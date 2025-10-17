Deviza
Tádzsikisztán
Oroszország
Közép-Ázsia

Dominóeffektus Közép-Ázsiában: fogy az üzemanyag az orosz import mérséklődése miatt

Az ősz eddig eltelt heteiben az ukrán erők több támadást hajtottak végre az orosz energetikai szektor létesítményei ellen. A támadások hatásai az ellátásban Oroszországban is érezhetők, például a töltőállomásokon előfordul átmeneti üzemanyaghiány, valamint az árak emelkedésnek indultak. A dominóeffektus Közép-Ázsiát is elérte, ahol egyes országok üzemanyag-ellátási helyzete miatt nem kell aggódni, mások kitettsége viszont az orosz forrású importnak köszönhetően most jól tapinthatóvá vált.
VG
2025.10.17, 17:53
Frissítve: 2025.10.17, 18:25

Az ukrán támadások következtében visszaesett az orosz kőolaj-finomítási kapacitás, ezért Moszkva úgy döntött, hogy visszafogja üzemanyagexportját. Egyes korlátozások már nyáron hatályba léptek, és az őszi időszakban bevezetett exportmennyiségi csökkentésekkel ezek átmeneti hiányhoz vezettek a régióban, különösen azért, mert a közép-ázsiai országok között több olyan van, amely erősen függ az orosz energiától – írja összeállításában az Origo. A lap közép-ázsai országok helyzetével foglalkozó áttekintéséből kiderül, hogy Tádzsikisztán és Kirgizisztán a leginkább kiszolgáltatott az orosz olaj- és üzemanyag-szállításoknak. 

tankolás, üzemanyag, benzin
Egyes közép-ázsiai országokban is üzemanyag-ellátási bzonytalanság lépett fel az orosz olajexport korlátozása miatt (illusztráció) / Fotó: O. Kalacheva / Shutterstock

Sérülékenyebb és magabiztosabb országok: ezt teszi az orosz üzemanyag

Tádzsikisztán szinte teljes üzemanyag-szükségletét importálja – főként Oroszországból –, ezért a mostani helyzetben a leginkább sújtott országok közé tartozik. Ugyanakkor Tádzsikisztán Moszkva stratégiai partnere és közeli szövetségese, és a kétoldalú importmegállapodások keretében jut hozzá az orosz kőolajhoz és származékaihoz. Az árak viszont emelkednek az országban, valójában már nyár óta, amikor Oroszország először vezetett be energiaexport-korlátozásokat. Jelenleg egy liter üzemanyag 442 forintnak megfelelő összegbe is kerülhet az országban, ez a legmagasabb régiós ár.

Kirgizisztán a benzin és a dízel több mint 90 százalékát Oroszországból importálja, ezért a régió legsebezhetőbb országának tekinthető ebből a szempontból, annak ellenére, hogy a Moszkva vezette Eurázsiai Gazdasági Unió tagja. Ennek ellenére az országban áremelkedésekkel, ellátási gondokkal, valamint átmeneti üzemanyaghiánnyal küzdenek a nyár óta.

Több szomszédos országtól eltérően Kazahsztán nagyrészt önellátó energiaforrásokból. Az ország jelentős energiakészletekkel és a kőolaj finomításához szükséges technológiával is rendelkezik.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.

