Gazdag EU-s országot talált telibe Amerika oroszok elleni szankciója: máris üzemanyaghiány fenyeget, zárnak be a benzinkutak
Finnország több pontján napokon belül elfogyhat az üzemanyag a Teboil-hálózat kútjain. Számos töltőállomáson már most kritikusan alacsony a készlet, és egyelőre nem látszik, mikor érkezhet újabb szállítmány, így az üzemanyaghiány egy valóban sürgető probléma. Egyes helyeken a tartályok teljesen kiürülhetnek, de nem tudni, hogy előbb a benzin vagy a dízel tűnik-e el a kínálatból.
A helyzetet az váltotta ki, hogy az Egyesült Államok múlt héten szankciókat vezetett be a Teboilt tulajdonló orosz Lukoil ellen az ukrajnai háború miatt – írta a Helsingin Sanomat. A lap információi szerint a döntés nyomán több finnországi partner és logisztikai vállalat is elkezdte újraértékelni kapcsolatait a céggel.
Sok ügyfél most attól tart, hogy a Teboillal való együttműködés szankciós kockázatot jelenthet, és ezért leállíthatják a közös projekteket.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a finn Neste már nem szállít üzemanyagot a Teboilnak, így a vállalat ellátási lánca gyakorlatilag megszakadt. A Suomen Tietotoimisto (STT) korábban megerősítette, hogy a Neste döntése közvetlen következménye az amerikai korlátozásoknak. Ennek eredményeként a Teboil raktárai és kutai néhány napon belül kifogyhatnak a készletekből.
A vállalat hétfőn belső tájékoztatót tartott munkatársainak, de annak tartalma nem került nyilvánosságra. Sakari Puisto gazdasági miniszter a múlt héten felszólította a Teboil-hálózat üzemeltetőit és dolgozóit, hogy szükség esetén forduljanak a helyi önkormányzatok által biztosított munkaerőpiaci támogatáshoz.
- A Savon Sanomat szerint a Siilinjärviben működő Teboil Siilinhovi már be is jelentette, hogy november 17-én bezárja kapuit – éppen azelőtt, hogy a szankciók teljes mértékben életbe lépnének.
- Hasonló döntés született Kemijärviben is, ahol a Lapin Kansa szerint a Teboil-kút november 9-én zár be, vagyis két héttel a korlátozások hatályba lépése előtt.
Az állomás egyszer már bezárt 2022-ben az ukrajnai háború kitörésekor, de idén tavasszal új üzemeltetővel ismét megnyitott – most azonban ismét lehúzza a rolót.
A finn üzemanyagpiacon így komoly zavarok alakulhatnak ki, különösen az ország keleti és északi részén, ahol a Teboil hagyományosan erősebb jelenléttel bír. Az amerikai szankciók tehát nemcsak a Lukoilt, hanem közvetve a finnországi kisvárosok mindennapi életét is érintik: a következő hetekben akár több régióban is átmenetileg megszűnhet az üzemanyag-ellátás.
Orbán Viktor Washingtonban tárgyal az orosz olajról
A legújabb, Oroszországgal szemben bejelentett amerikai szankciók még nem léptek hatályba, így egyelőre Magyarország energiaellátásában sem jelentenek semmilyen kiesést, de a kormány vizsgálja a helyzetet – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn. A tárcavezető Matt Whitaker amerikai NATO-nagykövet friss nyilatkozatára is reagált kifejtve, hogy az orosz energetikai szektort érintő amerikai szankciók még nem is léptek hatályba, így semmifajta kiesést nem jelentenek Magyarország esetében. Hozzátette, hogy a kérdésről Orbán Viktor miniszterelnök jövő heti amerikai útján személyesen is tárgyalhat majd Donald Trump amerikai elnökkel szükség esetén, miután elemezték, hogy ezek a döntések mit is jelentenek pontosan jogilag és fizikailag.