatlakozási időpontját tekintve – bizonyosan nem váltanak ki örömöt az ukrán félnél. Mindenesetre az uniós tagországok igazságügyi minisztereinek tanácsa luxembourgi ülésén határozatot fogadott el az Ukrajnából származó
- agrár-élelmiszeripari termékre,
- tejtermékekre,
- friss gyümölcsökre és zöldségekre,
- valamint húsra és hústermékekre
vonatkozó vámok csökkentéséről vagy eltörléséről.
Az uniós igazságügyi tanács közleményében azt írta, hogy a határozatot Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának tágabb összefüggésében fogadták el. És ez még nem minden.
Október 23-án tárgyal Ukrajna támogatásának fokozásáról az EU — ismét terítéken a befagyasztott orosz vagyon
Az Európai Unió tagországai vezetőinek meg kell vitatniuk, hogy az EU miként fokozhatja az Ukrajnának szánt támogatását az országnak az elkövetkező években nyújtani kívánt pénzügyi hozzájárulás megerősítésével. António Costa, az Európai Tanács elnöke október 23-ra tűzte ki az Ukrajna számára adományozott orosz vagyon sorsának tárgyalását.