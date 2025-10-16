Eddig soha nem látott atomerőmű építése vette kezdetét: az egész világ erre figyel – Magyarországnak is része lehet benne

Olyan atomerőmű építése indult Üzbegisztánban, amelyre az egész világ odafigyel annak egyedi és újszerű volta, és jelentősége miatt. Először építenek ugyanis kis, szárazföldi moduláris atomreaktort (SMR) úgy, hogy mellette egyazon telpehelyen később nagyobb blokkok is létesülnek.

Az MVM csoport szállítaná az üzbég atomerőmű egyik főberendezését/Fotó: Roszatom

Az ilyen létesítményeket egységesített tervezésük és ennek köszönhetően modulonként történő gyárthatóságuk miatt nevezik modulárisnak (small modular reactor), kicsinek pedig azért, mert a teljesítményük felső határa általában legfeljebb 300 megawatt. A kis jelző nemcsak a használatban lévő, nagyobb reaktoroktól különbözteti meg az SMR-eket, hanem a sokkal kisebb (például, kutatásra, oktatásra vagy kisebb energiaigények) kielégítésére szolgáló mikroreaktoroktól is.

Máris szolgál újdonságokkal az üzbég atomerőmű

Irigylésre méltó sebességgel halad az üzbég projekt, igaz, még az elején jár. A beruházásról szóló üzbég-orosz kormányközi megállapodás csak 2024-ben született meg, de már tartanak a földmunkák. Körülbelül 1,5 millió köbméter talajt termelnek majd ki 13 méter mélységig. Az első blokk betonalapjába az első adag betont várhatóan 2026 tavaszán öntik ki. Közben folynak a mérnöki munkák és tart a tervezés. Rövidesen épülnek a beruházás helyszínén felvonulási épületek, sőt, a gyors tempót jelni, hogy 2025. májusában a Roszatom megkezdte a reaktorberendezések gyártását: egy 205 tonnás speciális ötvözött acélöntvényt öntöttek, amelyet az RITM-200N reaktortartály elkészítéséhez használnak majd.

A Dzsizah (Jizzakh) régióban létesítendő atomerőművet az említett RITM-200N reaktorblokkokkal fogják szerelni. Az új atomerőmű élettartama legalább 60 év lesz. A tervező és fővállalkozó Roszatom megad minden szükséges támogatást az üzemeltetése során is (Ezt a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov jelentette ki a társaság közleménye szerint.) A Roszatom akárcsak Pakson, itt is minél nagyobb arányban kíván támaszkodni a helyi beszállítókra.

Két, egyenként 55 megawatt teljesítményű RITM-200N reaktorral ellátott erőműblokkot, valamint két, VVER-1000-es III+ generációs reaktorokon alapuló nagy teljesítményű erőműblokkot építenek.

Ez év 2025. szeptember 26-án, a moszkvai Atomenergia Világhéten a felek (a Roszatom és az Uzatom üzbég nukleáris hatóság) megállapodott az üzemanyag-szállítás főbb feltételeiben is. Ez lesz a világon az első olyan projekt, amely során egyetlen telephelyen egyszerre lesznek kis és nagy teljesítményű blokkok is.