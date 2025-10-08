Ursula von der Leyen ráfordult a gazdasági autópályára, ahol szembe jön Trump, Merz, Orbán és a forgalom

Világosabban talán még nem foglalta össze Ursula von der Leyen az Európai Unió átirányítását a hadsereg-központú gazdaság vágányára, mint szerdai beszédében az Európai Parlamentben, egy nappal azelőtt hogy a testület bizalmatlansági indítványról szavaz ellene. Ha megkapja a bizalmat az őt másodszor is az Európai Bizottság elnöki székébe segítő frakcióktól, az értelmezhető úgy is, hogy e politika mögé sorakoztatta fel az uniós törvényhozási többséget. Pedig amit felvázolt, az szembe megy nem csak ellenzékével és a Donald Trump elnökkel kötött kereskedelmi megállapodásával, de a mögötte álló erők egy részével is.

Ursula von der Leyen: egységben meg kell mentenünk Európát az oroszoktól – mondta, majd ráfordult az autópályára a forgalommal szemben Fotó: AFP

Erre az adott alkalmat az elnökasszonynak, hogy az elmúlt hetekben elözönlötték az uniós médiát az orosz légtérsértésekről és kibertámadásokról szóló, számos országot érintő jelentések, amelyeket Moszkva rendre visszautasított.

Ezek rendkívül széles spektrumon mozogtak, még olyan elképesztő történet is volt, hogy Lengyelországban kapcsoltak le – egyébként ukrán nemzetiségű – orosz ügynököt, aki litván temetőben eldugott robbanóanyagot akart becsempészni dróntámadásokhoz konzervekben. Vilnius légterét azért zárták le egy időre, mert 25 meteorológiai ballon jelent meg az égen, amelyekről kiderült, hogy cigarettát csempésztek velük.

Ursula von der Leyen a bizalmatlansági szavazás előtt: egységre van szükségünk Moszkvával szemben

Akárki felelős a légtérsértésekért és szintén repterek lezárásához vezető kibertámadásokért, Ursula von der Leyen beszédét azzal indította, hogy "valami új és veszélyes jelent meg az égboltunkon", az orosz hibrid hadviselés ellen fel kell lépni, és ebből gazdaságpolitikai következtetések adódnak. (Katonapolitikainak is lennének nevezhetők, mivel a kettő összemosódik a beszédben.)

Oroszország széthúzást akar elvetni. Egységgel kell válaszolnunk

– vonta le a következtetést egy nappal a személyéről szóló szavazás előtt a csúcsbürokrata, akinek egyre markánsabb törekvései az uniós stratégia saját kezébe ragadására még szövetségesei rosszallását is kiváltotta.