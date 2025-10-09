Besokalltak a legnagyobb európai vállalatok: az EU fenntarthatósági irányelvének eltörlését követelik

A TotalEnergies és a Siemens felszólította az európai kormányokat, hogy töröljék el az EU egyik fontos klímavédelmi előírását, a vállalatok fenntarthatósági vizsgálatát. A cégek szerint a törvény eltörlése világos üzenetet küldene arról, hogy Európa újra a versenyképesség visszaállítására törekszik.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az EU fenntartható vállalati átvilágítási irányelve (CSDDD) arról szól, hogy a nagy cégeknek figyelniük kell arra, hogy a termékeikhez vagy szolgáltatásaikhoz használt anyagok és munkafolyamatok ne károsítsák az embereket vagy a környezetet. Ennek érdekében fel kell térképezniük a beszállítói láncukat, majd meg kell előzniük vagy orvosolniuk a problémákat.

Ha nem tesznek eleget a kötelezettségeknek, pénzbírságot kaphatnak. A tavaly elfogadott irányelv a nagy uniós és az EU-ban jelentős tevékenységet folytató, nem uniós vállalatokra egyaránt vonatkozik. Az Európai Bizottság szerint a cél az, hogy a vállalatok felelősségteljesebben működjenek, ne csak saját maguk, hanem az üzleti partnereik tevékenységével kapcsolatban is.

Ez az irányelv része az Európai Unió zöldpolitikájának, de több vállalat és kormány attól tart, hogy a szabályozás rontja Európa gazdasági versenyképességét. Brüsszelben már folynak a tárgyalások a CSDDD egyszerűsítéséről, de a TotalEnergies és a Siemens még ennél is radikálisabb változásokat szeretne, teljesen eltörölve a szabályt.

A cégvezérek hangsúlyozzák, hogy Európa versenyképességének javítása érdekében elengedhetetlen a túlszabályozás csökkentése minden ágazatban. Példaként említették, hogy a fenntarthatósági szabályok eltörlése jó lépés lehet a bürokrácia csökkentésére. A Reuters szerint a vezérigazgatók azt is leszögezték, hogy 46 európai vállalat nevében írták a levelet.

Mindez egybeesik az EU klímatörvényével kapcsolatos társadalmi és politikai vitákkal: az EU célul tűzte ki az üvegházhatású gázok jelentős csökkentését, miközben próbálják megtalálni az egyensúlyt a környezetvédelem és a gazdasági érdekek között.