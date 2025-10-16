Eddig soha nem látott atomerőmű építése vette kezdetét: az egész világ erre figyel – Magyarországnak is része lehet benne
Olyan atomerőmű építése indult Üzbegisztánban, amelyre az egész világ odafigyel annak egyedi és újszerű volta, és jelentősége miatt. Először építenek ugyanis kis, szárazföldi moduláris atomreaktort (SMR) úgy, hogy mellette egyazon telpehelyen később nagyobb blokkok is létesülnek.
Az ilyen létesítményeket egységesített tervezésük és ennek köszönhetően modulonként történő gyárthatóságuk miatt nevezik modulárisnak (small modular reactor), kicsinek pedig azért, mert a teljesítményük felső határa általában legfeljebb 300 megawatt. A kis jelző nemcsak a használatban lévő, nagyobb reaktoroktól különbözteti meg az SMR-eket, hanem a sokkal kisebb (például, kutatásra, oktatásra vagy kisebb energiaigények) kielégítésére szolgáló mikroreaktoroktól is.
Máris szolgál újdonságokkal az üzbég atomerőmű
Irigylésre méltó sebességgel halad az üzbég projekt, igaz, még az elején jár. A beruházásról szóló üzbég-orosz kormányközi megállapodás csak 2024-ben született meg, de már tartanak a földmunkák. Körülbelül 1,5 millió köbméter talajt termelnek majd ki 13 méter mélységig. Az első blokk betonalapjába az első adag betont várhatóan 2026 tavaszán öntik ki. Közben folynak a mérnöki munkák és tart a tervezés. Rövidesen épülnek a beruházás helyszínén felvonulási épületek, sőt, a gyors tempót jelni, hogy 2025. májusában a Roszatom megkezdte a reaktorberendezések gyártását: egy 205 tonnás speciális ötvözött acélöntvényt öntöttek, amelyet az RITM-200N reaktortartály elkészítéséhez használnak majd.
A Dzsizah (Jizzakh) régióban létesítendő atomerőművet az említett RITM-200N reaktorblokkokkal fogják szerelni. Az új atomerőmű élettartama legalább 60 év lesz. A tervező és fővállalkozó Roszatom megad minden szükséges támogatást az üzemeltetése során is (Ezt a társaság vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov jelentette ki a társaság közleménye szerint.) A Roszatom akárcsak Pakson, itt is minél nagyobb arányban kíván támaszkodni a helyi beszállítókra.
Két, egyenként 55 megawatt teljesítményű RITM-200N reaktorral ellátott erőműblokkot, valamint két, VVER-1000-es III+ generációs reaktorokon alapuló nagy teljesítményű erőműblokkot építenek.
Ez év 2025. szeptember 26-án, a moszkvai Atomenergia Világhéten a felek (a Roszatom és az Uzatom üzbég nukleáris hatóság) megállapodott az üzemanyag-szállítás főbb feltételeiben is. Ez lesz a világon az első olyan projekt, amely során egyetlen telephelyen egyszerre lesznek kis és nagy teljesítményű blokkok is.
Nagy lehetőség az MVM EGI-nek
Az MVM EGI és az Uzatom 2025. május 20-án olyan együttműködési nyilatkozatot írt alá, amely lehetőséget ad arra, hogy a magyar fél a két magyar Kossuth-díjas magyar mérnök által kifejlesztett Heller–Forgó-féle légkondenzációs hűtési technológiáját telepítsék az üzbegisztáni atomerőműben. A megoldás versenyképes és víztakarékos megoldást kínál az atomenergia-termeléshez ott ahol korlátozottan áll rendelkezésre a hűtéshez a víz. (Ezt a megoldást vetették korábban a már leállított csukcsföldi Bilibino atomerőművében is.) Az üzbegisztáni atomerőmű hűtőberendezéséről az egyeztetések újabb aláírással júliusban Taskentben folytatódtak.
Ez nagyon más, mint a Paks II beruházás
A Pakson építendő két új blokk építését rögzítő kormányközi megállapodás az üzbégénél sokkal korábban, már 2014-ben megszületett, az első beton öntése mégsem előzi majd meg sokkal a közép-ázsiait. Azonban olyan sok a különbség a két projekt között, hogy indokolatlan Pakson is elvárni az üzbég lendületet. Például az üzbegisztáni beruházás előkészület is már évekkel korábban indultak. A 2024 májusi, majd a 2025 szeptemberi döntés is már korábbi kormányközi megállapodások módosítása volt.
- Az eredeti 2018-as dokumentum még két, 1200 megawattos blokkról szólt, 2022 körüli átadással.
- A 2024-es egyezség már hat, 55 megawattosról, 2033-as átadással.
- Most pedig két 55 megawattos és két 1000 megawattos blokknál tartunk, az átadás tervezett idejét nem közölték.
Fontos továbbá, hogy egy SMR építése sokkal egyszerűbb részben a teljesítmény kisebb volta, de alapvetően a modularitás előnyei miatt.
Pakson tehát merőben mások a körülmények.
- A hazai projektet már az induláskor két évvel visszavetette az uniós engedélyezés.
- A beruházást nehezítik az Oroszország elleni szankciók, noha azok alól a Paks II. projekt hivatalosan is mentesült. (Így is visszavetette a munkát a pénzmozgások korlátozása.)
- Osztrák bátorításra most is keresnek fogást a beruházáson annak ellenzői, extra adminisztratív feladatokat adva az uniós illetékseknek.
- A magyarországira, mint uniós projektre az orosztól részben eltérő előírások vonatkoznak, ami érinti a tervezést és a kivitelezést is. Ez is járt plusz időigénnyel. Miután a Nemzetközi-Atomenergia-ügynökség ellenőrzése alatt állnak, a más szabályozás ellenére is az orosz projektek éppoly biztonságosak és elismertek, amit az orosz atomipar világpiaci súlya is igazol.
- A magyar projekt sem csak ott tart, ami abból Pakson látszik: Oroszországban például már készülnek a két, 1200 megawattos blokkhoz szükséges berendezések.