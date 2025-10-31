A vámháború miatt lassan kimerülnek az amerikai kávékészletek, a 22-es csapdájában az importőrök

Gyors ütemben merítik ki a kávékészleteiket az amerikai pörkölők, amelyek alig várják a kereskedelmi megállapodást az Egyesült Államok és Brazília között. Jó hír számukra, hogy mindkét elnök reményét fejezte ki vámháború lezárására, a gyors megegyezésre, és kivételesen az amerikai kongresszus is lépett: a szenátus republikánus szavazatokkal, 52-48 arányban elfogadott egy törvényt, amely megsemmisíti a dél-amerikai országra kivetett vámokat.

A két elnök kész a vámháború lezárására / Fotó: AFP

Donald Trump elnök augusztus 1-jei hatállyal vetett ki 50 százalékos vámot a Brazíliából érkező árucikkekre kereskedelmi és politikai indokokra, például a Jair Bolsonaro volt elnök elleni eljárásra hivatkozva. Az elnök szokásos indokát, a deficitet ezúttal nem használhatta, mivel az Egyesült Államok 410 milliárd dolláros külkereskedelmi többletet halmozott fel Brazíliával szemben az elmúlt 15 évben, emlékeztetett a Reuters.

A költségek megugrása miatt azóta a felére zuhant az Egyesült Államokba irányuló brazil kávékivitel.

Kiesett a legnagyobb exportőr a legnagyobb piacról

Brazília a világ legnagyobb kávétermelője és az Egyesült Államok a legnagyobb fogyasztó. Ami nagyobb probléma az amerikaiak számára, hogy a felhasznált mennyiség harmadát, pontosan 32 százalékát Brazília adta,

a helyi termelők csupán a hazai kereslet 1 százalékát képesek kielégíteni.

A magas vámok nagy károkat és zavarokat okoztak a 340 milliárd dolláros amerikai kávéiparban: az importőrök nyakán maradtak a brazil szállítmányok, a pörkölők bírságot fizettek a megrendelések lemondásáért, a fogyasztók pedig akár 40 százalékkal is többet fizetnek reggeli kávéjukért.

Az amerikaiak évente 25 millió zsáknyi kávét fogyasztanak / Fotó: AFP

A bírság összege 20-25 dollár zsákonként; egy zsák hatvan kiló kávét jelent, amelynek az ára jelenleg vám nélkül 515 dollár körül mozog. (Egy dollár 335,9 forint.) Az Egyesült Államok 25 millió zsák kávét fogyaszt évente.

A 22-es csapdájában a pörkölők

A meglévő készletek várhatóan decemberre minimális szintre csökkennek, ami növeli a nyomást a pörkölőüzemekre és kávézóláncokra, hogy más forrásból találjanak kávét olyan áron, ami még némi nyereséget is biztosít a számukra.