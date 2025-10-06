Deviza
A pápa olyan meglepőt húzott, amire még a konteóhívők is csettinthetnek: lecsapott a Vatikáni Bankra

A társfelelősség elve mentén alakította át Leó pápa a Szentszék finanszírozását. A katolikus egyházfő igyekszik elkerülni, hogy megismétlődjenek a Vatikáni Bank korábbi pénzügyi botrányai.
D. GY.
2025.10.06, 18:03
Frissítve: 2025.10.06, 18:54

XIV. Leó pápa megváltoztatja az Apostoli Szentszék pénzügyi befektetési tevékenységeinek irányítását, amivel gyakorlatilag korlátozza a Vatikáni Bank hatáskörét.

Leó pápa Vatikáni Bank
Leó pápa korlátozta a Vatikáni Bank hatáskörét / Fotó: NurPhoto via AFP

A világ 1,4 milliárd katolikusának vezetője, akit május 8-án választottak pápává, jóváhagyta azokat a szabályokat, amelyek a Vatikán pénzeszközeinek befektetéséért való felelősséget a Szentszék több intézménye között osztják meg – derül ki a hétfőn közzétett „Coniuncta Cura” apostoli levélből.

Társfelelősséget hirdetett meg a pápa a pénzügyekben

A döntés azt követően született, hogy a Vallási Műveletek Intézete (Istituto per le Opere di Religione, IOR), közismertebb nevén a Vatikáni Bank, az elmúlt évtizedben igyekezett megszabadulni a múlt terhes örökségétől, a pénzügyi botrányoktól, az átláthatatlanság és a befektetési veszteségek körüli büntetőeljárások vádjaitól.

Az új irányelvekben Leó pápa lefektette a „társfelelősség” elvét, valamint világosan meghatározta a Szentszék különböző intézményeinek „szerepeit és feladatait”, lehetővé téve, hogy 

mindenki a kölcsönös együttműködés dinamikájában kapcsolódjon össze.

Bank helyett vagyonkezelő hivatal

Az új rendelkezés hatályon kívül helyezi azt a 2022-es utasítást, amely szerint az IOR kizárólagos felügyeletet gyakorolt a Vatikán pénzeszközeinek kezelése felett, és a Szentszék, valamint a hozzá tartozó intézmények összes pénzügyi vagyonának letéteményese volt.

Az új szabályok alapján a Szentszék pénzügyi befektetési tevékenységeit az Apostoli Szentszék Vagyonkezelő Hivatala (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, APSA) végzi a Vatikáni Bankon keresztül, 

kivéve, ha az illetékes testületek – a Befektetési Bizottság szabályzata alapján – hatékonyabbnak vagy célszerűbbnek ítélik más országokban működő pénzügyi közvetítők igénybevételét

– fogalmaz az irányelv.

Nyereségessé vált a Vatikáni Bank 

A Vatikáni Bank hagyományos banki szolgáltatásokat nyújt, és a katolikus egyházhoz kapcsolódó intézmények befektetéseit kezeli. 

  • Tavaly a bank által kezelt összes betét értéke 5,7 milliárd euró volt, 
  • a nyereség mintegy 7 százalékkal 32,8 millió euróra nőtt – derül ki a júniusban közzétett adatokból.

A Bloombergnek adott interjúban Jean-Baptiste Douville de Franssu, a 2014-ben kinevezett, három évtizednyi botrány után érkező bankelnök, valamint Gian Franco Mammì főigazgató elmondták, hogy XIV. Leó pápa jelezte: folytatni kívánja azt a megtisztulási folyamatot, amelyet Ferenc pápa indított el az intézményben.

