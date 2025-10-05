Dráma: már feleannyiba kerül az orosz üzemanyag, mint a magyar

Túl gyorsan drágul az üzemanyag Oroszországban, ezért a Szövetségi Monopóliumellenes Szolgálat (FAS) egyre gyakrabban ellenőrzi a benzinkutakat. Az orosz kormány 2025. december 31-ig teljes tilalmat vezetett be a benzin és a dízel üzemanyag exportjára. A tilalom nem vonatkozik a dízelolajra, a tengeri hajózási üzemanyagra és a gázolajra, ha azt maga a finomító exportálja.

Hiány is van üzemanyagból, és az árak is fejfájást okozonak Oroszországban/Fotó: KELENY / shutterstock

Egyre feszültebb a helyzet az orosz üzemanyagpiacon, ami miatt ergyre több független benzinkút zár be. Dél-Oroszország, köztük a Krím-félsziget, valamint a Donbász benzinkútjtain hetek óta

vagy nincs készleten az AI-92 és AI-95 benzin,

vagy csak 10, 20 vagy 30 literes vásárlónkénti limittel kapható,

vagy csak kupon fejében.

Egy „kis hiány” van üzemanyagból

Hasonló problémákról számoltak be más orosz térségekből is. Míg szeptember közepén a szakértők, az elemzők és a tisztviselők azt mondták, hogy nem fenyeget üzemanyaghiány, ez ma aligha tgartható. Ráadásul már Alekszandr Novak orosz alelnök is „kis üzemanyagpiaci hiányról” beszélt. Az árak is folyamatosan emelkednek a nagykereskedelemben, a szentpétervári tőzsdén és a kiskereskedelelemben is. Szeptember 29-i állapot szerint a benzin literje átszámolva 256 forintba, a dízelolajé 289 forintba került átlagosan.

A Krímben például üzemanyagár-plafont és mennyiségi korlátot vezettek be, ami Szergej Akszjonov, a köztársaság vezetője szerint novemberben is érvényben marad. Ugyanakkor a benzinkút-tulajdonosoknak a FAS tiltja, hogy kövessék a gyors piaci áremelkedéseket, ugyanis a törvény szerint az áremelések nem haladhatják meg az inflációt. Emiatt a benzinkutak veszteségesek.

Különböző becslések szerint a benzinkutak átlagosan 4,3 rubelt veszítettek literenként az eladott AI-92 benzinen szeptember közepén és végén, és körülbelül 3,8 rubelt az AI-95 benzinen. Ezeket az adatokat az orosz médián, például a TASZSZ hírügynökségen kívül elemzők és mások is közlik, így a PetroMarket és az Euler. A veszteséges működés elsősorban a független benzinkút-láncokat sújtja. Az orosz forrás által említett helyzet hasonló ahhoz, ami a 2022-as magyarországi üzemanyagválság idején is történt: míg a nagyobb tőkeerejű, és integrált olajvállaltokhoz tartozó hálózatok kisebb sérülésekkel vészelték át a veszteséges időszakot, a gyenegébbek könnyebben elvéreztek.

Oroszországban már körülbelül 360 benzinkút zárt be a nyár közepe óta, ez a piac 2,6 százalékát takarja.

A független benzinkutak az összes oroszországi benzinkút több mint 60 százalékát teszik ki, de a motorikus üzemanyag-értékesítésből csak körülbelül csak 30 százalékkal részesülnek. Alekszandr Novak szerint Oroszországban jelenleg minden 50. benzinkút nem üzemel.